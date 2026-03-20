Celta de Vigo x Alavés – Palpites, análise e odds (22/03)

O Celta de Vigo recebe o Alavés no Estádio Abanca Balaídos neste domingo, 22 de março, pela 29ª rodada da La Liga. O time da casa chega embalado pela classificação às quartas de final da Europa League, após eliminar o Lyon com uma vitória por 2 a 0 na França. Do outro lado, o Alavés vive um momento oposto, sem vencer há seis jogos na liga e lutando para se manter na primeira divisão.

As duas equipes vivem temporadas com objetivos completamente diferentes. O Celta de Claudio Giráldez ocupa a sexta posição com 41 pontos e sonha com uma vaga europeia pelo segundo ano seguido. O Alavés, agora sob o comando de Quique Sánchez Flores, é o 17º colocado com 28 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento.

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Análise da partida

O Celta vem de uma sequência importante fora de casa. Na Europa League, venceu o Lyon por 2 a 0 com gols de Javi Rueda e Ferrán Jutglà, garantindo a vaga nas quartas contra o Freiburg. Na liga, o último resultado foi um empate em 1 a 1 com o Betis em Sevilha, com Jutglà abrindo o placar logo aos quatro minutos.

Os números do Celta na temporada são consistentes: 10 vitórias, 11 empates e sete derrotas em 28 rodadas. Em casa, o time reagiu bem depois de um início irregular, com quatro triunfos nos últimos seis jogos no Balaídos.

Borja Iglesias lidera a artilharia com 14 gols em todas as competições. Jutglà vem em grande fase, com participações diretas em gols em várias rodadas seguidas.

O Alavés passa por uma turbulência. Eduardo Coudet deixou o clube no início de março para assumir o River Plate, e Quique Sánchez Flores chegou como substituto. O veterano treinador de 61 anos, com passagens por Valencia, Atlético de Madrid, Benfica e Watford, tem a missão de evitar o rebaixamento nos 12 jogos restantes.

Nos dois jogos de Sánchez Flores no comando, o Alavés perdeu para o Valencia por 3 a 2 fora e empatou em 1 a 1 com o Villarreal em casa, sofrendo o empate nos acréscimos. A equipe acumula seis partidas sem vitória na liga. Como visitante, a situação piora: apenas quatro pontos somados nas últimas 10 partidas fora, com um aproveitamento de 13%.

Lucas Boyé (nove gols) e Toni Martínez (cinco gols) são os principais nomes do ataque, mas o time produz pouco. Só Real Oviedo e Getafe marcaram menos gols que os 26 do Alavés nesta temporada.

Outros palpites para Celta de Vigo x Alavés

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Confrontos diretos

O histórico geral entre as equipes soma 73 jogos, com 30 vitórias do Celta, 25 do Alavés e 18 empates. No confronto do primeiro turno desta temporada, em 22 de novembro de 2025, o Celta venceu em Vitoria por 1 a 0 com gol de Jutglà nos minutos finais, resultado que esticou uma série invicta contra os bascos.

No Balaídos, o Celta não perde para o Alavés há nove dos últimos 10 encontros. O último duelo entre as equipes neste estádio, em agosto de 2024, terminou com triunfo celeste por 2 a 1, com gols de Williot Swedberg e Aspas.

Os últimos cinco confrontos diretos produziram uma média de apenas 1,4 gol por jogo, indicando que os duelos recentes entre estas duas equipes costumam ser fechados. O Alavés, porém, não marca contra o Celta há dois jogos seguidos.

Notícias dos times

Celta de Vigo: desfalques pontuais

O Celta terá uma ausência de peso no meio de campo. Ilaix Moriba está suspenso após receber o quinto cartão amarelo na temporada. Miguel Román segue fora por lesão e não joga mais nesta temporada.

De resto, Giráldez tem elenco praticamente completo. A dúvida é sobre a gestão física após o esforço na Europa League, já que o time jogou na quinta-feira contra o Lyon. Jogadores como Starfelt e Marcos Alonso foram titulares nos dois jogos da semana.

Escalação provável do Celta (3-4-3): Radu; Starfelt, Javi Rodríguez, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Matías Vecino, Fran Beltrán, Óscar Mingueza; Williot Swedberg, Borja Iglesias, Ferrán Jutglà. Técnico: Claudio Giráldez.

Alavés: suspensão no setor defensivo

O Alavés terá o desfalque de Youssef Enríquez, suspenso por acumulação de cartões amarelos. Por outro lado, Jon Pacheco e Ander Guevara voltam de suspensão e ficam à disposição de Sánchez Flores. Carlos Protesoni é dúvida por conta de uma lesão na virilha.

O Alavés não mantém uma escalação fixa, e Sánchez Flores ainda busca a formação ideal desde que assumiu o cargo há menos de três semanas.

Escalação provável do Alavés (3-5-2): Sivera; Tenaglia, Jon Pacheco, Jonny Otto; Ángel Pérez, Antonio Blanco, Ander Guevara, Carles Aleñá, Víctor Parada; Lucas Boyé, Toni Martínez. Técnico: Quique Sánchez Flores.

Destaques individuais de Celta de Vigo x Alavés

Jogador destaque · Celta de Vigo Ferrán Jutglà 8 Gols na La Liga 2025/26 4 Assistências na La Liga 2.8 Finalizações por jogo 2 100 Minutos jogados Jogador destaque · Alavés Lucas Boyé 9 Gols na La Liga 2025/26 1 Assistência na La Liga 2.1 Finalizações por jogo 2 250 Minutos jogados

Os treinadores

Claudio Giráldez assumiu o Celta em fevereiro de 2024 e construiu um projeto sólido em Vigo. O treinador galego de 37 anos prioriza a posse de bola inteligente, com saídas rápidas para o ataque. Nesta temporada, conseguiu o feito de classificar o Celta para as quartas da Europa League, algo raro para um clube do porte dos celestes. São 41 pontos em 28 rodadas da liga, campanha que o coloca na briga por uma vaga europeia pelo segundo ano consecutivo.

Quique Sánchez Flores é o oposto: um veterano com mais de 350 jogos na La Liga como treinador. O madrileno de 61 anos, campeão da Europa League com o Atlético de Madrid em 2010, chegou ao Alavés em 4 de março para substituir Coudet. Com apenas dois jogos no comando (derrota e empate), ainda não teve tempo de implantar suas ideias. Sua experiência em disputas pela permanência, acumulada em passagens por Getafe, Espanyol e Sevilla, será testada nas próximas semanas.

Análise tática

O Celta joga predominantemente num 3-4-3 que varia para um 4-3-3, dependendo da fase do jogo. Swedberg e Jutglà atuam abertos pelas pontas, mas cortam para dentro com frequência, criando superioridade numérica na faixa central. Sergio Carreira avança pelo corredor direito e oferece profundidade, enquanto Mingueza fecha por dentro quando o time ataca.

A ausência de Moriba no meio é relevante. Vecino e Beltrán devem formar a dupla de volantes, mas perdem capacidade de condução em transições rápidas.

O Alavés de Sánchez Flores usou um 3-5-2 contra o Villarreal, com Boyé e Martínez como dupla de ataque. As saídas em velocidade pelos corredores, especialmente com Jonny Otto pela esquerda, são a principal arma ofensiva. O bloco defensivo tende a ser baixo, cedendo posse ao adversário e tentando explorar contra-ataques.

O confronto tático favorece o Celta. O Alavés precisa defender com intensidade, mas os três zagueiros podem sofrer com a movimentação de Swedberg e Jutglà. Sem Enríquez na lateral, o corredor direito do Alavés pode ficar exposto. Boyé e Martínez terão pouco serviço se o Alavés não conseguir sair jogando com qualidade desde trás.

Prognóstico de placar exato para Celta de Vigo x Alavés

🎯 Previsão de Placar Celta de Vigo 2 x 0 Alavés O Celta joga em casa, está confiante após a classificação europeia e enfrenta um Alavés que não vence há seis jogos e tem o pior retrospecto fora de casa entre os times da parte de baixo da tabela. A ausência de Moriba é um ponto de atenção, mas o elenco celeste tem profundidade suficiente para compensar. O Celta venceu quatro dos últimos seis jogos em casa na La Liga.

O Alavés soma apenas quatro pontos nas últimas 10 partidas fora, com oito derrotas e dois empates.

O Alavés não marca contra o Celta há dois jogos seguidos.

Jutglà marcou gols nos dois últimos duelos contra o Alavés. Previsão final: O Celta deve controlar a posse, criar chances pelas pontas e abrir o placar ainda no primeiro tempo. O Alavés, sem criatividade ofensiva e limitado fora de casa, não tem potencial para reagir. Jutglà e Iglesias são os candidatos mais prováveis a marcar. Placar previsto: 2 a 0 para o Celta.

Resumo dos palpites para Celta de Vigo x Alavés