Chelsea x Nottingham Forest – Palpites, análise e odds (04/05)

Cinco derrotas consecutivas na Premier League sem marcar um único gol. O último jejum ofensivo tão longo do Chelsea na divisão remonta a 1912 — o mesmo ano em que o Titanic afundou no Atlântico Norte. Nesta segunda-feira, os Blues recebem um Nottingham Forest em plena ascensão no Stamford Bridge, pela 35ª rodada do campeonato inglês 2025/26, com a missão de encerrar de uma vez esse ciclo de impotência ofensiva.

O contraste entre os dois clubes vai muito além da diferença na tabela. O Chelsea está no terceiro treinador da temporada, com o interino Calum McFarlane tentando reverter um colapso que custou o emprego de Liam Rosenior em 22 de abril. O Forest, por sua vez, chegou a esta segunda-feira como o segundo time de melhor desempenho da liga nos últimos cinco jogos — 11 pontos, cinco pontos à frente da zona de rebaixamento — e carrega nas costas a segunda mão de uma semifinal da Liga Europa, marcada para quinta-feira no Villa Park.

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Análise da partida

O Chelsea ocupa a nona posição da Premier League com 48 pontos em 34 partidas (13 vitórias, nove empates e 12 derrotas). A temporada começou com ambições de retorno à Champions League — e chegou a confirmar esse protagonismo. Sob Enzo Maresca, o clube conquistou a Conference League e o Mundial de Clubes, chegando à quarta posição na liga antes do Natal. Maresca deixou o cargo em 1º de janeiro de 2026 após desentendimentos com a diretoria. Rosenior chegou bem, mas a crise chegou mais rápido.

A derrocada ganhou forma num bloco devastador em abril: 0 x 3 para o Manchester City em casa no dia 12 (gols de Nico O'Reilly, Marc Guéhi e Jérémy Doku, que dispossessed Moisés Caicedo para marcar o terceiro), 0 x 1 para o Manchester United no dia 18 e 0 x 3 para o Brighton no dia 21, quando o Chelsea não registrou uma única finalização no alvo. Cole Palmer, João Pedro e Estêvão estavam fora lesionados para a derrota no Amex Stadium — mas a ausência dos três não explica integralmente o que foi uma capitulação coletiva. O Stamford Bridge não viu os Blues vencerem uma partida de campeonato desde 31 de janeiro.

McFarlane assumiu em 22 de abril com uma única boia de salvação: a FA Cup. No dia 26, o Chelsea venceu o Leeds por 1 x 0 na semifinal em Wembley, com Enzo Fernández abrindo o placar no primeiro tempo. O time vai à final em 16 de maio contra o Manchester City. Na liga, porém, o cenário é de urgência: sete pontos separam o Chelsea da quinta colocação (Liverpool), com quatro rodadas restantes. Perder mais uma partida aqui não elimina matematicamente as chances europeias, mas deixa o caminho razoavelmente estreito.

O Nottingham Forest chega à nona posição em termos de desempenho nas últimas cinco rodadas, mas a sua história nesta temporada é muito mais dramática do que os números sugerem. O clube trocou de técnico três vezes em menos de seis meses: Nuno Espírito Santo saiu em setembro, Ange Postecoglou durou 39 dias e Sean Dyche foi demitido em 12 de fevereiro após um empate sem gols com o lanterninha Wolverhampton que deixou o Forest em 17º. Vítor Pereira assumiu três dias depois e não perdeu mais.

Nos últimos cinco jogos do campeonato, o Forest venceu três e empatou dois, com 12 gols marcados. A goleada de 5 x 0 sobre o Sunderland, na última sexta-feira, mostrou um time que opera em transições devastadoras — cinco marcadores diferentes, com apenas 39% de posse. Na quinta-feira seguinte (30 de abril), os Tricky Trees venceram o Aston Villa por 1 x 0 na primeira mão da semifinal da Liga Europa, com pênalti de Chris Wood no 71º minuto, convertido após revisão do VAR confirmar mão de Lucas Digne dentro da área.

Palpites para Chelsea x Nottingham Forest

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Confrontos diretos

As duas equipes se encontraram uma vez nesta temporada, em 18 de outubro de 2025 no City Ground — e o Chelsea saiu com uma goleada de 3 x 0. A partida foi o último jogo de Ange Postecoglou como técnico do Forest: ele foi demitido 20 minutos após o apito final, sem ter vencido nenhuma das suas oito partidas no cargo. Para o Chelsea de então, ainda sob Maresca, era uma vitória rotineira de um time em bom momento. Para este Chelsea de McFarlane, aquilo já parece muito distante.

No histórico geral, os Blues levam ampla vantagem: 43 vitórias contra 27 do Forest, com 31 empates. Nos últimos dez H2H, porém, o padrão é mais equilibrado — Chelsea venceu seis, empatou dois e perdeu dois. Os dados de gols trazem um detalhe importante: nas últimas sete partidas entre os clubes, as apostas de ambas as equipes marcarem foram vitoriosas em quatro oportunidades, com média de 2,7 gols por partida. Nos dez últimos H2H considerando todas as competições, over 2,5 gols saiu em três ocasiões.

Notícias do Chelsea e Nottingham Forest

Chelsea: desfalques e dúvidas

McFarlane trouxe a notícia mais esperada no sábado: o capitão Reece James e o zagueiro Levi Colwill retornaram aos treinos e podem estar disponíveis contra o Forest. James estava fora com lesão na coxa, Colwill no joelho — ambos ausentes por semanas. Se estiverem aptos, reforçam uma linha defensiva que sofreu 18 gols nos últimos dez jogos do campeonato. A decisão final sobre a participação dos dois depende dos treinos desta semana.

O retorno de Cole Palmer é a principal novidade ofensiva. O camisa 10, com 14 gols na liga nesta temporada, estava fora desde antes da sequência de cinco derrotas. O número diz tudo sobre sua importância: nas três partidas sem ele, o Chelsea não marcou uma vez. Mykhaylo Mudryk cumpre suspensão automática. Estêvão (coxa), Jamie Gittens e Filip Jörgensen seguem no departamento médico.

Escalação provável do Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Roméo Lavia, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernández, Cole Palmer; João Pedro. Técnico: Calum McFarlane.

Nottingham Forest: desfalques e dúvidas

Vítor Pereira enfrenta o dilema clássico de quem briga em duas frentes em quatro dias. Com a segunda mão da semifinal europeia no Villa Park na quinta-feira, é certo que haverá gestão de minutos. Ibrahima Sangaré foi substituído por Nicolas Dominguez na partida contra o Aston Villa na Liga Europa (primeira mão) por indisponibilidade, e sua situação para o jogo de segunda segue incerta.

Callum Hudson-Odoi foi submetido a cirurgia no quadríceps direito e não joga mais nesta temporada. Murillo (coxa) e Nicolo Savona (joelho) são desfalques confirmados. Dan Ndoye, Willy Boly e John Victor também estão fora. Morato deve continuar como titular na defesa central após substituir Jair Cunha — também lesionado — na semi da Liga Europa.

Escalação provável do Nottingham Forest (4-4-2): Matz Sels; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Morato, Neco Williams; Omari Hutchinson, Elliot Anderson, Nicolas Dominguez, Morgan Gibbs-White; Igor Jesus, Chris Wood. Técnico: Vítor Pereira.

Destaques individuais de Chelsea x Nottingham Forest

Jogador destaque · Chelsea Cole Palmer 14 Gols na Premier League 2025/26 0 Gols do Chelsea nas 3 rodadas sem Palmer Artilheiro Principal marcador do Chelsea na temporada Retorna Disponível após semanas fora por lesão Jogador destaque · Nottingham Forest Morgan Gibbs-White 6 Gols nos últimos 6 jogos da Premier League Invicto 9 jogos sem derrota com Gibbs-White titular 3 Gols nos últimos 3 jogos da Premier League Capitão Lider criativo e finalizador do Forest

Os técnicos

Calum McFarlane, 40 anos, nunca havia dirigido uma equipe profissional como treinador principal antes desta semana. Antes de chegar ao Chelsea como técnico do sub-21 em julho de 2025, passara pelo Manchester City Academy e pelo Southampton. Sua única partida no comando dos profissionais foi aquela vitória de 1 x 0 sobre o Leeds na FA Cup — suficiente para ganhar um pouco de crédito junto ao grupo, mas insuficiente para garantir que ele resolve um problema estrutural que consumiu Rosenior.

Vítor Pereira, 58 anos, tem o currículo que McFarlane não tem: dois títulos do Campeonato Português com o Porto (em 2011 e em 2012), passagens pelo Olympiakos, Al-Ittihad, Fenerbahce e Corinthians. No Forest, encontrou um vestiário destruído por quatro treinadores numa temporada e reconstruiu a confiança em semanas. Sua declaração após a vitória sobre o Aston Villa na Liga Europa resume o ambiente que criou: "Sinto a honra e o privilégio de ser o treinador desses meninos". Quatro treinadores numa temporada e eles chegam até aqui, competindo desta forma.»

Análise tática

McFarlane deve manter o 4-2-3-1 que foi o sistema base do Chelsea na temporada. Com Palmer no eixo atrás de João Pedro, o ataque dos Blues recupera sua engrenagem principal. Pedro Neto pela direita e Enzo Fernández como meia centralizado completam o trio ofensivo — o mesmo que gerou a maioria dos gols no primeiro semestre. O ponto de atenção defensiva está na dupla de zagueiros: se James e Colwill não estiverem em condições, Adarabioyo e Chalobah formam uma linha que vacilou em situações de transição ao longo das últimas semanas.

O Forest opera habitualmente num bloco médio-baixo em campo adversário, cedendo posse e atacando nas transições. Contra o Sunderland, terminou o jogo com 39% de posse e cinco gols. A dupla de ataque Chris Wood e Igor Jesus é complementar por definição: Wood pela referência aérea e proteção de bola, Jesus pela mobilidade e finalização. Jesus está empatado com o Stanislav Stanic do Ludogorets na artilharia da Liga Europa, com sete gols cada. Hutchinson e Gibbs-White pelas pontas garantem amplitude — e é por aí que o Forest costuma criar seus momentos de perigo.

O Chelsea tem uma vulnerabilidade conhecida entre a linha defensiva e os médios pivôs — exatamente o corredor que Jesus e Wood vão procurar explorar nas saídas rápidas. Em contrapartida, com Palmer de volta e Pedro Neto em liberdade para partir em velocidade, os Blues têm condições reais de explorar os espaços que o bloco recuado do Forest inevitavelmente deixa nas costas da defesa. A gestão do intervalo entre setores, especialmente quando os dois times estão em transição simultânea, deve definir o jogo.

Prognóstico de placar exato para Chelsea x Nottingham Forest

🎯 Palpite do Lance! Chelsea 2 x 1 Nottingham Forest O retorno de Cole Palmer desbloqueia o ataque do Chelsea — e a defesa fragilizada do Forest, sem Murillo e Hudson-Odoi por lesão, oferece espaço suficiente para os Blues voltarem a marcar no Stamford Bridge. O gol visitante é esperado: o Forest balançou as redes em todos os seus últimos nove jogos fora de casa em todas as competições. O Chelsea não marcava há cinco rodadas consecutivas da Premier League — o pior jejum desde 1912

rodadas consecutivas da Premier League — o pior jejum desde 1912 O Forest marcou em todos os seus últimos nove jogos fora de casa em todas as competições

os seus últimos jogos fora de casa em todas as competições Em 59% dos jogos do Chelsea nesta temporada ambas as equipes marcaram

dos jogos do Chelsea nesta temporada ambas as equipes marcaram Em 67% dos últimos seis jogos de liga do Chelsea houve mais de 2.5 gols

dos últimos seis jogos de liga do Chelsea houve mais de 2.5 gols O Forest chega com três dias de intervalo antes da segunda mão da semifinal da Liga Europa

Resumo dos palpites do Lance para Chelsea x Nottingham Forest