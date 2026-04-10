Botafogo x Coritiba – Palpites, análise e odds (12/04)

Botafogo e Coritiba se enfrentam neste domingo, 12 de abril, no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente dois clubes que vivem momentos distintos dentro e fora de campo, com o mandante buscando embalar sob o comando do novo técnico Franclim Carvalho e o visitante tentando retomar o caminho das vitórias após três rodadas sem vencer.

O Botafogo ocupa a décima colocação, com 12 pontos em nove partidas, e ainda tem um jogo a menos. A equipe alvinegra venceu o clássico contra o Vasco por 2 a 1, e empatou em 1 a 1 com o Caracas pela Copa Sul-Americana na estreia do novo treinador. Já o Coritiba aparece em sétimo lugar, com 15 pontos em dez rodadas, e chega ao Rio de Janeiro após empatar com Vasco e Fluminense, ambos por 1 a 1.

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Análise da partida

A temporada do Botafogo tem sido uma montanha-russa. Campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, o Glorioso sofreu perdas importantes no elenco e viu o desempenho cair drasticamente. A campanha atual tem quatro vitórias e cinco derrotas, com um saldo de gols negativo de menos três. O ataque funciona bem (terceiro melhor da competição, com 16 gols), mas a defesa é a 19ª do torneio, com 19 gols sofridos.

Como mandante, os números preocupam ainda mais. São apenas seis pontos conquistados em nove possíveis dentro de casa, o que coloca o Botafogo como o 14º melhor mandante do Brasileirão.

Pelo lado do Coritiba, a campanha surpreende para quem acabou de subir da Série B. Com 15 pontos e a 7ª colocação, o Coxa está a apenas dois pontos da zona de classificação para a Libertadores. A equipe de Fernando Seabra construiu uma das melhores campanhas como visitante da competição, com três vitórias e um empate fora de casa antes da derrota no Athletiba.

Os últimos dois tropeços, contra Vasco (1 a 1) e Fluminense (1 a 1), vieram em casa e interromperam uma sequência de três vitórias seguidas.

Outros palpites para Botafogo x Coritiba

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Confrontos diretos

O retrospecto recente favorece o Botafogo. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Glorioso venceu três vezes, empatou uma e perdeu uma. O último duelo aconteceu em 30 de novembro de 2023, pela Série A, e terminou empatado em 1 a 1.

No panorama geral pelo Campeonato Brasileiro, o equilíbrio é a marca registrada: dez vitórias do Coritiba, sete empates e nove triunfos do Botafogo. Porém, o Glorioso dominou os quatro últimos jogos pelo Brasileirão, marcando 11 gols e sofrendo apenas dois. Em 2026, esta é a primeira partida entre os clubes.

Notícias de Botafogo x Coritiba

Botafogo

A principal dúvida do Botafogo é o lateral-esquerdo Alex Telles, que sentiu dores na coxa contra o Vasco e foi desfalque contra o Caracas. Franclim Carvalho admitiu que a presença do jogador depende da evolução física até o domingo. Caso não jogue, Caio Roque deve ser o titular, com Jhoan Hernández como opção no banco.

Para o jogo contra o Coritiba, Franclim deve escalar uma formação mais próxima daquela que venceu o clássico carioca, com Matheus Martins e Danilo Santos no setor ofensivo. Danilo é o artilheiro do Botafogo no Brasileirão, com cinco gols. Contra o Caracas, o técnico apostou em meias armadores como Montoro e Santi Rodríguez, mas o resultado deixou a desejar.

Escalação provável do Botafogo: Raul; Vitinho, Ferraresi (Bastos), Alexander Barboza e Alex Telles (Caio Roque); Allan, Edenílson e Danilo Santos; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Coritiba

No Coritiba, a boa notícia é a liberação do zagueiro Maicon pelo STJD. O capitão foi julgado pela cotovelada em Portilla no Athletiba, mas recebeu punição de apenas um jogo, que já havia sido cumprido contra o Vasco. Ele está à disposição de Fernando Seabra e deve formar dupla com Jacy na zaga.

A equipe paranaense não tem desfalques de peso confirmados. Lucas Ronier, uma das revelações do Brasileirão, disputou todas as dez partidas do Coritiba na competição e acumula três gols e quatro assistências na temporada. Ao lado de Josué, o meia português de 35 anos que soma seis assistências, a dupla participa de 81% dos gols do Coxa na Série A.

Escalação provável do Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.

Destaques individuais de Botafogo x Coritiba

Jogador destaque · Botafogo Danilo Santos 5 Gols no Brasileirão 7 Jogos na Série A 1 Assistências na Série A 31% Participação nos gols do time Jogador destaque · Coritiba Lucas Ronier 1 Gols no Brasileirão 4 Assistências na temporada 10/10 Jogos disputados na Série A 81% Gols do Coxa com a dupla Ronier-Josué

Os técnicos

Franclim Carvalho assumiu o Botafogo em meio à turbulência causada pela saída de Martín Anselmi e pelo breve período do interino Rodrigo Bellão, que obteve duas vitórias em dois jogos. O português chegou com a missão de implantar o chamado "Botafogo Way", um modelo de jogo posicional baseado em controle de bola e marcação com linhas altas.

Fernando Seabra assumiu o time no começo de 2026. O treinador mineiro é conhecido pela organização defensiva, pela capacidade de extrair o máximo de elencos com menor investimento e pela valorização de jovens da base, como Lucas Ronier. O Coxa tem a 7ª melhor campanha da Série A sob seu comando, algo notável para um recém-promovido.

Análise tática

O Botafogo de Franclim Carvalho deve se posicionar em uma formação que oscila entre 4-2-3-1 e 4-3-3, com bastante movimentação entre os meias. A proposta é ter mais posse e atacar com amplitude, usando Danilo Santos entre as linhas adversárias e Júnior Santos como principal referência ofensiva ao lado de Arthur Cabral.

A fragilidade defensiva do Botafogo, porém, é um ponto a ser explorado. O time sofre em transições rápidas e nas bolas aéreas, algo que o Coritiba sabe aproveitar. Com Jacy e Maicon na zaga, o Coxa tem presença no jogo aéreo e já marcou gols importantes em escanteios nesta temporada.

O Coritiba costuma se posicionar em um 4-3-3 compacto, com Josué como elo entre a defesa e o ataque e Ronier com liberdade para driblar. Fora de casa, Seabra prioriza a marcação e aposta em saídas rápidas, estilo que pode favorecer o Coxa diante de um Botafogo que ainda busca ritmo no novo sistema.

Prognósticos de placar exato para Botafogo x Coritiba