Charlton x Chelsea – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Charlton x Chelsea pela terceira fase da FA Cup. O duelo acontece neste sábado, 10 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio The Valley, em Londres, na Inglaterra. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Charlton x Chelsea (10/01)

O Chelsea chega como amplo favorito para vencer o primeiro tempo, mesmo atuando fora de casa, pela diferença técnica, profundidade de elenco e padrão competitivo. A tendência é de uma equipe intensa desde o apito inicial, buscando resolver o confronto cedo para administrar carga física ao longo da partida, algo recorrente em jogos de copa contra adversários de divisões inferiores. A proposta do Charlton, mais reativa, deve resultar em linhas baixas desde o início, oferecendo controle territorial ao time visitante.

Além disso, o Chelsea costuma transformar domínio em vantagem rápida no placar, sobretudo quando enfrenta equipes que têm dificuldades na saída de bola e na sustentação defensiva nos primeiros 45 minutos. A pressão alta, a circulação rápida pelos lados do campo e a superioridade individual no último terço aumentam a probabilidade de o Chelsea abrir o placar cedo e ir para o intervalo em vantagem.

O Chelsea foi o primeiro a marcar em sete dos últimos sete jogos disputados A equipe dos Blues venceram o primeiro tempo em cinco das últimas sete partidas Em jogos recentes, o Chelsea apresenta alta taxa de gols marcados no primeiro tempo, refletindo abordagem agressiva desde o início

Outros palpites para Charlton x Chelsea

O cenário do jogo favorece o palpite de ambas as equipes marcam, já que o Charlton costuma participar de partidas abertas e com espaço para transições, enquanto o Chelsea mantém alto volume ofensivo, mas nem sempre passa ileso defensivamente. A combinação de uma equipe mandante agressiva em casa e um visitante tecnicamente superior tende a gerar oportunidades para os dois lados ao longo dos 90 minutos.

Já os mercados de mais de 4,5 cartões e mais de 10,5 escanteios encontram respaldo no contexto competitivo da FA Cup. Jogos eliminatórios costumam elevar o nível de disputa física e intensidade, aumentando o número de faltas e advertências, além de favorecer um volume alto de bolas alçadas na área, pressão ofensiva constante e, consequentemente, uma linha elevada de escanteios.

Análise e Forma dos Times

Charlton - Momento e escalação

O Charlton faz uma primeira metade de temporada abaixo do esperado na Championship, ocupando a 19ª colocação, com 29 pontos, e convivendo diretamente com o risco de rebaixamento. A equipe não vence há quatro rodadas e chega pressionada, com desempenho irregular e dificuldade para sustentar bons momentos ao longo dos jogos

No último compromisso pela liga, voltou a apresentar problemas de criação e pouca efetividade ofensiva, reflexo de um time que tem sofrido para transformar posse de bola em chances claras.

Provável escalação do Charlton: Kaminski; Burke, Jones e Bell; Bree, Coventry, Berry, Rankin-Costello e Campbell; Leaburn e Kelman. Técnico: Nathan Jones.

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea atravessa um momento delicado na Premier League, com cinco jogos sem vitória, queda para fora do G-5 e a recente demissão de Enzo Maresca, que escancarou a instabilidade do projeto esportivo.

A sequência negativa tem sido marcada por oscilações de desempenho, especialmente na consistência defensiva e na tomada de decisões no último terço, mesmo com alto volume de posse e finalizações em algumas partidas.

Provável escalação do Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Chalobah, Adarabioyo e Jorrel Hato; Andrey Santos, Reece James; Estevão, Pedro Neto, Jamie Gittens; Marc Guiu. Técnico: Calum McFarlane.

Confronto direto e estatísticas de Charlton x Chelsea

O histórico recente entre Charlton e Chelsea fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

03/02/2007 – Charlton Athletic 0 x 1 Chelsea (Premier League)

09/09/2006 – Chelsea 2 x 1 Charlton Athletic (Premier League)

22/01/2006 – Chelsea 1 x 1 Charlton Athletic (Premier League)

26/10/2005 – Chelsea 1 (4) x (5) 1 Charlton Athletic (Copa da Liga Inglesa)

17/09/2005 – Charlton Athletic 0 x 2 Chelsea (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Charlton x Chelsea

O Chelsea está há sete jogos sem perder para o Charlton O Charlton sofreu gols em 11 partidas consecutivas Em quatro dos últimos cinco encontros entre as equipes, o duelo terminou com menos de 2,5 gols O Chelsea foi o primeiro a marcar em sete dos últimos sete jogos, além de ter vencido o primeiro tempo em cinco dessas partidas Os confrontos recentes entre Charlton e Chelsea tiveram menos de 4,5 cartões em oito de oito jogos

Comparação de Odds para Charlton x Chelsea

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,52 2,42 Betano 1,56 2,40 Br4 1,55 2,45

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Charlton x Chelsea

