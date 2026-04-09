Chelsea x Manchester City – Palpites, análise e odds (12/04)

O Chelsea recebe o Manchester City em Stamford Bridge neste domingo, 12 de abril de 2026, pela 32ª rodada da Premier League. O duelo coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos nesta reta final de temporada: os Blues ainda lutam por uma vaga na próxima Champions League, enquanto os Citizens seguem na perseguição ao líder Arsenal na briga pelo título.

O momento das equipes é bem diferente. O Chelsea atravessa uma fase instável, acumulando quatro derrotas consecutivas antes de reagir com a goleada por 7 x 0 sobre o Port Vale, pela Copa da Inglaterra. Já o City vive um cenário oposto, embalado por três vitórias seguidas na liga e pela goleada por 4 x 0 sobre o Liverpool, com hat-trick de Erling Haaland. Apesar do favoritismo dos visitantes, o fator casa pode equilibrar o confronto.

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Análise da partida

O Chelsea ocupa a sexta colocação, com 48 pontos somados em 31 partidas, registrando 13 vitórias, nove empates e nove derrotas. O saldo de gols é positivo, com 53 marcados e 38 sofridos, mas o desempenho recente na Premier League gera preocupação. Nos últimos cinco jogos da competição, os Blues venceram apenas uma vez, diante do Aston Villa.

As derrotas para Newcastle, em casa, e Everton, fora, evidenciaram problemas defensivos que a equipe de Liam Rosenior ainda não conseguiu corrigir totalmente. A eliminação na Champions League para o Paris Saint-Germain, com um agregado de 2 x 8, também deixou impactos no ambiente do clube.

A diferença para o quarto colocado, Aston Villa, é de seis pontos, o que aumenta a pressão por resultados positivos nas rodadas finais. Além disso, o calendário segue exigente, com compromissos importantes pela liga e a semifinal da Copa da Inglaterra contra o Leeds, em Wembley.

O Manchester City aparece na segunda posição, com 61 pontos em 30 jogos, somando 18 vitórias, sete empates e cinco derrotas. O time possui o segundo melhor ataque da competição, com 60 gols marcados, e uma das defesas mais sólidas, com apenas 28 gols sofridos.

Embora tenha conquistado a Copa da Liga Inglesa, o City foi eliminado da Champions League pelo Real Madrid, com um agregado de 1 x 5. A resposta veio nas competições domésticas, com a equipe vencendo quatro dos últimos cinco jogos e retomando confiança na reta final.

A diferença para o Arsenal é de nove pontos, mas com um jogo a menos, o que mantém viva a disputa pelo título. No entanto, o time de Pep Guardiola não pode mais desperdiçar pontos, especialmente em jogos difíceis como este, fora de casa.

Em Stamford Bridge, o Chelsea apresenta um desempenho irregular, com sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Já o City se destaca como visitante, sendo uma das melhores equipes fora de casa na Premier League, com média superior a dois gols por partida longe do Etihad.

Outros palpites para Chelsea x Manchester City

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Confrontos diretos

Chelsea e Manchester City já se enfrentaram 181 vezes ao longo da história, com leve vantagem para os Blues: 71 vitórias contra 68 dos Citizens, além de 42 empates.

Na Premier League, o equilíbrio permanece, mas o momento recente favorece amplamente o City. O Chelsea não vence o adversário desde a final da Champions League de 2021, quando Kai Havertz marcou o gol do título.

Desde então, são 12 partidas sem vitória contra o City, com nove derrotas e três empates. Esse retrospecto evidencia o domínio recente da equipe de Guardiola no confronto direto.

No primeiro turno desta temporada, o empate em 1 x 1 no Etihad marcou um momento conturbado do Chelsea, que ainda estava sem treinador após a saída de Enzo Maresca. Em Stamford Bridge, o City também leva vantagem recente, com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos.

Notícias de Chelsea x Manchester City

Chelsea

O Chelsea chega para este confronto com um cenário delicado em relação aos desfalques. Enzo Fernández, vice-capitão e um dos principais nomes ofensivos da equipe na temporada, com oito gols na Premier League, está suspenso por duas partidas após declarações ligando seu nome ao Real Madrid, consideradas inaceitáveis pela diretoria do clube.

O capitão Reece James segue em tratamento de uma lesão na coxa. Existe uma leve possibilidade de retorno, mas internamente o clube trata a situação com cautela, já que episódios anteriores mostraram que antecipar sua volta pode agravar o problema.

Na defesa, Trevoh Chalobah continua fora desde a lesão sofrida contra o PSG, em março, quando precisou deixar o campo de maca após uma entorse no tornozelo. A expectativa é de retorno apenas no início de maio. Levi Colwill, afastado desde o começo da temporada por uma lesão no ligamento cruzado, voltou a treinar com o grupo, mas ainda necessita de mais tempo para ficar disponível.

Jamie Gittens também desfalca a equipe. O atacante, que estava próximo de retornar, sofreu uma nova lesão muscular na coxa durante um treino e ficará fora por tempo indeterminado, sendo este o terceiro problema físico do tipo na temporada.

Entre as notícias positivas, Estêvão volta a ficar à disposição após se destacar com assistências e boas jogadas na goleada sobre o Port Vale. Benoit Badiashile também retorna após se recuperar de um quadro viral, enquanto Marc Cucurella está novamente disponível após cumprir suspensão por cartão vermelho.

Escalação provável do Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Romeo Lavia; Pedro Neto, Cole Palmer e Estêvão; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

Manchester City

No Manchester City, a principal ausência confirmada é a de Josko Gvardiol. O defensor sofreu uma fratura na tíbia no confronto contra o próprio Chelsea, em janeiro, e ainda está em recuperação, sem previsão de retorno antes do fim de abril.

Ruben Dias é dúvida após sofrer uma pancada em um treino na véspera do jogo contra o Liverpool. De acordo com o auxiliar Pep Lijnders, o jogador passou por exames e será reavaliado, com decisão sendo tomada apenas momentos antes da partida. John Stones também preocupa, já que segue em recuperação de uma lesão na panturrilha sofrida durante a Data Fifa, que o tirou da final da Copa da Liga e do duelo contra o Liverpool.

Diante dessas ausências, Pep Guardiola pode ser obrigado a reformular o setor defensivo. A tendência é a utilização de Marc Guehi, que vem ganhando espaço desde que chegou em janeiro, ao lado de Abdukodir Khusanov ou Nathan Aké, como alternativas para a zaga.

No ataque, o grande destaque segue sendo Erling Haaland. O centroavante vive excelente fase, vindo de um hat-trick contra o Liverpool e liderando de forma isolada a artilharia da Premier League, com 22 gols na competição.

Escalação provável do Manchester City (4-1-4-1): James Trafford; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi e Nico O'Reilly; Rodri; Antoine Semenyo, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva e Rayan Cherki; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Destaques individuais de Chelsea x Manchester City

Jogador destaque · Chelsea Cole Palmer 9 Gols na Premier League 2025/26 7 Assistências em todas as competições na temporada 13 Gols em todas as competições pelo Chelsea na temporada 7,19 Nota média FotMob na Premier League, a mais alta do elenco Jogador destaque · Manchester City Erling Haaland 22 Gols na Premier League, líder isolado na artilharia 7 Assistências na liga, contribuição ofensiva completa 46 Gols em todas as competições, incluindo hat-trick contra o Liverpool 4 Prêmios de melhor em campo na Premier League na temporada

Os Técnicos

Liam Rosenior assumiu o Chelsea em 6 de janeiro de 2026, após passagem pelo Strasbourg, onde alcançou um feito expressivo ao classificar o clube francês para competições europeias pela primeira vez em 19 anos, com a sétima colocação na Ligue 1. Aos 41 anos, o treinador construiu sua formação com forte base em estudo tático desde cedo, influenciado inclusive pelo ambiente familiar, sendo filho do ex-jogador Leroy Rosenior.

Antes da experiência na França, Rosenior esteve à frente do Hull City, onde chegou perto de levar a equipe aos playoffs da Championship. Seu modelo de jogo valoriza pressão alta, construção organizada desde a defesa e o desenvolvimento de jovens talentos. No Chelsea, apresenta um aproveitamento de 50% de vitórias em 10 partidas de Premier League, com média de 1,70 ponto por jogo, ainda em um processo de consolidação de identidade.

Pep Guardiola, por outro lado, segue como uma das maiores referências do futebol mundial. Em sua décima temporada no Manchester City, o técnico soma seis títulos da Premier League, uma Champions League e diversas outras conquistas. Apesar do histórico vitorioso, a atual temporada trouxe desafios importantes, principalmente após as saídas de peças-chave como Kevin De Bruyne, Kyle Walker e Ederson.

A resposta veio por meio de uma reformulação bem planejada. Jogadores como Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo e Marc Guehi chegaram para renovar o elenco. O City já conquistou a Copa da Liga Inglesa e segue competitivo tanto na briga pelo título da Premier League quanto na Copa da Inglaterra, embora o próprio Guardiola tenha reconhecido certa irregularidade ao longo da campanha.

Análise Tática

O Chelsea de Rosenior costuma se organizar em um 4-2-3-1, com Moisés Caicedo e Romeo Lavia formando a dupla de volantes. Cole Palmer atua centralizado, com liberdade para circular entre as linhas, enquanto Pedro Neto e Estêvão oferecem amplitude pelos lados. João Pedro é a principal referência ofensiva.

A ausência de Enzo Fernández impacta diretamente a construção pelo meio. Caicedo tende a assumir maior protagonismo na saída de bola, o que pode comprometer sua atuação defensiva. Esse cenário favorece o Manchester City, que possui um meio-campo tecnicamente qualificado, com Rodri, Reijnders e Bernardo Silva controlando o ritmo do jogo.

O City se organiza em um 4-1-4-1 bastante dinâmico, com Rodri atuando como volante mais recuado e Reijnders avançando na construção. Pelos lados, Cherki e Doku, ou Semenyo, dão profundidade, enquanto Bernardo Silva e Phil Foden alternam posicionamentos para gerar superioridade. Na frente, Haaland segue como a principal referência para finalizações.

Um dos pontos-chave do confronto está nas laterais. O Chelsea precisará lidar com as inversões rápidas de jogo do City, que busca constantemente explorar espaços com trocas de corredor. Sem Reece James em plenas condições, Malo Gusto terá missão complicada diante de adversários rápidos e técnicos.

Pelo lado ofensivo dos Blues, Estêvão surge como peça importante. O jovem brasileiro vive bom momento e pode explorar o setor esquerdo defensivo do City, onde Nico O'Reilly atua improvisado. Sua capacidade no um contra um pode gerar desequilíbrios relevantes.

Outro fator determinante está nas bolas aéreas. O Chelsea tem apresentado fragilidades nesse tipo de jogada, especialmente sem Chalobah e com Hato ainda em adaptação. Diante disso, Haaland encontra um cenário favorável para explorar cruzamentos e lances de bola parada, sendo uma ameaça constante dentro da área.

Prognóstico de placar exato para Chelsea x Manchester City

🎯 Previsão de Placar Chelsea 1 x 2 Manchester City O Manchester City chega a Stamford Bridge como favorito, embalado por uma sequência consistente de resultados e com Haaland em fase avassaladora após o hat-trick contra o Liverpool. O Chelsea, sem Enzo Fernández (suspenso), Chalobah (lesionado) e provavelmente sem Reece James, enfrenta limitações importantes no meio-campo e na defesa. Ainda assim, os Blues devem oferecer resistência. O fator casa, aliado à qualidade individual de Palmer e Estêvão, é suficiente para criar dificuldades para a defesa visitante. A equipe de Liam Rosenior tende a competir em alto nível, especialmente nos momentos de maior intensidade do jogo. Por outro lado, o poder ofensivo do Manchester City, somado à experiência de Guardiola em jogos decisivos, tende a fazer a diferença. Ao longo dos 90 minutos, a superioridade coletiva dos Citizens deve prevalecer. O Chelsea não vence o Manchester City há 12 jogos somando todas as competições, sequência que se estende desde a final da Champions League de 2021

somando todas as competições, sequência que se estende desde a final da Champions League de 2021 O City venceu três dos últimos quatro jogos em Stamford Bridge pela Premier League, marcando sete gols no período

em Stamford Bridge pela Premier League, marcando sete gols no período Erling Haaland soma 22 gols na liga e vem de hat-trick contra o Liverpool na Copa da Inglaterra, chegando a 46 gols na temporada

e vem de hat-trick contra o Liverpool na Copa da Inglaterra, chegando a 46 gols na temporada O Chelsea está sem Enzo Fernández (suspenso) e provavelmente sem Reece James, perdendo dois dos seus jogadores mais importantes

(suspenso) e provavelmente sem Reece James, perdendo dois dos seus jogadores mais importantes O City tem a melhor campanha como visitante da Premier League, com sete vitórias e média superior a dois gols por jogo fora de casa Resumo dos palpites do Lance para Chelsea x Manchester City Melhor palpite do jogo: Erling Haaland marcar a qualquer momento – Odd 1,91 Palpite alternativo: Manchester City marcar o primeiro gol – Odd 1,78 Palpite alternativo 2: Mais de 8,5 chutes no gol – Odd 1,67 Palpite alternativo 3: Menos de 4,5 cartões – Odd 1,83 Palpite de placar exato: Chelsea 1 x 2 Manchester City – Odd 8,20