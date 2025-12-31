Brentford x Tottenham – Palpites, análise e odds
Confira os Palpites para Brentford x Tottenham pela 19º rodada da Liga Inglesa
Confira os principais palpites de Brentford x Tottenham pela Premier League 2025/26. O confronto da 19ª rodada acontece nesta quinta-feira (1), no estádio Brentford Community, na Inglaterra, a partir das 17h (horário de Brasília). Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Brentford x Tottenham (01/01/2026)
O Brentford recebe o Tottenham em casa buscando recuperação e com sede de vitória. O mandante foi derrotado por 2 x 0 na última rodada, mas chega mais preparado e motivado para reconquistar a confiança de sua torcida. O Tottenham, por sua vez, aparece abaixo do Brentford na tabela após sofrer algumas derrotas ao longo da temporada, o que pode gerar um cenário de maior instabilidade para os visitantes.
O palpite principal é para um número reduzido de escanteios, já que ambas as equipes apresentam estatísticas que sustentam essa leitura. Nenhum dos lados conta com grandes especialistas em jogo aéreo, o que faz com que as jogadas sejam mais concentradas pelo meio-campo, priorizando infiltrações e finalizações de média distância, em vez de cruzamentos constantes.
- Três dos últimos cinco jogos do Tottenham terminaram com menos de 9,5 escanteios
- O Brentford teve menos de 9,5 escanteios em três dos últimos cinco confrontos
- As duas equipes somam média de apenas nove escanteios por partida na temporada 2025
Outros palpites para Brentford x Tottenham
Acreditamos que, neste confronto de back-to-back, o Brentford levará a melhor. A equipe se preparou bem para o duelo e chega motivada após ter sido derrotada pelo Tottenham no último encontro. Desde então, houve ajustes táticos importantes, e o cenário atual favorece o mandante, que venceu quatro de seus últimos cinco jogos em casa, mostrando força ao atuar diante da própria torcida.
Outro palpite interessante é para um placar baixo, com no máximo um ou dois gols ao longo da partida. Cinco dos últimos seis jogos do Brentford terminaram com poucos gols, e esse mesmo padrão se repetiu no confronto direto mais recente entre as equipes, que acabou em 2 x 0.
Por fim, espera-se um jogo mais truncado e físico, característica comum do futebol inglês. Os prognósticos indicam pelo menos quatro cartões na partida. O Tottenham costuma adotar uma postura mais dura, e todos os seus últimos jogos terminaram com mais de 3,5 cartões, entre amarelos e vermelhos, o que reforça ainda mais esse mercado.
Análise e Forma dos Times
Brentford - Momento e escalação
O Brentford entra em campo em busca de redenção após a derrota para o Tottenham por dois gols de diferença. Atuando em casa, porém, a equipe costuma ser competitiva e não se intimida, o que aumenta a expectativa por uma atuação organizada e focada em retomar a confiança da torcida. Recentemente, o time goleou o Bournemouth por 4 x 1 e, antes disso, venceu o Wolverhampton por 2 x 0, resultados que reforçam o bom desempenho como mandante.
O técnico Keith Andrews terá desfalques importantes para a partida. O ponta-esquerda Dango Ouattara está fora por estar a serviço de sua seleção, enquanto Fábio Carvalho também não joga após sentir dores na perna.
Provável escalação do Brentford: Caoimhin Kelleher; Aaron Hickey, Nathan Collins, Sepp Van den Berg e Michael Kayode; Jordan Henderson e Vitaly Janelt; Kevin Schade, Mikkel Damsgaard e Kevin Schade; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews
Tottenham - Momento e escalação
O Tottenham vive um momento relativamente positivo, mas ainda não tem apresentado regularidade nos resultados. Venceu o Crystal Palace por 1 x 0, porém, antes disso, foi derrotado pelo Liverpool por 2 x 1 e pelo Nottingham Forest por 3 x 0. Nos confrontos diretos mais recentes contra o Brentford, a equipe levou a melhor ao vencer por 2 x 0.
Agora, o time entra em campo com o objetivo de manter a superioridade sobre o mandante, embora tenha algumas dúvidas e desfalques importantes. O meia Lucas Bergvall sentiu dores na virilha e segue como dúvida. O meia-atacante Xavi Simons está suspenso após ser expulso na última partida, enquanto o lateral-esquerdo Destiny Udogie não atuará devido a uma sobrecarga muscular.
Provável escalação do Tottenham: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Vem, Cristian Romero e Pedro Porro; Rodrigo Bentancur e João Palhinha; Randal Kolo Muani, Archie Gray e Mohammed Kudus; Richarlison. Técnico: Thomas Frank
Confronto direto e estatísticas de Brentford e Tottenham
O histórico recente entre Brentford e Tottenham é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
- 06/12/2025 – Tottenham 2 x 0 Brentford – (Premier League)
- 02/02/2025 – Brentford 0 x 2 Tottenham – (Premier League)
- 21/09/2024 – Tottenham 3 x 1 Brentford – (Premier League)
- 31/01/2024 – Tottenham 3 x 2 Brentford – (Premier League)
- 13/08/2023 – Brentford 2 x 2 Tottenham – (Premier League)
Estatísticas e curiosidades de Brentford e Tottenham
- As duas equipes somam média de 2,5 gols por partida na temporada 2025
- Três dos últimos cinco confrontos do Brentford terminaram om mais de 3,5 cartões
- As duas equipes somam média de 4,5 cartões por partida
- Brentford e Tottenham somam nove escanteios de média por partida
- Brentford venceu 50% de suas partidas na temporada 2025
Comparação de Odds para Brentford x Tottenham
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.
|Casa
|Brentford vence
|Empate
|Tottenham vence
Betsson
Superbet
Betano
Resumo dos palpites do Lance! para Brentford x Tottenham
