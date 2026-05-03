Deportivo Riestra x Grêmio – Palpites, análise e odds (05/05)

Três semanas depois do primeiro duelo, Deportivo Riestra e Grêmio voltam a se enfrentar pelo Grupo F da Copa Sul-Americana, na noite de terça-feira, 5 de maio, em um contexto bem diferente. Na segunda rodada, o Tricolor venceu por 1 a 0 na Arena do Grêmio, com gol de Francis Amuzu no fim do segundo tempo, mesmo atuando com um jogador a menos durante toda a etapa final após a expulsão de Juan Nardoni.

Agora, porém, o Grêmio vai a Buenos Aires para encarar um Riestra mais fortalecido, que venceu o Montevideo City Torque por 2 a 1 e conquistou sua primeira vitória continental. Com quatro pontos cada, as equipes chegam separadas apenas pelo confronto direto, o que transforma o jogo no Estadio Pedro Bidegain em um duelo importante para a disputa pela liderança do grupo.

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Análise da partida

O problema do Grêmio em 2026 não é doméstico, mas geográfico. Nas sete partidas que fez como visitante no Campeonato Brasileiro, o Tricolor soma cinco derrotas e dois empates, sem nenhuma vitória longe de Porto Alegre. Na Sul-Americana, o padrão se repete: derrota por 1 x 0 em Montevidéu, na estreia, e empate sem gols com o Palestino, em Santiago, na terceira rodada, em uma noite marcada pelos três pênaltis desperdiçados por Carlos Vinícius e pelas defesas de Sebastián Pérez.

A sequência recente reforça esse cenário. Depois da vitória por 1 x 0 sobre o Riestra na Arena, em 14 de abril, o Grêmio foi ao Chile e não saiu do 0 x 0. Na volta ao Brasil, empatou novamente sem gols, agora com o Athletico-PR, em Curitiba, no sábado (2), mesmo com um jogador a mais desde os 32 minutos do primeiro tempo, após a expulsão direta de Lucas Esquivel.

Desde o título gaúcho, em março, Luís Castro venceu apenas dois dos últimos oito jogos em todas as competições. O clube ocupa uma posição intermediária na Série A, com 17 pontos em 14 rodadas, distância suficiente da zona de rebaixamento para evitar pânico, mas ainda com um rendimento abaixo do esperado para a força do elenco gremista.

O Riestra, por sua vez, encontrou na Copa Sul-Americana o que não tem conseguido no Apertura argentino. Na competição nacional, o clube do bairro de Nueva Pompeya ocupa a lanterna da Zona A e ainda não venceu em 2026. Antes da estreia continental, a diretoria demitiu Gustavo Benítez após 12 partidas sem triunfos e apostou em Guillermo Duró.

A melhora, ao menos no plano defensivo, foi gradual. O Riestra empatou sem gols com o Palestino na primeira rodada, perdeu por 1 x 0 para o Grêmio na segunda, em jogo no qual Ignacio Arce foi o nome mais exigido do time, e depois reagiu com a vitória sobre o Montevideo City Torque, resultado mais impactante do grupo até aqui.

Atuar no Estadio Pedro Bidegain amplia ainda mais esse novo momento. A diferença para o Guillermo Laza, estádio habitual do clube, com capacidade para apenas três mil torcedores, é enorme. O Gasómetro comporta mais de 42 mil pessoas, e o ambiente criado na vitória sobre o Torque teve papel importante no desequilíbrio da partida a favor dos argentinos.

Agora, o Grêmio vai a Buenos Aires sem a vantagem que teve na Arena e diante de um cenário diferente. Pela primeira vez em sua história, o Riestra entra em campo com a sensação real de que pode brigar por uma classificação continental.

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Confrontos diretos

O duelo da terça-feira, 5 de maio, é apenas o segundo encontro entre Deportivo Riestra e Grêmio em toda a história dos dois clubes. O Riestra subiu para a Primera División argentina apenas em 2023, o que explica a ausência de qualquer histórico anterior, seja em competição doméstica ou continental. O único registro disponível é o jogo de ida desta mesma fase de grupos, disputado em 14 de abril de 2026, na Arena do Grêmio.

Naquele confronto, o Tricolor dominou com 71% de posse de bola e 17 finalizações contra apenas três do adversário, mas precisou de uma situação especial para vencer. Com Nardoni expulso no início do segundo tempo, o Grêmio reorganizou o sistema defensivo e buscou o gol em contra-ataque: Enamorado conduziu pela direita e serviu Amuzu, que finalizou rasteiro para superar Arce no 41.º minuto. A defesa do Riestra, mesmo com inferioridade numérica a favor, foi sólida por quase toda a partida.

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Deportivo Riestra: sem desfalques confirmados

Guillermo Duró não tem ausências confirmadas para o confronto. A base que derrotou o Torque deve ser mantida, com Jonatan Goitía como peça central na articulação do meio-campo. Na frente, Mauro Smarra e Jonathan Herrera continuam disputando a titularidade ao lado de um segundo atacante, com a preferência do treinador variando por jogo. O goleiro Ignacio Arce, mais uma vez, será a referência defensiva do time argentino.

Provável escalação do Deportivo Riestra (3-5-2): Arce; Randazzo, Miño e Barbieri; Goitía, Watson, Monje, Alonso e Gallo; Smarra e Obredor. Técnico: Guillermo Duró.

Grêmio: desfalques e dúvidas

A baixa mais importante para o duelo em Buenos Aires é Arthur. O capitão e principal criador do Grêmio sofreu uma lesão muscular após o empate com o Palestino em Santiago e ficou fora também do jogo contra o Athletico-PR em Curitiba. A expectativa interna do clube é de retorno apenas para o confronto contra o Flamengo no dia 10 de maio, no mínimo. Sem Arthur, o Tricolor perde seu metrônomo no meio-campo, o jogador responsável por ligar a defesa com os atacantes em espaços reduzidos.

As boas notícias compensam parcialmente. Amuzu, que sofreu uma pancada no tornozelo direito após a vitória sobre o Coritiba e ficou de fora das últimas duas partidas, tem retorno esperado justamente para este jogo. Carlos Vinícius, artilheiro geral do clube em 2026, cumpriu suspensão no Brasileirão mas está liberado para a Sul-Americana. O zagueiro Viery, também suspenso na Série A, retorna para o torneio continental. Marlon, João Pedro e Mathías Villasanti continuam em recuperação de longo prazo e não têm condições de jogo. Luís Castro, que cumpriu suspensão no Brasileirão no sábado e foi substituído no banco pelo auxiliar Vitor Severino, retorna ao comando.

Provável escalação do Grêmio (4-2-3-1): Weverton; Pavón, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Nardoni e Noriega; Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Destaques individuais de Deportivo Riestra x Grêmio

Jogador destaque · Deportivo Riestra Jonatan Goitía 14 Finalizações no Apertura 2026 1,81 Tentativas de gol por 90 minutos 3 Partidas na Sul-Americana como titular Motor Peça central no meio-campo do Blanquinegro Jogador destaque · Grêmio Carlos Vinícius 7 Gols no Brasileirão 2026 12+ Gols no total em 2026 (artilheiro do clube) 1/119 Média: 1 gol a cada 119 minutos em 2026 Livre Suspenso no Br., disponível na Sul-Americana

Os técnicos

Luís Castro chegou ao Grêmio no início de 2026 e entregou o título do Campeonato Gaúcho em março, com vitória de 3 x 0 sobre o Internacional na ida e empate de 1 x 1 na volta. O técnico português, de 62 anos, trabalhou em clubes como Dinamo Kiev e Al-Nassr, e traz ao Grêmio uma proposta de jogo apoiada na construção desde o goleiro e na posse de bola. A irregularidade fora de Porto Alegre e o começo truncado na Sul-Americana ligaram alertas, e Castro chegou a admitir que a derrota em Montevidéu foi "o pior jogo da temporada".

Guillermo Duró assumiu o Riestra poucos dias antes da estreia continental, após a demissão de Gustavo Benítez, que não venceu nenhum dos 12 jogos que dirigiu no Apertura. Duró, de 49 anos, tem trajetória voltada para o futebol argentino de divisões intermediárias, mas seu trabalho desde a chegada ao Riestra tem sido consistente dentro do contexto do clube: organizou defensivamente a equipe, deu padrão de jogo para as transições e colheu a vitória sobre o Torque, líder do grupo, como primeiro grande resultado de sua gestão.

Análise tática

O Riestra deve manter o 3-5-2 que funcionou na vitória sobre o Torque. Com três zagueiros centrais e dois alas que recuam para cobrir as faixas quando sem a bola, a equipe fecha bem os espaços internos e canaliza os adversários para situações de cruzamento, onde a defesa se sente mais confortável. A saída em transição é o ponto forte: Smarra e Obredor usam a profundidade para explorar as costas da defesa adversária nos primeiros instantes após a recuperação da bola.

O Grêmio, sem Arthur para conectar as linhas de forma vertical, tende a apoiar mais nos alas. Enamorado pela direita e Amuzu pela esquerda terão de gerar desequilíbrio individual para abrir a defesa de três zagueiros do Riestra. Carlos Vinícius, que retorna após suspensão com a fome de quem ficou de fora das últimas duas partidas pelo Brasileirão, precisará segurar bem a bola na referência para dar respiro à saída de bola gremista, especialmente quando os argentinos pressionar alto nos primeiros minutos.

O maior risco para o Tricolor está exatamente no início do jogo. Contra o Torque, o Riestra abriu o placar cedo aproveitando os primeiros erros dos adversários em saída de bola. Luís Castro precisará calibrar a equipe para sobreviver à pressão inicial do Riestra sem expor a linha defensiva em situações de transição adversa. O duplo pivô Nardoni-Noriega será testado na capacidade de dar cobertura aos espaços que Enamorado e Amuzu deixarão ao atacar pelas faixas.

Prognóstico de placar exato para Deportivo Riestra x Grêmio

🎯 Palpite do Lance! Deportivo Riestra 0 x 1 Grêmio O Riestra no Gasómetro é mais difícil do que em Porto Alegre, mas a superioridade técnica do Grêmio e o retorno de Carlos Vinícius à equipe — artilheiro geral do clube com 12 gols em 2026 — devem ser suficientes para uma vitória magra e decidida na segunda etapa, repetindo o roteiro do jogo de ida. O Grêmio venceu o jogo de ida por 1 x 0 mesmo com dez jogadores em campo no segundo tempo

mesmo com jogadores em campo no segundo tempo O Riestra não venceu nenhuma partida do Apertura 2026 como mandante ou visitante fora da Sul-Americana

partida do Apertura 2026 como mandante ou visitante fora da Sul-Americana Carlos Vinícius marca em média um gol a cada 119 minutos na temporada 2026

na temporada 2026 Os dois confrontos da fase de grupos entre estas equipes produziram um total de apenas um gol

Resumo dos palpites do Lance para Deportivo Riestra x Grêmio