Botafogo x Bangu – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Botafogo x Bangu pelo Campeonato Carioca
Confira os palpites do Lance para Botafogo x Bangu pelo Campeonato Carioca. O duelo acontece neste sábado, 24 de janeiro, às 21h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela quarta rodada do campeonato regional. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Botafogo x Bangu (24/01/2026)
O Botafogo chega como favorito pelo contexto da partida e pela diferença técnica em relação ao Bangu, especialmente atuando no Nilton Santos. A tendência é de um time mais propositivo desde o apito inicial, controlando posse, volume ofensivo e ocupação do terço final, o que costuma se traduzir em vantagem já na etapa inicial em jogos do Campeonato Carioca contra adversários de menor investimento.
Além disso, o cenário de fase inicial do Estadual favorece equipes que impõem ritmo alto desde o começo para evitar surpresas. O Botafogo tem histórico recente de iniciar partidas de forma intensa em casa, enquanto o Bangu tende a adotar postura mais reativa, buscando sobreviver ao primeiro tempo antes de ajustar o jogo no intervalo, algo que aumenta a probabilidade de vantagem alvinegra ainda nos 45 minutos iniciais.
- Botafogo venceu as últimas quatro partidas contra o Bangu
- Botafogo não perde para o Bangu há 16 jogos
- O Bangu não balança as redes do Botafogo há cinco jogos
Outros palpites para Botafogo x Bangu
O palpite para gol de apenas uma das equipes é sustentado pela solidez defensiva recente do Botafogo, que vem de cinco jogos sem sofrer gols, enquanto o Bangu já foi vazado em quatro partidas na competição. O cenário indica um time alvinegro dominante territorialmente e pouco exposto atrás, reduzindo as chances de o adversário balançar as redes.
Já o mercado de menos de 2,5 gols encontra respaldo direto no padrão do confronto, com menos de 2,5 gols em todos os últimos dez encontros entre Botafogo e Bangu. A expectativa de jogo controlado também se reflete na disciplina: em cinco dos últimos seis jogos entre as equipes houve menos de 4,5 cartões, o que reforça a leitura de um duelo com poucos gols e baixa incidência de faltas mais duras.
Análise e Forma dos Times
Botafogo - Momento e escalação
O Botafogo chega para o duelo embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Volta Redonda, na estreia do elenco principal no Campeonato Carioca, resultado que reforçou a tendência de manutenção dos titulares contra o Bangu.
A comissão técnica enxerga a partida como parte do processo de rodagem e ajuste do time às vésperas da estreia no Brasileirão, marcada para o dia 29, contra o Cruzeiro. Com seis pontos somados, o Glorioso aparece entre os primeiros colocados do Grupo B, com duas vitórias e uma derrota até aqui.
Provável escalação do Botafogo: Léo Linck, Marçal, Newton e Barboza; Vitinho, Danilo, Allan e Alex Telles; Montoro, Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
Bangu - Momento e escalação
Apesar do investimento mais modesto, o Bangu aparece como uma das surpresas positivas do Campeonato Carioca 2026. Em três jogos, a equipe soma duas vitórias e seis pontos, desempenho que a coloca entre os líderes do Grupo A e reforça a competitividade do time neste início de Estadual.
Na última rodada, mesmo atuando fora de casa, o Bangu venceur Maricá por 2 a 1. O momento é positivo, mas o desafio agora é manter o nível de desempenho contra um adversário tecnicamente superior e fora de seus domínios.
Provável escalação do Bangu: Bruno, Caio Felipe, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Italo Isaac, Mauro Silva, Lucas Sibito, Walber e Garrinsha; Patryck Magalhães. Técnico: Flávio Tinoco.
Confronto direto e estatísticas de Botafogo x Bangu
O histórico recente entre Botafogo x Bangu fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Botafogo x Bangu
- 26/01/2025 – Botafogo 2 x 0 Bangu (Campeonato Carioca)
- 20/01/2024 – Botafogo 2 x 0 Bangu (Campeonato Carioca)
- 11/02/2023 – Botafogo 2 x 0 Bangu (Campeonato Carioca)
- 30/01/2022 – Botafogo 2 x 0 Bangu (Campeonato Carioca)
- 13/03/2021 – Bangu 0 x 0 Botafogo (Campeonato Carioca)
Estatísticas e curiosidades de Botafogo x Bangu
- Botafogo teve quatro vitórias nos confrontos diretos recentes
- Botafogo está há 16 jogos sem derrotas contra o Bangu
- O Glorioso não sofre gols há cinco jogos diante do Castor
- Foram anotados menos de 2,5 gols em todos os últimos dez confrontos entre Botafogo e Bangu
- Botafogo foi primeiro a marcar cinco dos seis últimos jogos
Comparação de Odds para Botafogo x Bangu
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Botafogo x Bangu
