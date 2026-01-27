O Lance! apresenta os melhores palpites para Club Brugge x Olympique de Marselha, pela oitava rodada da Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Jan Breydel Stadium, em Bruges, Bélgica, com transmissão ao vivo no HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Club Brugge x Olympique de Marselha (28/01/2026)

Para seguir na Champions League, ambas as equipes precisam de um resultado positivo neste último confronto. Somando essa necessidade ao retrospecto recente de Club Brugge e Olympique de Marseille, a expectativa é de um duelo aberto e movimentado, com boas chances de gols para os dois lados.

Em nove das últimas dez partidas do Brugge tivemos mais de 2,5 gols. Além disso, em sete dos últimos oito jogos tivemos gols para os dois lados Em todos os últimos cinco jogos do Olympique tivemos mais de 2,5 gols marcados O Club Brugge registra 12 gols marcados e 17 sofridos nessa edição de Champions

Outros palpites para Club Brugge x Olympique de Marselha

O Club Brugge vem apresentando um excelente retrospecto ao dominar as ações ofensivas no início de suas partidas. Em cinco dos últimos sete jogos, a equipe abriu o placar. Atuando em casa, diante de sua torcida, e com a necessidade do resultado, a tendência é que busque o gol desde os primeiros minutos, e nosso palpite acompanha esse cenário.

Além disso, refletindo esse bom início de jogo, a equipe belga cobrou o primeiro escanteio em nove dos últimos dez jogos disputados. Nosso palpite indica a manutenção dessa sequência positiva neste próximo confronto.

Na competição, Club Brugge e Olympique de Marseille apresentam um perfil moderado em relação a faltas e cartões. As equipes registram médias de 1,1 e 2,3 cartões por partida, respectivamente, e em quatro dos últimos cinco jogos do Marselha a linha de cartões não foi superada, o que torna nosso palpite uma opção interessante nesse mercado.

Análise e Forma dos Times

Club Brugge - Momento e escalação

O Club Brugge chega para a última rodada da fase de liga da Champions League precisando do resultado. Com apenas sete pontos conquistados — duas vitórias, um empate e quatro derrotas — a equipe ocupa a 27ª colocação, fora da zona de classificação. Além da vitória, o Brugge ainda depende de uma combinação de resultados para entrar nas vagas destinadas aos playoffs.

Na última rodada da competição, a equipe belga conquistou uma vitória importante ao derrotar o Kairat Almaty por 4 a 1, resultado que manteve vivas as chances de avançar à próxima fase.

Provável escalação do Club Brugge: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele e Jorne Spileers; Joaquin Seys; Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic e Carlos Forbs; Romeo Vermant, Hans Vanaken e Mamadou Diakhon. Técnico: Ivan Leko.

Olympique de Marselha - Momento e escalação

O Olympique de Marseille chega para o seu último compromisso da fase de liga na 17ª colocação, com nove pontos, somando três vitórias e quatro derrotas. Na rodada anterior da Champions League, a equipe francesa foi derrotada em casa pelo Liverpool por 3 a 0.

Com esse resultado, o Marselha entra nesta partida com a necessidade de pontuar para não depender de outros resultados e garantir vaga na fase de playoffs da competição.

Provável escalação do Olympique de Marselha: Gerónimo Rulli; Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd e Facundo Medina; Timothy Weah, Pierre-Emile Hojbjerg, Quinten Timber e Igor Paixão; Mason Greenwood, Amine Gouiri e Hamed Traorè. Técnico: Roberto De Zerbi.

Confronto direto e estatísticas de Club Brugge x Olympique de Marselha

O histórico recente entre Club Brugge e Olympique de Marselha é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Club Brugge x Olympique de Marselha

21/04/1993 - Club Brugge 0 x 1 Olympique de Marselha (Champions League)

09/12/1992 - Olympique de Marselha 3 x 0 Club Brugge (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Club Brugge x Olympique de Marselha

Em todas as competições foram disputados dois jogos entre as duas equipes, com duas vitórias do Olympique de Marselha O Club Brugge registra 12 gols marcados e 17 sofridos na Champions League O Olympique de Marselha vem com 11 gols marcados e 11 gols sofridos nas sete partidas disputadas na competição Em nove das últimas dez partidas da equipe Belga tivemos mais de 2,5 gols marcados O Brugge abriu o placar em cinco dos últimos sete jogos que disputou



Comparação de Odds para Club Brugge x Olympique de Marselha

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Club Brugge Empate Olympique de Marselha Betsson 2,78 3,80 2,38 Betano 2,92 3,55 2,35 Br4bet 2,85 3,50 2,30

Resumo dos palpites do Lance! para Club Brugge x Olympique de Marselha

