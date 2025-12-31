Brentford x Tottenham – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites de Brentford x Tottenham pela Premier League 2025/26. O confronto da 19ª rodada acontece nesta quinta-feira (1), no estádio Brentford Community, na Inglaterra, a partir das 17h (horário de Brasília). Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Brentford x Tottenham (01/01/2026)

O Brentford recebe o Tottenham em casa buscando recuperação e com sede de vitória. O mandante foi derrotado por 2 x 0 na última rodada, mas chega mais preparado e motivado para reconquistar a confiança de sua torcida. O Tottenham, por sua vez, aparece abaixo do Brentford na tabela após sofrer algumas derrotas ao longo da temporada, o que pode gerar um cenário de maior instabilidade para os visitantes.

O palpite principal é para um número reduzido de escanteios, já que ambas as equipes apresentam estatísticas que sustentam essa leitura. Nenhum dos lados conta com grandes especialistas em jogo aéreo, o que faz com que as jogadas sejam mais concentradas pelo meio-campo, priorizando infiltrações e finalizações de média distância, em vez de cruzamentos constantes.

Três dos últimos cinco jogos do Tottenham terminaram com menos de 9,5 escanteios

O Brentford teve menos de 9,5 escanteios em três dos últimos cinco confrontos

As duas equipes somam média de apenas nove escanteios por partida na temporada 2025

Outros palpites para Brentford x Tottenham

Acreditamos que, neste confronto de back-to-back, o Brentford levará a melhor. A equipe se preparou bem para o duelo e chega motivada após ter sido derrotada pelo Tottenham no último encontro. Desde então, houve ajustes táticos importantes, e o cenário atual favorece o mandante, que venceu quatro de seus últimos cinco jogos em casa, mostrando força ao atuar diante da própria torcida.

Outro palpite interessante é para um placar baixo, com no máximo um ou dois gols ao longo da partida. Cinco dos últimos seis jogos do Brentford terminaram com poucos gols, e esse mesmo padrão se repetiu no confronto direto mais recente entre as equipes, que acabou em 2 x 0.

Por fim, espera-se um jogo mais truncado e físico, característica comum do futebol inglês. Os prognósticos indicam pelo menos quatro cartões na partida. O Tottenham costuma adotar uma postura mais dura, e todos os seus últimos jogos terminaram com mais de 3,5 cartões, entre amarelos e vermelhos, o que reforça ainda mais esse mercado.

Análise e Forma dos Times

Brentford - Momento e escalação

O Brentford entra em campo em busca de redenção após a derrota para o Tottenham por dois gols de diferença. Atuando em casa, porém, a equipe costuma ser competitiva e não se intimida, o que aumenta a expectativa por uma atuação organizada e focada em retomar a confiança da torcida. Recentemente, o time goleou o Bournemouth por 4 x 1 e, antes disso, venceu o Wolverhampton por 2 x 0, resultados que reforçam o bom desempenho como mandante.

O técnico Keith Andrews terá desfalques importantes para a partida. O ponta-esquerda Dango Ouattara está fora por estar a serviço de sua seleção, enquanto Fábio Carvalho também não joga após sentir dores na perna.

Provável escalação do Brentford: Caoimhin Kelleher; Aaron Hickey, Nathan Collins, Sepp Van den Berg e Michael Kayode; Jordan Henderson e Vitaly Janelt; Kevin Schade, Mikkel Damsgaard e Kevin Schade; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews

Tottenham - Momento e escalação

O Tottenham vive um momento relativamente positivo, mas ainda não tem apresentado regularidade nos resultados. Venceu o Crystal Palace por 1 x 0, porém, antes disso, foi derrotado pelo Liverpool por 2 x 1 e pelo Nottingham Forest por 3 x 0. Nos confrontos diretos mais recentes contra o Brentford, a equipe levou a melhor ao vencer por 2 x 0.

Agora, o time entra em campo com o objetivo de manter a superioridade sobre o mandante, embora tenha algumas dúvidas e desfalques importantes. O meia Lucas Bergvall sentiu dores na virilha e segue como dúvida. O meia-atacante Xavi Simons está suspenso após ser expulso na última partida, enquanto o lateral-esquerdo Destiny Udogie não atuará devido a uma sobrecarga muscular.

Provável escalação do Tottenham: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Vem, Cristian Romero e Pedro Porro; Rodrigo Bentancur e João Palhinha; Randal Kolo Muani, Archie Gray e Mohammed Kudus; Richarlison. Técnico: Thomas Frank

Confronto direto e estatísticas de Brentford e Tottenham

O histórico recente entre Brentford e Tottenham é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

06/12/2025 – Tottenham 2 x 0 Brentford – (Premier League)

02/02/2025 – Brentford 0 x 2 Tottenham – (Premier League)

21/09/2024 – Tottenham 3 x 1 Brentford – (Premier League)

31/01/2024 – Tottenham 3 x 2 Brentford – (Premier League)

13/08/2023 – Brentford 2 x 2 Tottenham – (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Brentford e Tottenham

As duas equipes somam média de 2,5 gols por partida na temporada 2025 Três dos últimos cinco confrontos do Brentford terminaram om mais de 3,5 cartões As duas equipes somam média de 4,5 cartões por partida Brentford e Tottenham somam nove escanteios de média por partida Brentford venceu 50% de suas partidas na temporada 2025

Comparação de Odds para Brentford x Tottenham

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Brentford x Tottenham

Menos de 9,5 Escanteios (2,30 na Betsson) Brentford vence (2,22 na Betsson) Menos de 2,5 Gols (1,86 na Betsson) Acima de 3,5 Cartões (1,65 na Betsson)

