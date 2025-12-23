Camarões x Gabão – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Camarões x Gabão, pela primeira rodada da Copa Africana de Nações, Grupo F. O confronto acontece neste sábado, 24 de dezembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio Adrar, em Agadir, Marrocos, com transmissão ao vivo na Bandsports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Camarões x Gabão (24/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A partida de estreia das equipes na Copa Africana de Nações apresenta um prognóstico de confronto movimentado, com ambos os lados contando com peças ofensivas capazes de capitalizar suas chances. Somado a isso, o retrospecto recente da Seleção do Gabão, que em diversas ocasiões ultrapassou a linha de gols ao longo do ano, indica a expectativa de uma partida com muitos gols, reforçando o nosso palpite.

Em 2025, a Seleção de Camarões registra média de 1,4 gol marcado por partida A Seleção do Gabão registrou 2,3 gols marcados de média nas partidas no ano de 2025 Em cinco dos últimos oito jogos dos Panteras tivemos mais de 2,5 gols

Outros palpites para Camarões x Gabão

Denis Bouanga surge como uma das principais esperanças de gols das Panteras. O atacante do Los Angeles FC já marcou 16 gols em 52 partidas pela Seleção do Gabão. Nas Eliminatórias Africanas, foi o terceiro maior artilheiro, com oito gols, números que reforçam o nosso palpite.

Do outro lado, Bryan Mbeumo também é uma das referências ofensivas dos Leões Indomáveis. Após excelentes temporadas no futebol inglês, o atacante soma sete gols em 27 partidas pela Seleção de Camarões. Na atual temporada, são oito gols em 22 jogos pelo Manchester United, o que indica mais uma boa oportunidade de palpite para a partida.

Nos últimos cinco jogos, Camarões registrou média de 1,8 cartão recebido por partida, enquanto o Gabão apresentou média de 2,0 cartões. Em três dos últimos cinco compromissos dos Leões Indomáveis, a linha de 3,5 cartões totais foi superada.

Análise e Forma dos Times

Camarões - Momento e escalação

A Seleção de Camarões chega para a sua 22ª participação na Copa Africana de Nações. Com cinco títulos conquistados, é a segunda seleção mais vitoriosa da história do torneio. No entanto, os Leões Indomáveis não chegam com o mesmo favoritismo de outras edições, muito em função do retrospecto em 2025, quando somaram apenas quatro vitórias em dez partidas, além de não terem conseguido a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

As esperanças da torcida ficam depositadas em Bryan Mbeumo, atacante do Manchester United. Destaque nas últimas temporadas do futebol inglês, o jogador tem como objetivo liderar os camaroneses na busca pelo sexto título continental.

Provável escalação do Camarões: André Onana; Jackson Tchatchoua, Jean Castelletto, Ngadeu-Ngadjui e Nouhou Tolo, Arthur Ebong, Carlos Baleba, Mahamadou Nagida, Bryan Mbeumo e Etta Eyong; Frank Magri. Técnico: David Pagou.

Gabão - Momento e escalação

A Seleção do Gabão chega para a sua nona participação na Copa Africana de Nações com o objetivo de conquistar o maior título de sua história. Vindo de seis vitórias em nove partidas disputadas no ano, os Panteras ficaram fora da Copa do Mundo de 2026 por apenas um ponto em seu grupo nas Eliminatórias.

O destaque fica para o veterano Pierre-Emerick Aubameyang, que lidera a equipe após uma boa temporada pelo Marseille. Ao lado de Mario Lemina e Denis Bouanga, a seleção gabonesa alimenta a esperança de fazer uma campanha sólida e avançar longe na competição.

Provável escalação do Gabão: Loyce Mbaba; André Poko, Aaron Appindangoyé, Bruno Ecuélé-Manga e Anthony Oyono; Mario Lemina, Jacques Ekomié e Didier Ndong; Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga e Royce Openda, Técnico: Thierry Dieudonne Mouyouma.

Confronto direto e estatísticas de Camarões x Gabão

O histórico recente entre Camarões e Gabão é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Camarões x Gabão

22/01/2017 - Camarões 0 x 0 Gabão - Copa Africana de Nações 2017

06/09/2016 - Camarões 2 x 1 Gabão - Amistoso Internacional

09/12/2013 - Gabão 3 x 0 Camarões - Copa CEMAC 2013

27/07/2013 - Gabão 1 x 0 (7 x 6 Pênaltis) - Classificatória para Campeonato das Nações Africanas 2014

06/07/2013 - Camarões 1 x 0 Gabão - Classificatória para Campeonato das Nações Africanas 2014

Estatísticas e curiosidades de Camarões x Gabão

Em todas as competições foram disputados 20 jogos entre as duas equipes, com nove vitórias de Camarões, oito empates e três triunfos do Gabão A Seleção de Camarões ocupa a 57ª posição no Ranking da FIFA, enquanto a Seleção do Gabão vem na 78ª posição Em 2025, Camarões registra 13 gols marcados e três sofridos, em nove partidas disputadas Gabão registrou no ano até o momento 21 gols marcados e 12 sofridos, em nove jogos As duas seleções ficaram em segundo colocado em seus grupos nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026, não tendo conquistado as vagas

Comparação de Odds para Camarões x Gabão

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Resumo dos palpites do Lance! para Camarões x Gabão

