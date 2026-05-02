Manchester United x Liverpool – Palpites, análise e odds (03/05)

Alguns jogos merecem atenção especial, não apenas pela história entre os clubes, mas pelo que representam no exato momento em que acontecem. O Manchester United x Liverpool da 35ª rodada da Premier League, em Old Trafford, é um desses. O United ocupa a terceira colocação com 61 pontos. O Liverpool está em quarto com 58. Três pontos separam dois rivais históricos que disputam uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Mohamed Salah, que deixará o Liverpool ao fim da temporada, se machucou contra o Crystal Palace na semana passada e não estará disponível no domingo. Isso lhe custou a última chance de jogar em Old Trafford com a camisa dos Reds. Esse detalhe diz muito sobre a temporada que ele vive, e sobre a dimensão que esse confronto assume para além dos três pontos em disputa.

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Análise da partida

Desde que Michael Carrick assumiu o Manchester United em caráter interino na 22ª rodada, os Red Devils somaram 29 pontos em 13 partidas — o melhor desempenho da Premier League no período (nove vitórias, dois empates, duas derrotas). Esse número resume por si só a mudança na temporada do clube. Contra o Brentford na última rodada (2 x 1), Casemiro abriu o placar e Sesko dobrou a vantagem antes do intervalo, com o United segurando o resultado apesar do gol de Jensen nos acréscimos.

Bruno Fernandes se tornou o terceiro jogador da história do United a marcar ou dar assistência em oito aparições consecutivas em Old Trafford na Premier League, após Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney. Com 19 assistências no campeonato nesta temporada, Fernandes está a uma unidade do recorde absoluto da competição, compartilhado por Thierry Henry e Kevin De Bruyne com 20.

O Liverpool chega a Old Trafford com três vitórias consecutivas na Premier League: 2 x 0 sobre o Fulham, 2 x 1 no derby da Mersey contra o Everton e 3 x 1 diante do Crystal Palace. Arne Slot resumiu a temporada dos Reds com uma frase certeira após a última partida: "Mais uma vitória e mais uma lesão — essa é a história da nossa temporada." Uma síntese precisa dos altos e baixos vividos desde agosto pelos atuais campeões ingleses.

Uma vitória do Liverpool no domingo os colocaria à frente do United no saldo de gols. As duas equipes precisam dos três pontos e chegam ao confronto em boa fase, o que promete um duelo aberto e intenso.

Outros palpites para Manchester United x Liverpool

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Confrontos diretos

Na história do Campeonato Inglês, desde antes da era Premier League, são 182 confrontos diretos na competição, com 68 vitórias do United contra 61 do Liverpool, além de 53 empates. Somando outros torneios, nacionais e internacional, o número de encontros diretos chega a 217, também com vantagem dos donos da casa.

Nos cinco confrontos mais recentes, foram duas vitórias do United, uma dos Reds e dois empates. O jogo de ida desta temporada, disputado em Anfield em outubro de 2025, terminou com virada dos Red Devils. Cody Gakpo abriu o placar para o Liverpool aos 78 minutos, mas Bryan Mbeumo e Harry Maguire viraram o placar aos 84, com Fernandes sendo o autor da assistência considerada uma de suas melhores da temporada.

Outro dado que pesa na análise: os cinco últimos confrontos entre as equipes produziram pelo menos três gols. Um indicativo forte para um jogo aberto — e relevante para quem analisa os mercados de apostas.

Notícias de Manchester United x Liverpool

Manchester United

Matthijs de Ligt está fora há vários meses com problema nas costas, sem data de retorno. Matheus Cunha, decisivo contra o Chelsea na rodada anterior, perdeu o jogo contra o Brentford com lesão leve no quadril e seu retorno está previsto para domingo. Lisandro Martínez está suspenso para o clássico em Old Trafford.

O volante Casemiro, pilar defensivo do meio de campo, segue como titular ao lado de Kobbie Mainoo. Ele já oficializou sua saída do clube ao final da temporada e vive seus últimos momentos em Manchester.

Provável escalação do Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Heaven, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Amad; Sesko. Técnico: Michael Carrick.

Liverpool

Mohamed Salah não viajará com a delegação após uma nova lesão. Hugo Ekitiké, centroavante titular na maior parte da temporada, rompeu o tendão de Aquiles no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o PSG e está fora pelo resto da campanha.

Giovanni Leoni está fora desde setembro com ruptura do ligamento cruzado, e o goleiro Giorgi Mamardashvili também é desfalque após lesão no joelho contra o Everton. Freddie Woodman assumirá a meta na ausência de Mamardashvili e Alisson.

Provável escalação do Liverpool (4-3-3): Woodman; Frimpong, Van Dijk, Konaté, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Wirtz, Isak, Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Destaques individuais de Manchester United x Liverpool

Jogador destaque · Manchester United Bruno Fernandes 19 Assistências na Premier League — a uma do recorde histórico 8 Gols na Premier League 2025-26 8.02 Nota média (FotMob) — maior do elenco 8 Jogos consecutivos com gol ou assistência em Old Trafford Jogador destaque · Liverpool Florian Wirtz 5 Gols na Premier League 2025-26 3 Assistências na Premier League 2025-26 7.23 Nota média (FotMob) na temporada £100M Valor pago pelo Liverpool — recorde do clube

Os técnicos

Michael Carrick (Manchester United, interino): Nomeado em caráter emergencial na 22ª rodada, o ex-meio-campista dos Red Devils estabilizou imediatamente uma equipe que parecia à beira do colapso, somando 29 dos 39 pontos possíveis desde sua chegada. Sua gestão sóbria e sólida contrasta com as turbulências da era Amorim.

Arne Slot (Liverpool): O técnico holandês enfrenta uma temporada marcada por lesões que perturbaram sistematicamente seu trabalho. Ainda assim, o Liverpool permanece na briga pela Liga dos Campeões, o que demonstra a solidez do grupo mesmo diante da instabilidade. A gestão da fase pós-Salah começa efetivamente no domingo.

Análise tática

O Manchester United joga no 4-2-3-1, com Casemiro protegendo a defesa e liberando Fernandes para atuar mais adiantado. Pelas laterais, Mbeumo e Amad Diallo oferecem velocidade nas transições. A ameaça central é Sesko como centroavante — seis dos seus dez gols na Premier League foram marcados sob Carrick. Os dados reforçam a postura ofensiva: o United superou a marca de 2,5 gols nos cinco últimos jogos de campeonato.

Sem Salah nem Ekitiké, o Liverpool aposta em Isak como centroavante e Wirtz como armador. Gakpo pela esquerda segue como ameaça persistente — ele já marcou dois gols contra o United na Premier League nesta temporada. O problema para Slot é que a pressão ofensiva recai quase inteiramente sobre esses três jogadores, sem opção de profundidade real.

A principal brecha para os mancunianos está no retrospecto externo dos Reds: o Liverpool perdeu 67% dos seus jogos fora de casa na Premier League nas últimas seis rodadas, um desempenho que contrasta fortemente com sua solidez em Anfield. Do lado do United, a dúvida é saber se a dupla Maguire-Heaven na zaga resistirá às investidas de Wirtz e Isak nos espaços.

Prognóstico de placar exato para Manchester United x Liverpool

🎯 Previsão de Placar Manchester United 2 x 1 Liverpool O United com o melhor desempenho da Premier League sob Carrick, o Liverpool sem Salah, Ekitiké e Alisson, e um histórico recente de ao menos três gols em cada um dos cinco últimos confrontos diretos apontam para uma vitória mancuniana por margem mínima. Desde a 22ª rodada, o United somou 29 pontos em 13 jogos sob Carrick — melhor desempenho da Premier League no período, com nove vitórias e dois empates — e tem Fernandes envolvido em praticamente todos os gols da equipe.

O Liverpool chega com três desfalques simultâneos de peso: Salah (lesão contra o Crystal Palace), Ekitiké (ruptura do tendão de Aquiles nas quartas da Champions) e Alisson (cirurgia). Woodman defende o gol, e a pressão ofensiva recai quase inteiramente sobre Wirtz, Isak e Gakpo.

Os Reds perderam 50% dos jogos fora de casa na Premier League nas últimas seis rodadas — retrospecto externo que contrasta fortemente com sua solidez em Anfield e que pesa diretamente nesta análise.

Os cinco últimos confrontos diretos entre os dois clubes produziram ao menos três gols cada, com quatro deles tendo o mercado de ambas as equipes marcando.

Resumo do palpites do Lance para Manchester United x Liverpool