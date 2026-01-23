Confira os principais palpites para Bournemouth x Liverpool pela Premier League 2025/26. O duelo acontece neste sábado (24/14), no Vitality Stadium, pela 23ª rodada da competição. A bola rola a partir das 14h30 (horário de Brasília). As equipes empataram na última partida da competição e buscam um bom resultado para alcançarem seus objetivos.

Palpite do Lance! para Bournemouth x Liverpool (24/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade.

O Liverpool atravessa uma grande fase na temporada com uma sequência de 13 partidas invicto. Contudo, tenta encerrar contra o Bournemouth os quatro empates nas últimas rodadas da liga. A equipe venceu como visitante quatro dos últimos sete jogos, conseguindo impor seu ritmo contra adversários que cederam espaços defensivos.

Essa deve ser uma tendência diante do oscilante Bournemouth. Os Cherries sofrem com a longa lista de lesões, o que expos o time defensivamente. São oito duelos seguidos sofrendo gol. A análise para o palpite visa o estilo dos Reds, que podem aproveitar a fase ruim do adversário para somar três pontos.

O Bournemouth perdeu dois dos últimos cinco jogos como mandante O Liverpool balançou as redes em oito das últimas dez partidas disputadas

Outros palpites para Bournemouth x Liverpool

O Liverpool adota um estilo de muita movimentação dos seus atacantes, favorecendo os escanteios nos jogos. A equipe teve média de 5,7 cobranças nas últimas dez partidas. Em sete delas, os Reds foram os primeiros a cobrar três vezes a bola parada no encontro. Como adota uma postura ofensiva, o mercado se torna uma boa opção.

Os Cherries estão no segundo lugar no ranking das equipes mais faltosas da competição. Com média de 12,5 por jogo, saiu com mais desse número de infrações em três dos últimos cinco jogos. Andoni Iraola vai a campo com um escalação bem modificada, por conta da lista de desfalques. Logo, diante de Liverpool, deve apostar em uma postura mais física favorecendo o número de faltas.

Nos últimos duelos, as duas equipes sofreram maior parte dos gols na faixa dos 45 minutos finais. Além disso, o número marcado também foi alto. Nove dos 16 feitos pelo Bournemouth foram na faixa, enquanto dez de 17 dos Reds. Três dos cinco duelos recentes dos atuais campeões terminaram com mais de 1,5 bolas nas redes no período.

Análise e Forma dos Times

Bournemouth - Momento e escalação

O momento é de maior preocupação para Andoni Iraola. Nas últimas semanas, o treinador viu o departamento médico do Bournemouth aumentar, com peças importantes se lesionando seriamente. Daivd Brooks, Julio Soles, Enes Unal, Marcus Tavernier, Tyle Adams, Justin Kluivert, Gannon-Doak e Will Dennis estão todos em processos de recuperação física após sofrerem lesões.

Amine Adli chegou a deixar o empate com o Brighton com dores, porém não foi grave e deve ser titular na partida. A igualdade por 1 a 1 deixou a equipe com 27 pontos na Premier League no 15º lugar. Em meio a onda de desfalques, os Cherries anunciaram a chegada de Alex Toth, meia que estava no Ferencvaros.

Provável escalação do Bournemouth: Djordje Petrovic; Álex Jiménez, James Hill, Marcos Senesi e Adrien Truffert; Lewis Cook, Alex Scott e Eli Junior Kroupi; Amine Adli, Adam Smith e Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool quer aproveitar a boa atuação na Champions League para encerrar uma sequência de quatro empates seguidos na Premier League. A equipe venceu por 3 a 0 o Olympique de Marselha e entrou no G8 da competição. Os Reds fecham a primeira fase do torneio contra Qarabag na próxima quarta-feira. Antes disso, procure se firmar dentro do G4 da PL, já que é o atual quarto colocado com 36 pontos.

A boa notícia na vitória em terras francesas foi o retorno de Mohamed Salah, após o atacante participar da campanha na Copa Africana com o Egito. A tendência é que seja titular ao lado de Wirtz e Ekitike. A principal dúvida é no meio de campo, já que Mac Allister e Curtis Jones vem revezando no setor. Após problema pessoais, Konaté está de volta e deve ser titular.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Jeremie Frimpong, Konaté, Van Dijk e Milos Kerkez; Mac Allister (Curtis Jones) e Gravenberch; Mohamed Salah, Szoboszlai e Florian Wirtz ; Hugo Ekitike. Técnico: Arne Slot

Confronto direto e estatísticas de Bournemouth e Liverpool

O histórico recente entre Bournemouth e Liverpool é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Bournemouth e Liverpool

15/08/2025 - Liverpool 4 x 2 Bournemouth - (Premier League) 01/02/2025 - Bournemouth 0 x 2 Liverpool - (Premier League) 21/09/2024 - Liverpool 3 x 0 Bournemouth - (Premier League) 21/01/2024 - Bournemouth 0 x 4 Liverpool - (Premier League) 01/11/2023 - Bournemouth 1 x 2 Liverpool - (Copa da Liga Inglesa)

Estatísticas e curiosidades de Bournemouth x Liverpool

O Liverpool tem seis vitórias seguidas neste confrontos direto, sendo metade sem sofrer gol Seis dos últimos sete encontros terminaram com mais de 10,5 escanteios E os Reds venceram a etapa inicial cinco das últimas seis vezes Os últimos oito jogos do Bournemouth terminaram com ambos os lados marcando A equipe de Arne Slot finaliza 15,5 vezes por jogo na Premier League

Comparação de Odds para Bournemouth x Liverpool

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,60 2,34 Betano 1,62 2,30 Bet365 1,61 2,30

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Bournemouth x Liverpool

Resultado: Vitória do Liverpool (1,90 na Betsson) Corrida até o terceiro escanteio: Liverpool (1,65 na Betsson) Mais de 12,5 faltas do Bournemouth (2,05 na Betano) Mais de 1,5 gols no segundo tempo (1,80 na Bet365)

