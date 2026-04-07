Botafogo x Caracas – Palpites, análise e odds (09/04)

O Botafogo inicia sua caminhada na Copa Sul-Americana 2026 nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, diante do Caracas, pela primeira rodada do Grupo E. Mais do que uma simples estreia continental, o jogo marca o começo oficial de uma nova era: será o primeiro compromisso de Franclim Carvalho como técnico do Glorioso, após semanas de turbulência que envolveram a demissão de Martín Anselmi e a passagem relâmpago do interino Rodrigo Bellão.

O cenário não poderia ser mais simbólico. Eliminado na fase preliminar da Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil, o Botafogo caiu para a segunda competição continental da Conmebol com a obrigação de recuperar o prestígio internacional conquistado em 2024, quando levantou a Libertadores sob o comando de Artur Jorge. No Grupo E, além do Caracas, o Fogão terá pela frente o Racing, atual campeão da Sul-Americana, e o Independiente Petrolero, da Bolívia. Cada ponto será disputado com unhas e dentes.

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Análise da partida

O Botafogo ocupa a décima colocação do Brasileirão 2026 após nove rodadas, com quatro vitórias e cinco derrotas, 16 gols marcados e 19 sofridos. O aproveitamento de 44% reflete a instabilidade da equipe no início da temporada, que já passou por três treinadores. Ainda assim, os números ofensivos chamam atenção: o time tem o terceiro melhor ataque da Série A, com nove jogadores diferentes já tendo balançado as redes na competição.

Nos últimos cinco jogos, o Fogão apresentou uma recuperação visível. Após a goleada sofrida para o Athletico-PR por 4 x 1, na Arena da Baixada, a equipe reagiu com duas vitórias consecutivas: 3 x 2 sobre o Mirassol no Nilton Santos e 2 x 1 no clássico contra o Vasco em São Januário. Villalba e Matheus Martins foram os autores dos gols na vitória sobre o Cruzmaltino, num jogo que deu ao elenco uma injeção de confiança antes da estreia continental.

O fator casa é um trunfo considerável. O Botafogo acumula dez vitórias, um empate e quatro derrotas nos últimos 15 jogos no Nilton Santos, com 29 gols marcados e 16 sofridos. A torcida alvinegra costuma pressionar desde o aquecimento, e o estádio tende a estar lotado para a estreia na Sul-Americana.

O Caracas, por sua vez, vive um momento mediano na temporada. A equipe ocupa a 11ª posição na Primera División venezuelana com 11 pontos em dez jogos: duas vitórias, cinco empates e três derrotas. O saldo de gols é negativo, com 11 marcados e 12 sofridos. A classificação para a fase de grupos da Sul-Americana veio pela fase preliminar, onde o Caracas eliminou o Metropolitanos nos pênaltis, após empate em 0 x 0 no tempo normal (4 x 3 nas penalidades).

Os números fora de casa são alarmantes para os venezuelanos. Nos últimos 30 jogos como visitante, o Caracas venceu apenas duas vezes, empatou sete e perdeu seis. O time abriu o placar em apenas três dos últimos 15 confrontos, dado que revela dificuldade para tomar a iniciativa do jogo longe de seus domínios.

A forma recente do Caracas traz sinais mistos. A derrota por 1 x 0 para o Deportivo Táchira e o empate em 1 x 1 com o Monagas foram resultados preocupantes. Porém, a goleada de 4 x 2 sobre o Trujillanos e a vitória por 1 x 0 sobre o Metropolitanos mostraram que o time tem capacidade de reagir quando joga em casa. Fora dela, a história é outra.

Palpites para Botafogo x Caracas

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Confrontos diretos

Botafogo e Caracas nunca se enfrentaram na história. Trata-se de um duelo inédito entre as duas equipes, sem qualquer registro de confronto em competições sul-americanas ou amistosos internacionais.

A ausência de precedentes torna a análise mais dependente do contexto geral de cada equipe. O que se pode dizer é que o futebol brasileiro domina o histórico de confrontos contra clubes venezuelanos em competições continentais. Equipes da Venezuela raramente avançam de fase quando visitam adversários brasileiros, e a disparidade técnica e financeira entre as ligas tende a se refletir em campo.

Sem referência direta, a preparação tática de Franclim Carvalho terá de se basear em análise de vídeo dos últimos jogos do Caracas na liga venezuelana e na fase preliminar da Sul-Americana. O mesmo vale para Fernando Aristeguieta, que precisará encontrar uma forma de neutralizar o ataque do Botafogo sem referência de como seus jogadores se comportam contra adversários desse calibre.

Notícias de Botafogo e Caracas

Botafogo: desfalques e dúvidas

Franclim Carvalho assume o Botafogo com um departamento médico movimentado, mas com a maioria dos titulares à disposição. O português iniciou os trabalhos no CT Lonier na segunda-feira, 6 de abril, e terá apenas três sessões de treino antes da partida.

Kaio Pantaleão segue em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo e está fora. Chris Ramos, que havia sido lesionado no pé, retornou aos treinos nesta semana e pode ser opção para o banco. Marçal, que voltou ao clube em março de 2025 após uma breve saída, é dúvida por questões musculares. Joaquín Correa está lesionado e fora de combate.

Alexander Barboza retorna após cumprir suspensão na rodada anterior do Brasileirão e deve reassumir a zaga ao lado de Bastos ou Nahuel Ferraresi. Danilo, que esteve com a Seleção Brasileira na Data FIFA, está de volta e disponível para o meio-campo. Alex Telles, uma das peças mais consistentes da temporada, lidera os passes decisivos do time e será fundamental nas bolas paradas.

A grande expectativa é a formação que Franclim vai escolher. O treinador conhece boa parte do elenco, já que trabalhou como auxiliar de Artur Jorge na temporada multicampeã de 2024. Dez jogadores do grupo atual estiveram no plantel naquela campanha: Raul, Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles, Marçal, Allan, Matheus Martins e Júnior Santos.

Provável escalação do Botafogo (4-3-3): Raul; Vitinho, Alexander Barboza, Bastos e Alex Telles; Edenílson, Allan e Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral e Júnior Santos. Técnico: Franclim Carvalho.

Caracas: desfalques e dúvidas

O Caracas não divulgou uma lista oficial de desfalques para o confronto no Rio de Janeiro. Fernando Aristeguieta deve escalar a base que vem atuando na liga venezuelana, com poucas alterações. O elenco é jovem, com média de idade de 23 anos, e conta com 26 jogadores no total, dos quais apenas dois são estrangeiros.

Sebastián González, centroavante colombiano e artilheiro da equipe na temporada com dois gols, é o principal nome do ataque. Lucciano Reinoso, meio-campista de 22 anos, lidera as assistências do time com duas. Michael Covea, meia experiente de 33 anos e camisa 10, é quem comanda a criação.

O Caracas eliminou o Metropolitanos na fase prévia e chega à fase de grupos sem grandes expectativas externas. A viagem ao Rio de Janeiro é longa, e a adaptação ao calor carioca em abril pode ser um fator adicional de dificuldade.

Provável escalação do Caracas (4-3-3): Benítez; Fereira, Quintero, La Mantía e Yendis; Gudiño, Hernández e Correa; Reinoso, González e Covea. Técnico: Fernando Aristeguieta.

Destaques individuais de Botafogo x Caracas

Jogador destaque · Botafogo Danilo 5 Gols na temporada 2026 Artilheiro Líder de gols do Botafogo no Brasileirão Convocado Chamado à Seleção na última Data FIFA Motor Peça-chave na transição ofensiva do Fogão Jogador destaque · Caracas Sebastián González 2 Gols na temporada 2026 Artilheiro Líder de gols do Caracas na temporada Referência Principal alvo ofensivo do time venezuelano Estreia Primeiro jogo na fase de grupos da Sul-Americana

Os técnicos

Franclim Carvalho, 39 anos, é uma aposta do Botafogo na continuidade do projeto iniciado por Artur Jorge. O português foi auxiliar do treinador que conquistou Libertadores e Brasileirão em 2024 e conhece profundamente o elenco. Antes, teve uma breve experiência como técnico principal no Belenenses, em 2022, com 18 partidas no comando. Após a passagem pelo Botafogo em 2024, seguiu com Artur Jorge para o Al-Rayyan, do Catar, de onde saiu em março de 2026. Seu contrato com o Glorioso vai até o fim de 2027.

Fernando Aristeguieta é uma das figuras mais curiosas do cenário sul-americano. Aos 33 anos, o ex-atacante da seleção venezuelana comanda o Caracas desde 2024. A transição de jogador para treinador foi rápida, mas os resultados no futebol venezuelano têm sido mistos. O Caracas é 12 vezes campeão nacional, porém vive uma fase de reconstrução com elenco jovem e orçamento limitado. A experiência continental de Aristeguieta como jogador pode ajudar na leitura tática do confronto, mas a diferença de recursos entre os dois clubes é evidente.

Análise tática

O Botafogo sob o comando interino de Bellão atuou em um 4-3-3, com Edenílson e Allan como dupla de contenção e um meia mais avançado. Franclim Carvalho deve manter a estrutura básica, ao menos nesta estreia, considerando que terá apenas três dias de trabalho com o elenco. A tendência é de ajustes pontuais na intensidade da pressão e nos gatilhos de transição, sem mudanças radicais na formação.

O ponto forte do Botafogo será o domínio territorial. Alex Telles, pela esquerda, oferece profundidade e qualidade nas bolas paradas. Danilo e Allan dão equilíbrio no meio, enquanto Júnior Santos e Matheus Martins atacam os espaços com velocidade. Arthur Cabral serve como referência na área, mas também participa da construção ofensiva.

O Caracas deve adotar um bloco médio-baixo, ciente da superioridade técnica do adversário. A equipe de Aristeguieta tende a priorizar a compactação entre as linhas e apostar em contra-ataques rápidos, tentando explorar eventuais espaços deixados pelo Botafogo quando avançar suas linhas. González será o alvo principal nos lançamentos diretos, com Reinoso e Covea buscando segundas bolas e transições pelo meio.

A principal fragilidade do Caracas como visitante é a dificuldade de manter a posse sob pressão. Nos últimos dez jogos fora de casa, o time marcou primeiro em raras ocasiões e sofreu gols em sete deles. O Botafogo, por sua vez, precisa tomar cuidado com sua própria defesa, que sofreu gols em nove dos últimos dez jogos. Se a partida ficar aberta, há potencial para gols dos dois lados.

Prognóstico de placar exato para Botafogo x Caracas

🎯 Palpite do Lance! Botafogo 2 x 0 Caracas O Botafogo deve impor seu ritmo no Nilton Santos desde o início, com pressão alta e domínio territorial. O Caracas, fragilizado como visitante, terá dificuldade para criar chances reais. A defesa alvinegra, mesmo inconsistente na temporada, enfrenta um ataque que marcou apenas 11 gols em 11 jogos. O Botafogo venceu dez dos últimos 15 jogos em casa, com 29 gols marcados no Nilton Santos

dos últimos jogos em casa, com gols marcados no Nilton Santos O Caracas venceu apenas duas vezes nos últimos 15 jogos fora de casa

vezes nos últimos jogos fora de casa O time venezuelano marcou primeiro em só três dos últimos 15 confrontos

dos últimos confrontos O Botafogo tem o terceiro melhor ataque do Brasileirão, com nove artilheiros diferentes

Resumo dos palpites do Lance para Botafogo x Caracas