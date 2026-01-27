Chapecoense x Santos – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Chapecoense x Santos pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 20h (horário de Brasília). A bola rola na Arena Condá, em jogo válido pela primeira rodada do campeonato nacional. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Chapecoense x Santos (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O cenário aponta para um jogo equilibrado na estreia do Campeonato Brasileiro, o que sustenta o prognóstico de empate entre Chapecoense e Santos. O Peixe chega pressionado por uma sequência recente sem vitórias, com dificuldades para transformar posse e volume ofensivo em resultados. A equipe tem mostrado organização com a bola, mas sofre para controlar os momentos do jogo, especialmente fora de casa, onde tende a baixar linhas e aceitar mais o ritmo do adversário.

Do outro lado, a Chapecoense aposta no fator casa e em uma postura competitiva, mas ainda apresenta limitações ofensivas que dificultam a construção de vantagens no placar. O time catarinense tem encontrado equilíbrio em alguns jogos da temporada, porém carece de maior eficiência no último terço do campo. Esse contexto de forças parecidas, aliado ao momento recente das equipes, aponta para um confronto travado e com divisão de pontos na Arena Condá.

O Santos vem de três empates consecutivos A Chapecoense soma dois empates em seis jogos na temporada As duas equipes apresentam baixo aproveitamento recente na conversão de chances em gols, reforçando o cenário de equilíbrio

Outros palpites para Chapecoense x Santos

A Chapecoense chega invicta há quatro partidas, mostrando competitividade mesmo sem grande volume ofensivo, enquanto o Santos atravessa um momento instável, sem vencer há quatro jogos, mas mantendo regularidade em criar chances. Esse cenário favorece o mercado de ambas as equipes marcam, sustentado mais pelo contexto recente das equipes do que por domínio claro de um dos lados.

No recorte estatístico, o jogo também tende a ser ativo em bolas paradas: a média combinada de escanteios é de 10,7 por partida, o que encaixa bem na linha entre seis e dez escanteios. Já no mercado individual, Gabriel Barbosa aparece como a principal referência ofensiva do Santos, com dois gols em quatro jogos pelo clube, concentrando boa parte das finalizações e sendo o nome mais confiável para marcar a qualquer momento.

Análise e Forma dos Times

Chapecoense - Momento e escalação

A Chapecoense inicia o Campeonato Brasileiro buscando transformar o bom momento recente em confiança para a estreia. A equipe vem de uma vitória expressiva por 6 a 0 sobre o Joinville, pelo Campeonato Catarinense.

Este resultado deu moral ao elenco e reforçou a competitividade do time sob o comando de Gilmar Dal Pozzo. Jogando na Arena Condá, a Chape aposta no mando de campo, historicamente um dos seus principais trunfos, para impor intensidade desde os primeiros minutos e dificultar a vida do adversário.

Provável escalação da Chapecoense: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Marcos Vinícius, Camilo, Rafael Carvalheira, Jean Carlos e Walter Clar; Marcinho, Italo Vargas. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Santos - Momento e escalação

O Santos estreia no Campeonato Brasileiro tentando transformar um momento de resultados irregulares em competitividade logo na primeira rodada. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda chega após uma sequência de três empates consecutivos, cenário que evidencia certa solidez defensiva, mas também dificuldades para converter volume de jogo em vitórias.

Fora de casa, o Peixe busca um resultado positivo para ganhar confiança e evitar pressão precoce no início da competição. Em sua última partida, o Peixe empatou com o RB Bragantino sem gols na Neo Química Arena.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vinicius Lira; Willian Arão, João Schmidt e Thaciano; Benjamín Rollheiser, Álvaro Barreal e Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Confronto direto e estatísticas de Chapecoense x Santos

O histórico recente entre Chapecoense e Santos fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Chapecoense x Santos

16/10/2024 – Chapecoense 3 x 2 Santos (Série B)

01/07/2024 – Santos 1 x 0 Chapecoense (Série B)

17/11/2021 – Santos 2 x 0 Chapecoense (Campeonato Brasileiro)

01/08/2021 – Chapecoense 0 x 1 Santos (Campeonato Brasileiro)

01/12/2019 – Santos 2 x 0 Chapecoense (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Chapecoense x Santos

Chapecoense chega ao confronto em uma sequência de quatro jogos sem derrota O Santos está sem vencer há quatro jogos consecutivos Os jogos recentes da Chapecoense têm sido mais controlados: oito das últimas dez partidas terminaram com menos de 2,5 gols No recorte recente do Santos, o cenário é semelhante no placar: quatro dos últimos cinco jogos também ficaram abaixo da linha de 2,5 gols A indisciplina tem sido um fator nos jogos do Santos, que ultrapassou a marca de 4,5 cartões em quatro das últimas cinco partidas

Comparação de Odds para Chapecoense x Santos

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,80 1,90 Betano 1,81 1,92 Bet365 1,80 1,90

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Chapecoense x Santos

Resultado: Empate ( 3,20 na Betsson)

na Betsson) Ambas as equipes marcam ( 1,76 na Betsson)

na Betsson) Entre 6 e 10 escanteios ( 1,82 na Superbet)

na Superbet) Marcar a qualquer momento: Gabriel Barbosa (2,70 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.