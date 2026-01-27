Club Brugge x Olympique de Marselha – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Club Brugge x Olympique de Marselha pela Champions League
O Lance! apresenta os melhores palpites para Club Brugge x Olympique de Marselha, pela oitava rodada da Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Jan Breydel Stadium, em Bruges, Bélgica, com transmissão ao vivo no HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Club Brugge x Olympique de Marselha (28/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Para seguir na Champions League, ambas as equipes precisam de um resultado positivo neste último confronto. Somando essa necessidade ao retrospecto recente de Club Brugge e Olympique de Marseille, a expectativa é de um duelo aberto e movimentado, com boas chances de gols para os dois lados.
- Em nove das últimas dez partidas do Brugge tivemos mais de 2,5 gols. Além disso, em sete dos últimos oito jogos tivemos gols para os dois lados
- Em todos os últimos cinco jogos do Olympique tivemos mais de 2,5 gols marcados
- O Club Brugge registra 12 gols marcados e 17 sofridos nessa edição de Champions
Outros palpites para Club Brugge x Olympique de Marselha
O Club Brugge vem apresentando um excelente retrospecto ao dominar as ações ofensivas no início de suas partidas. Em cinco dos últimos sete jogos, a equipe abriu o placar. Atuando em casa, diante de sua torcida, e com a necessidade do resultado, a tendência é que busque o gol desde os primeiros minutos, e nosso palpite acompanha esse cenário.
Além disso, refletindo esse bom início de jogo, a equipe belga cobrou o primeiro escanteio em nove dos últimos dez jogos disputados. Nosso palpite indica a manutenção dessa sequência positiva neste próximo confronto.
Na competição, Club Brugge e Olympique de Marseille apresentam um perfil moderado em relação a faltas e cartões. As equipes registram médias de 1,1 e 2,3 cartões por partida, respectivamente, e em quatro dos últimos cinco jogos do Marselha a linha de cartões não foi superada, o que torna nosso palpite uma opção interessante nesse mercado.
Análise e Forma dos Times
Club Brugge - Momento e escalação
O Club Brugge chega para a última rodada da fase de liga da Champions League precisando do resultado. Com apenas sete pontos conquistados — duas vitórias, um empate e quatro derrotas — a equipe ocupa a 27ª colocação, fora da zona de classificação. Além da vitória, o Brugge ainda depende de uma combinação de resultados para entrar nas vagas destinadas aos playoffs.
Na última rodada da competição, a equipe belga conquistou uma vitória importante ao derrotar o Kairat Almaty por 4 a 1, resultado que manteve vivas as chances de avançar à próxima fase.
Provável escalação do Club Brugge: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele e Jorne Spileers; Joaquin Seys; Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic e Carlos Forbs; Romeo Vermant, Hans Vanaken e Mamadou Diakhon. Técnico: Ivan Leko.
Olympique de Marselha - Momento e escalação
O Olympique de Marseille chega para o seu último compromisso da fase de liga na 17ª colocação, com nove pontos, somando três vitórias e quatro derrotas. Na rodada anterior da Champions League, a equipe francesa foi derrotada em casa pelo Liverpool por 3 a 0.
Com esse resultado, o Marselha entra nesta partida com a necessidade de pontuar para não depender de outros resultados e garantir vaga na fase de playoffs da competição.
Provável escalação do Olympique de Marselha: Gerónimo Rulli; Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd e Facundo Medina; Timothy Weah, Pierre-Emile Hojbjerg, Quinten Timber e Igor Paixão; Mason Greenwood, Amine Gouiri e Hamed Traorè. Técnico: Roberto De Zerbi.
Confronto direto e estatísticas de Club Brugge x Olympique de Marselha
O histórico recente entre Club Brugge e Olympique de Marselha é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Club Brugge x Olympique de Marselha
- 21/04/1993 - Club Brugge 0 x 1 Olympique de Marselha (Champions League)
- 09/12/1992 - Olympique de Marselha 3 x 0 Club Brugge (Champions League)
Estatísticas e curiosidades de Club Brugge x Olympique de Marselha
- Em todas as competições foram disputados dois jogos entre as duas equipes, com duas vitórias do Olympique de Marselha
- O Club Brugge registra 12 gols marcados e 17 sofridos na Champions League
- O Olympique de Marselha vem com 11 gols marcados e 11 gols sofridos nas sete partidas disputadas na competição
- Em nove das últimas dez partidas da equipe Belga tivemos mais de 2,5 gols marcados
- O Brugge abriu o placar em cinco dos últimos sete jogos que disputou
Comparação de Odds para Club Brugge x Olympique de Marselha
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:
|Casa de Apostas
|Club Brugge
|Empate
|Olympique de Marselha
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Club Brugge x Olympique de Marselha
- Ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols (1,69 na Betsson)
- Club Brugge marcar o primeiro gol (2,09 na Betsson)
- Club Brugge cobrar o primeiro escanteio (1,93 na Betano)
- Menos de 4,5 cartões (1,75 na Br4bet)
