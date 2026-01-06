Burnley x Manchester United – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Burnley x Manchester United, pela 21ª rodada da Premier League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 7 de janeiro, às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Turf Moor, em Burnley, na Inglaterra, com transmissão ao vivo na Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Burnley x Manchester United (07/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A partida tende a apresentar um placar mais ajustado, cenário que vem sendo indicado pelos eventos recentes das duas equipes. A expectativa é de um jogo com poucos gols, com o Manchester United demonstrando superioridade técnica ao longo de toda a partida. O United marcou um gol por jogo nos últimos quatro confrontos, dado que reforça a leitura de um duelo controlado e sem placares elásticos.

Do outro lado, o Burnley não apresenta um saldo de gols elevado, fator que fortalece ainda mais a escolha do palpite principal, alinhado a um confronto de baixa produção ofensiva.

Os últimos quatro encontros entre as duas equipes findaram com um placar inferior à 2,5 gols Três de quatro jogos recentes dos Clarets acabaram com menos de 2,5 gols combinados O Burnley alcançou a média de apenas 0,8 gols nas últimas cinco partidas

Outros palpites para Burnley x Manchester United

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Os jogos recentes das equipes têm indicado partidas mais controladas, com sistemas defensivos bem ajustados e zagueiros que priorizam o tempo correto de bote, evitando contato físico excessivo. Esse cenário aponta para um baixo número de cartões, com um árbitro pouco exigido ao longo do confronto. Esse padrão se confirmou nos últimos quatro jogos do Manchester United, nos quais o total de cartões não ultrapassou três.

Além disso, a média combinada de cartões das duas equipes é de apenas 3,03, reforçando o prognóstico de um jogo bem controlado disciplinarmente.

Outro mercado que ganha força é a vitória do Manchester United. A equipe apresenta superioridade técnica em relação ao Burnley e, nos confrontos diretos mais recentes, o visitante venceu seis dos últimos oito duelos. Por fim, há também expectativa de que os Red Devils marquem primeiro: na temporada atual, o United abriu o placar em 70% das partidas, enquanto o Burnley saiu atrás no placar em oito dos últimos nove jogos, estatísticas que sustentam esse prognóstico.

Análise e Forma dos Times

Burnley - Momento e escalação

O Burnley vive um momento delicado e ocupa a penúltima colocação do Campeonato Inglês. Em 20 partidas disputadas, a equipe venceu apenas três, evidenciando dificuldades tanto no setor defensivo quanto no ofensivo. Recentemente, o time foi derrotado pelo Brighton por 2 x 0, também perdeu para o Newcastle por 3 x 1 e, antes disso, acumulou dois empates consecutivos diante de Everton e Bournemouth.

Para o próximo confronto, o Burnley terá desfalques importantes. A principal dúvida fica por conta do meia-atacante Zian Flemming, que sofreu uma pancada e ainda é incerto para a partida. O volante Josh Cullen está fora após sofrer lesão no ligamento cruzado, assim como o zagueiro Maxime Estève, que sentiu um problema físico no jogo anterior. Além disso, alguns jogadores reservas relevantes estão cumprindo compromissos com suas seleções, casos do centroavante Lyle Foster e do meia Hannibal Mejbri.

Provável escalação do Burnley: Martin Dubravka; Lucas Pires, Bashir Humphreys, Hjalmar Ekdal, Josh Laurent e Kyle Walker; Jaidon Anthony, Florentino Luis, Lesley Ugochukwu e Jacob Larsen; Armando Broja. Técnico: Scott Parker

Manchester United - Momento e escalação

O Manchester United vive um momento relativamente melhor, mas ainda ocupa a sexta posição na tabela do Campeonato Inglês. A equipe soma oito vitórias, sete empates e cinco derrotas, o que caracteriza uma campanha regular na temporada atual. Nos jogos mais recentes, o United empatou duas partidas consecutivas contra Leeds e Wolverhampton, mas antes disso havia vencido o Newcastle por 1 x 0.

Para o próximo compromisso, o técnico Darren Fletcher terá de lidar com desfalques importantes. Os pontas Bryan Mbeumo e Amad Diallo estão fora por compromissos com suas seleções. Bruno Fernandes, líder em assistências da equipe, desfalca o time por lesão no tendão, enquanto Mason Mount e Matthijs de Ligt também seguem no departamento médico e não participarão da partida.

Provável escalação do Manchester United: Senne Lammens; Lisandro Martínez, Ayden Heaven e Leny Yoro; Luke Shaw, Manuel Ugarte, Casemiro e Diogo Dalot; Patrick Dorgu e Matheus Cunha; Benjamin Šeško. Técnico: Darren Fletcher

Confronto direto e estatísticas de Burnley e Manchester United

O histórico recente entre Burnley e Manchester United é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Burnley e Manchester United

30/08/2025 – Manchester United 3 x 2 Burnley – Premier League

27/04/2024 – Manchester United 1 x 1 Burnley – Premier League

23/09/2023 – Burnley 0 x 1 Manchester United – Premier League

21/12/2022 – Manchester United 2 x 0 Burnley – EFL Cup

08/02/2022 – Burnley 1 x 1 Manchester United – Premier League

Estatísticas e curiosidades de Burnley e Manchester United

O Manchester United registra média de 1,6 gol nas últimas cinco partidas Três dos últimos cinco jogos do Burnley não ultrapassaram a marca de três cartões A equipe do Burnley perdeu em casa em seis dos últimos sete jogos Nos confrontos diretos, a equipe de Manchester marcou o primeiro gol em nove dos últimos dez jogos Os Clarets sofreram o primeiro gol em 72% das partidas na temporada atual

Comparação de Odds para Burnley x Manchester United

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Burnley vence Empate Manchester United vence Betsson 4,75 4,10 1,70 Betano 4,70 3,95 1,75 Bet365 4,75 4,00 1,70

Resumo dos palpites do Lance! para Burnley x Manchester United

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.