Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Chelsea x Pafos pela sétima rodada da Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira (21/01), a partir das 17h (horário de Brasília), no Stamford Bridge. Esta é a penúltima rodada da fase de liga, e um triunfo pode encaminhar uma classificação à próxima fase.

Palpite do Lance! para Chelsea x Pafos (21/01/2026)

As equipes se enfrentam em um confronto que pode ser decisivo na briga pela classificação à próxima fase. O equilíbrio é evidente, mas os Blues pode levar vantagem pela superioridade técnica do elenco. A expectativa recai sobre o mercado de ambos marcam, considerando um possível domínio do mandante, mas com o Pafos FC oferecendo resistência suficiente para balançar as redes e reduzir a diferença no placar.

Em dois dos últimos quatro jogos do Pafos houve gols dos dois lados Oito dos últimos nove confrontos do Azuis terminaram com ambas as equipes marcando Na temporada 2025/26, o Chelsea registrou ambos marcam em 65% de suas partidas

Outros palpites para Chelsea x Pafos

A segunda melhor projeção aponta para uma quantidade elevada de cartões, reflexo direto da importância do confronto. Três dos últimos cinco jogos do Pafos FC terminaram com mais de 3,5 cartões. Além disso, o Chelsea recebeu 17 cartões nos últimos cinco compromissos, número que evidencia um padrão disciplinar mais rígido e aumenta a probabilidade desse mercado se confirmar.

Também há expectativa de um placar mais controlado, com no máximo três gols. Todos os últimos seis jogos do Pafos terminaram abaixo da marca de 3,5 gols, e o time registra média de apenas 10,41 finalizações por partida, o que limita o volume ofensivo e reforça a projeção de um jogo mais equilibrado no placar.

Por fim, o cenário aponta para uma alta quantidade de escanteios. Quatro dos últimos cinco jogos do Chelsea terminaram com pelo menos dez cantos. Já o Pafos soma média de 6,8 escanteios nas últimas cinco partidas, enquanto o Chelsea registra 5,6, totalizando 12,4 escanteios combinados, número que sustenta esse prognóstico.

Análise e Forma dos Times

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea ocupa a 13ª posição na Liga dos Campeões, com apenas 10 pontos. No Campeonato Inglês, a equipe vem de vitória sobre o Brentford, mas, antes disso, foi eliminada da Copa da Liga Inglesa ao perder para o Arsenal por 3 a 2. O desempenho recente mostra um time que costuma se impor diante de adversários tecnicamente inferiores, mas que encontra dificuldades em jogos mais equilibrados, nos quais acaba sofrendo gols com frequência.

Para o confronto, o Chelsea terá desfalques. Tosin Adarabioyo está fora por lesão na coxa, enquanto Jamie Gittens, que atua pela ponta esquerda, sentiu indisposição e também não estará disponível.

Provável escalação do Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Badiashile e Hato; Enzo Fernández, Andrey Santos (Moisés Caicedo) e George (Cole Palmer), Pedro Neto (Estêvão) e Garnacho; Delap. Técnico: Liam Rosenior

Pafos - Momento e escalação

O Pafos FC ocupa a 26ª colocação, com apenas seis pontos, e precisará de um grande esforço para superar o Chelsea atuando em casa. A equipe tem apresentado oscilações recentes, inclusive com derrota na liga cipriota diante do Olympiakos Nicosia, embora tenha vencido dois jogos anteriormente, contra Omonia Aradippou e Akritas Chlorakas.

O time comandado pelo técnico Albert Celades entra em campo completo, sem registro de desfalques importantes para o confronto.

Provável escalação do Pafos: Michail; Bruno, Luckassen, Langa e Pileas; Pepe, Sunjic e Quina; Dragomic, Silva e Orsic. Técnico: Albert Celades

Confronto direto e estatísticas de Chelsea e Pafos

O histórico recente entre Chelsea e Pafos é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Chelsea e Pafos

Não há jogos diretos entre as equipes na história

Estatísticas e curiosidades de Chelsea e Pafos

Nos jogos recentes do Chelsea, quatro dos últimos cinco tiveram mais de 3,5 cartões As duas equipes somam média de 4,62 cartões por partida na temporada Três dos últimos cinco jogos do Chelsea terminaram com menos de 3,5 gols Na Liga dos Campeões, as duas equipes apresentam média de apenas 3,2 gols por jogo Em dois dos últimos quatro compromissos do Pafos, houve mais de 9,5 escanteios Na temporada atual, a média combinada de escanteios é de 11,3 por partida

Comparação de Odds para Chelsea x Pafos

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Mais de 3,5 Gols Menos de 3,5 Gols Betsson 1,88 1,92 Betano 1,91 1,90 Bet365 1,90 1,90

Resumo dos palpites do Lance! para Chelsea x Pafos

Ambos marcam (2,05 na Betsson) Mais de 3,5 Cartões (1,95 na Betsson) Menos de 3,5 Gols (1,90 na Bet365) Mais de 9,5 Escanteios (1,80 na Betano)

