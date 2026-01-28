Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Botafogo x Cruzeiro pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto acontece nesta quinta-feira (29/01), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Palpite do Lance! para Botafogo x Cruzeiro (29/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Botafogo entra como favorito para vencer o confronto. No Campeonato Carioca, a equipe se destacou ao conquistar quatro vitórias já em 2026. O Cruzeiro apresentou equilíbrio em alguns momentos, mas acumulou mais derrotas do que triunfos, o que reforça o favoritismo do time carioca para a partida. A aposta recai no Fogão, que chega com bom aproveitamento recente e um elenco bem entrosado.

O Botafogo venceu os seis últimos jogos que disputou em casa

Em outros recortes recentes, o Fogão venceu quatro de cinco compromissos

O Fogão soma seis vitórias, três empates e uma derrota, registrando 70% de aproveitamento nos pontos disputados

Outros palpites para Botafogo x Cruzeiro

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O segundo melhor palpite aponta para um jogo com elevado número de escanteios. As equipes apresentam histórico favorável para esse mercado, já que três de cinco jogos recentes do Cruzeiro terminaram com mais de 10,5 escanteios. Além disso, o time mineiro registra média de 6,9 cantos nas últimas partidas, enquanto as duas equipes somam média de 12,24 escanteios por jogo na temporada atual.

Outro cenário considerado é a possibilidade de o Cruzeiro abrir o placar. A equipe mostrou capacidade de reação rápida e saiu na frente em três dos últimos quatro jogos. Mesmo com essa tendência, o Botafogo tem potencial para reagir e marcar dois gols ao longo da partida para garantir o resultado. Vale destacar que o Botafogo sofre mais gols no primeiro tempo, especialmente entre os minutos 46 e 60.

Por fim, o confronto indica um placar com pelo menos três gols. O Botafogo mantém média de dois gols por partida, enquanto o Cruzeiro finaliza, em média, 15 vezes ao gol por jogo, contra 14,3 finalizações do Botafogo.

Análise e Forma dos Times

Botafogo - Momento e escalação

O Botafogo vive fase positiva e venceu a maioria de seus jogos no Campeonato Carioca de 2026. A equipe iniciou a temporada de forma consistente e, para a estreia no Campeonato Brasileiro, deve entrar em campo com postura confiante, atuando em casa.

O time, no entanto, conta com alguns desfalques. O atacante Joaquín Correa e o centroavante Chris Ramos estão fora da partida. Já o zagueiro Kaio Pantaleão ainda não tem previsão de retorno.

Provável escalação do Botafogo: Leo Linck; Fernando Marçal, Alexander Barboza e Newton; Alex Telles, Allan, Danilo e Vitinho; Artur e Álvaro Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Martin Anselmi

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cruzeiro venceu apenas uma partida e sofreu quatro derrotas no Campeonato Mineiro. No último compromisso, fez o clássico contra o Atlético Mineiro e acabou derrotado por 2 x 1, fora de casa. Agora, novamente sem o apoio de sua torcida, enfrentará um adversário que vive bom momento, o que exige uma postura mais cautelosa.

A equipe chega com desfalques relevantes. O goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Lucas Villalba e os pontas Marquinhos e Néiser Villarreal estão fora da partida.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; Kaiki Bruno, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e William; Lucas Silva e Lucas Romero; Wanderson, Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge. Técnico: Tite

Confronto direto e estatísticas de Botafogo e Cruzeiro

O histórico recente entre Botafogo e Cruzeiro é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Botafogo e Cruzeiro

04/12/2025 – Cruzeiro 2 x 2 Botafogo – (Brasileirão Série A)

03/08/2025 – Botafogo 0 x 2 Cruzeiro – (Brasileirão Série A)

27/07/2024 – Botafogo 0 x 3 Cruzeiro – (Brasileirão Série A)

14/04/2024 – Cruzeiro 3 x 2 Botafogo – (Brasileirão Série A)

03/12/2023 – Botafogo 0 x 0 Cruzeiro – (Brasileirão Série A)

Estatísticas e curiosidades de Botafogo e Cruzeiro

O Cruzeiro venceu apenas três partidas recentes, empatou duas e perdeu cinco, alcançando aproveitamento de 37% dos pontos disputados Três dos últimos cinco jogos do Botafogo também terminaram com pelo menos onze escanteios O Cruzeiro superou a marca de 11 escanteios em sete das últimas dez partidas Nos confrontos diretos, em três dos quatro compromissos mais recentes, o Cruzeiro marcou o primeiro gol O Cruzeiro segue inconsistente e, nas últimas nove partidas, sofreu pelo menos um gol O Botafogo finaliza e cria bom volume ofensivo, com média de 11 chutes por jogo

Comparação de Odds para Botafogo x Cruzeiro

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 2,02 1,72 Superbet 2,15 1,72 Bet365 2,10 1,70

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Botafogo x Cruzeiro

Botafogo vence (2,52 na Betsson) Mais de 10,5 Escanteios (2,27 na Superbet) Cruzeiro marca o 1º gol (2,20 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (2,10 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.