Colômbia x França – Palpites, análise e odds (29/03)

Colômbia e França se enfrentam neste domingo, 29 de março, no Northwest Stadium, em Landover, Maryland, nos Estados Unidos, pelo segundo amistoso de cada seleção na janela internacional de março.

O duelo faz parte da série "Road to 26", que reúne grandes seleções em solo americano como preparação para a Copa do Mundo. A Colômbia foi derrotada por 2 a 1 pela Croácia em Orlando na quinta-feira (26), enquanto a França venceu o Brasil por 2 a 1 em Foxborough, com destaque para o gol de Kylian Mbappé. É uma oportunidade valiosa para ambos os técnicos ajustarem peças antes da convocação final para o Mundial.

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Análise da partida

A Colômbia ocupa a 14ª posição no ranking da FIFA e chega a este amistoso vindo de uma derrota contra a Croácia, que expôs fragilidades defensivas preocupantes a menos de três meses da Copa do Mundo.

Apesar do resultado negativo, o panorama geral é positivo. Os Cafeteros classificaram se para o Mundial ao terminar em terceiro nas Eliminatórias Sul-Americanas, somando sete vitórias e 28 gols em 18 jogos. Antes da derrota, vinham de vitórias sobre a Nova Zelândia por 2 a 1 e Austrália por 3 a 0.

A França, por sua vez, ocupa a terceira posição no ranking mundial e tem credenciais sólidas para ser uma das favoritas ao título. A vitória sobre o Brasil demonstrou a qualidade do elenco de Didier Deschamps, que controlou a partida mesmo após a expulsão de Dayot Upamecano aos 55 minutos. Os Bleus venceram cinco e empataram uma partida das Eliminatórias Europeias no Grupo D.

Esse amistoso representa a última vitrine antes da convocação oficial para o torneio em solo americano. A Colômbia enfrentará Portugal, Uzbequistão e um adversário a definir no Grupo K, enquanto a França abre sua campanha contra Senegal no Grupo I, que também conta com Noruega e um classificado dos playoffs.

Outros palpites para Colômbia x França

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Confrontos diretos

Colômbia e França se enfrentaram apenas quatro vezes na história, com vantagem francesa de três vitórias contra uma colombiana.

O último duelo aconteceu em março de 2018, no Stade de France. A Colômbia protagonizou uma virada épica: perdendo por 2 a 0 com gols de Giroud e Lemar, reagiu com gols de Luis Muriel, Radamel Falcao e um pênalti de Juan Fernando Quintero aos 85 minutos para vencer por 3 a 2.

Curiosamente, Quintero e Davinson Sánchez, presentes naquela noite histórica em Paris, estão novamente na convocação de Lorenzo. Do lado francês, Mbappé e Dembélé também estiveram em campo naquele jogo de 2018, embora fossem ainda jovens promessas.

Notícias de Colômbia x França

Colômbia

Lorenzo convocou 26 jogadores e não conta com nomes como Yerry Mina, Yaser Asprilla e Juan Camilo Portilla. O retorno de Juan David Cabal, da Juventus, é uma das novidades, já que o zagueiro estava afastado desde outubro de 2024 por lesão no ligamento cruzado.

Daniel Muñoz, do Crystal Palace, chegou a ser dúvida por problema físico em fevereiro, mas se recuperou. James Rodríguez, capitão e jogador do Minnesota United, soma 123 jogos pela seleção e segue como referência criativa do meio campo.

Contra a Croácia, Lorenzo usou sua formação titular preferida. É provável que haja rotação significativa para o segundo jogo, com Álvaro Montero no gol e mudanças na defesa e no ataque.

Escalação provável da Colômbia (4-2-3-1): Montero; Santiago Arias, Mosquera, Sánchez e Machado; Lerma e Richard Ríos; Jhon Arias, Quintero e Luís Díaz; Luis Javier Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.

França

Deschamps conta com elenco quase completo, mas tem desfalques relevantes. Jules Koundé, do Barcelona, segue fora com lesão na coxa. Bradley Barcola, do PSG, sofreu lesão nos ligamentos do tornozelo e deu lugar a Désiré Doué. William Saliba também precisou se retirar da concentração.

Upamecano foi expulso contra o Brasil, mas como suspensões em amistosos não são transferíveis, ele está disponível. Ainda assim, Deschamps deve promover mudanças no onze, dando minutos a jogadores que ficaram no banco.

Mbappé marcou seu 56º gol pela seleção contra o Brasil e está a apenas um do recorde de Olivier Giroud como maior artilheiro da história dos Bleus (57 gols). Deschamps o substituiu no segundo tempo contra o Brasil, o que indica que ele pode começar de titular novamente.

Escalação provável da França (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Konaté, Lacroix e Hernández; Kanté e Rabiot; Dembélé, Olise e Doué; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Destaques individuais de Colômbia x França

Jogador destaque · Colômbia Luis Díaz 21 Gols pela seleção 71 Jogos pela seleção 22 Gols na temporada (clube) 2.8 Finalizações por jogo Jogador destaque · França Kylian Mbappé 56 Gols pela seleção 95 Jogos internacionais 38 Gols na temporada (clube) 4.1 Finalizações por jogo

Os técnicos

Néstor Lorenzo assumiu a Colômbia em junho de 2022 e construiu um projeto sólido. O argentino levou a equipe a uma sequência de 28 jogos invictos que culminou na final da Copa América de 2024, perdida para a Argentina. Seu mérito está em valorizar James Rodríguez como referência criativa, cercando o camisa 10 de jogadores com intensidade física como Lerma e Ríos.

Didier Deschamps comanda a França há 13 anos e já confirmou que a Copa de 2026 será seu último torneio. Campeão mundial como jogador e treinador, é reconhecido pela capacidade de gerir egos e montar equipes equilibradas. Mesmo quando a França não domina a posse, domina os espaços. A equipe sabe quando acelerar e como atacar a última linha com poucos passes.

Análise tática

Ambas as equipes devem adotar um 4-2-3-1, o que promete um duelo de espelho. A diferença estará nos detalhes e na qualidade individual de cada setor.

A Colômbia depende muito da conexão entre o meia central (James ou Quintero) e os pontas velozes Díaz e Arias, que atacam os espaços nas costas dos laterais adversários. O ponto fraco de Lorenzo está na exposição defensiva quando seus alas sobem sem cobertura adequada.

A França é letal em transições rápidas. O gol de Mbappé contra o Brasil foi um exemplo clássico: recuperação no meio campo, passe vertical de Dembélé e finalização em velocidade. Os colombianos precisarão ter disciplina posicional para evitar que a profundidade francesa os castigue.

Por outro lado, a saída de bola dos zagueiros franceses pode ser pressionada, como fizeram os brasileiros até forçar o erro que gerou o cartão vermelho de Upamecano. Se Lorenzo instruir marcação alta e agressiva, pode explorar essa fragilidade. No meio campo, o duelo entre Lerma e Ríos contra Kanté e Rabiot será decisivo para definir quem controla o ritmo.

Prognóstico de placar exato para Colômbia x França

🎯 Previsão de Placar Colômbia 1 x 2 França A França chega com confiança elevada após vencer o Brasil e possui elenco mais profundo. Mesmo com rotações esperadas para o segundo amistoso, a diferença de qualidade individual no setor ofensivo deve prevalecer. A Colômbia tem talento para marcar, mas as fragilidades defensivas expostas contra a Croácia serão cobradas pela velocidade francesa. A França venceu o Brasil por 2 a 1 mesmo jogando com um a menos por mais de 30 minutos, demonstrando solidez coletiva.

A Colômbia sofreu dois gols contra a Croácia e teve dificuldades para conter transições rápidas, justamente o ponto forte dos franceses.

Mbappé está a um gol de igualar o recorde de Giroud (57 gols) como maior artilheiro da história da seleção francesa.

O último confronto direto terminou em 3 a 2, reforçando a tendência de jogos abertos e com gols entre as duas seleções. Previsão final: Mbappé e Dembélé devem comandar o ataque francês, com a expectativa de que os Bleus abram vantagem ainda no primeiro tempo. A Colômbia pode descontar por meio de Díaz ou Jhon Arias em algum lance de velocidade, mas não deve ter consistência defensiva para segurar a pressão francesa. Placar previsto: 1 a 2 para a França.

Resumo do palpites do Lance para Colômbia x França