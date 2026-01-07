Camarões x Marrocos – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Camarões x Marrocos, pelas quartas de final da Copa Africana de Nações. O confronto acontece nesta sexta-feira, 09 de janeiro, às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos, com transmissão ao vivo no Bandsports e YouTube do Esporte na Band. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Camarões x Marrocos (09/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O duelo das quartas de final promete ser disputado do início ao fim. Como é comum em partidas decisivas, a tendência é de um jogo mais amarrado e estudado, com as equipes priorizando a segurança defensiva e evitando erros que possam comprometer o objetivo, o que normalmente resulta em placares mais baixos.

Somado a isso, a Seleção do Marrocos vive uma sequência extremamente positiva, com 21 partidas consecutivas sem derrotas, além de um histórico recente em que costuma abrir o placar na maioria dos confrontos. Diante desse cenário, nosso palpite se mostra uma excelente opção para este duelo.

A Seleção do Marrocos vem de oito partidas consecutivas onde abriu o placar Tivemos menos de 2,5 gols em cinco dos últimos seis confrontos entre as equipes A Seleção de Camarões vem de seis de suas últimas oito partidas com placares abaixo da linha

Outros palpites para Camarões x Marrocos

Brahim Díaz vem sendo o grande nome da Seleção do Marrocos. O craque do Real Madrid faz uma Copa Africana de Nações impecável até aqui, com quatro gols marcados em quatro partidas, liderando a artilharia da competição. Nosso palpite acompanha o excelente momento do jogador, que é uma das maiores esperanças para conduzir o Marrocos à conquista do título diante de sua torcida.

Bryan Mbeumo chega como uma das principais referências ofensivas de Camarões. Vivendo ótimas temporadas no futebol inglês e sendo um dos destaques do Manchester United, o camisa 10 registra média de 2,6 finalizações por partida na temporada, com 1,5 chutes certos por jogo e 14% de conversão em gols. Números que reforçam nosso palpite em uma atuação decisiva do atacante.

Nesta edição da Copa Africana de Nações, a Seleção de Camarões apresenta média de 2,3 cartões amarelos recebidos por partida, enquanto o Marrocos registra 1,5 cartão por jogo. Somado ao retrospecto recente do confronto, em que o número de cartões ficou abaixo da linha em cinco dos últimos seis duelos, nosso palpite ganha ainda mais força.

Análise e Forma dos Times

Camarões - Momento e escalação

Camarões chega muito bem para a disputa das quartas de final, após uma campanha sólida na fase de grupos. Foram duas vitórias e um empate no Grupo F, ficando na segunda colocação apenas pelo saldo de gols. Nas oitavas de final, a equipe teve uma ótima atuação e venceu a África do Sul por 2 a 1. Agora, encara os donos da casa em busca do sexto título da Copa Africana de Nações.

O técnico David Pagou deve contar com força máxima, tendo apenas Darlin Yongwa como dúvida. As principais esperanças dos Leões Indomáveis estão nos pés de Danny Namaso, autor de dois gols nesta edição, e do craque Bryan Mbeumo.

Provável escalação do Camarões: Devis Epassy; Che Malone, Samuel Kotto e Nouhou Tolo; Junior Tchamadeu, Arthur Ebong, Carlos Baleba, Danny Namaso e Mahamadou Nagida; Bryan Mbeumo e Danny Namaso. Técnico: David Pagou.

Marrocos - Momento e escalação

A Seleção do Marrocos chega muito forte para a disputa das quartas de final, contando com um fator que vem sendo decisivo nesta edição da Copa Africana de Nações: a torcida. O objetivo é conquistar o segundo título de sua história, desta vez jogando em casa, o que torna a campanha ainda mais significativa para os marroquinos.

Na fase de grupos, a equipe somou duas vitórias e um empate, garantindo a liderança do Grupo A. Nas oitavas de final, venceu a Tanzânia por 1 a 0, com gol do artilheiro Brahim Díaz. Para o confronto decisivo, o técnico não poderá contar apenas com Roman Saïss, que segue fora por lesão.

Provável escalação do Marrocos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Adam Masina, Nayef Aguerd e Noussair Mazraoui; Ismael Saibari, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz e Abde Ezzalzouli; Ayoub Kaabi. Técnico: Walid Regragui.

Confronto direto e estatísticas de Camarões x Marrocos

O histórico recente entre Camarões e Marrocos é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Camarões x Marrocos

03/02/2021 - Marrocos 4 x 0 Camarões - Copa das Nações Africanas

16/11/2018 - Marrocos 2 x 0 Camarões - Classificatórias da Copa Africana de Nações

10/06/2017 - Camarões 1 x 0 Marrocos - Classificatórias da Copa Africana de Nações

13/11/2011 - Marrocos 1 x 1 (2 x 4 Pênaltis) Camarões - Amistoso Internacional de Seleções

14/11/2009 - Marrocos 0 x 2 Camarões - Eliminatórias da Copa do Mundo

Estatísticas e curiosidades de Camarões x Marrocos

Em todas as competições foram disputados 13 jogos entre as duas equipes, com seis vitórias de Camarões, cinco empates e dois triunfo do Marrocos Nessa Copa Africana de Nações, a seleção marroquina registra sete gols marcados e apenas um gol sofrido A Seleção de Camarões vem com seis gols marcados e três gols sofridos na competição A Seleção do Marrocos vem de 21 partidas consecutivas sem derrotas, e abriu o marcador nos seus últimos oito jogos Brahim Diaz segue como o artilheiro da competição com quatro gols em quatro partidas até o momento

Comparação de Odds para Camarões x Marrocos

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação:

Casa de Apostas Camarões Marrocos Betsson 3,50 1,28 Betano 3,55 1,28 Br4bet 3,40 1,27

Resumo dos palpites do Lance! para Camarões x Marrocos

