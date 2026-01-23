menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbssites de apostasimagem casa breadcrumbsPalpites

Botafogo x Bangu – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e as odds para Botafogo x Bangu pelo Campeonato Carioca

Leonardo Wisniewski
São Paulo (SP)
Dia 23/01/2026
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Confira os palpites do Lance para Botafogo x Bangu pelo Campeonato Carioca. O duelo acontece neste sábado, 24 de janeiro, às 21h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela quarta rodada do campeonato regional. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Botafogo x Bangu (24/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Botafogo chega como favorito pelo contexto da partida e pela diferença técnica em relação ao Bangu, especialmente atuando no Nilton Santos. A tendência é de um time mais propositivo desde o apito inicial, controlando posse, volume ofensivo e ocupação do terço final, o que costuma se traduzir em vantagem já na etapa inicial em jogos do Campeonato Carioca contra adversários de menor investimento.

Além disso, o cenário de fase inicial do Estadual favorece equipes que impõem ritmo alto desde o começo para evitar surpresas. O Botafogo tem histórico recente de iniciar partidas de forma intensa em casa, enquanto o Bangu tende a adotar postura mais reativa, buscando sobreviver ao primeiro tempo antes de ajustar o jogo no intervalo, algo que aumenta a probabilidade de vantagem alvinegra ainda nos 45 minutos iniciais.

  • Botafogo venceu as últimas quatro partidas contra o Bangu
  • Botafogo não perde para o Bangu há 16 jogos
  • O Bangu não balança as redes do Botafogocinco jogos

Outros palpites para Botafogo x Bangu

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O palpite para gol de apenas uma das equipes é sustentado pela solidez defensiva recente do Botafogo, que vem de cinco jogos sem sofrer gols, enquanto o Bangu já foi vazado em quatro partidas na competição. O cenário indica um time alvinegro dominante territorialmente e pouco exposto atrás, reduzindo as chances de o adversário balançar as redes.

Já o mercado de menos de 2,5 gols encontra respaldo direto no padrão do confronto, com menos de 2,5 gols em todos os últimos dez encontros entre Botafogo e Bangu. A expectativa de jogo controlado também se reflete na disciplina: em cinco dos últimos seis jogos entre as equipes houve menos de 4,5 cartões, o que reforça a leitura de um duelo com poucos gols e baixa incidência de faltas mais duras.

Análise e Forma dos Times

Botafogo - Momento e escalação

O Botafogo chega para o duelo embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Volta Redonda, na estreia do elenco principal no Campeonato Carioca, resultado que reforçou a tendência de manutenção dos titulares contra o Bangu.

A comissão técnica enxerga a partida como parte do processo de rodagem e ajuste do time às vésperas da estreia no Brasileirão, marcada para o dia 29, contra o Cruzeiro. Com seis pontos somados, o Glorioso aparece entre os primeiros colocados do Grupo B, com duas vitórias e uma derrota até aqui.

Provável escalação do Botafogo: Léo Linck, Marçal, Newton e Barboza; Vitinho, Danilo, Allan e Alex Telles; Montoro, Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

Bangu - Momento e escalação

Apesar do investimento mais modesto, o Bangu aparece como uma das surpresas positivas do Campeonato Carioca 2026. Em três jogos, a equipe soma duas vitórias e seis pontos, desempenho que a coloca entre os líderes do Grupo A e reforça a competitividade do time neste início de Estadual.

Na última rodada, mesmo atuando fora de casa, o Bangu venceur Maricá por 2 a 1. O momento é positivo, mas o desafio agora é manter o nível de desempenho contra um adversário tecnicamente superior e fora de seus domínios.

Provável escalação do Bangu: Bruno, Caio Felipe, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Italo Isaac, Mauro Silva, Lucas Sibito, Walber e Garrinsha; Patryck Magalhães. Técnico: Flávio Tinoco.

Confronto direto e estatísticas de Botafogo x Bangu

O histórico recente entre Botafogo x Bangu fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Botafogo x Bangu

  • 26/01/2025 – Botafogo 2 x 0 Bangu (Campeonato Carioca)
  • 20/01/2024 – Botafogo 2 x 0 Bangu (Campeonato Carioca)
  • 11/02/2023 – Botafogo 2 x 0 Bangu (Campeonato Carioca)
  • 30/01/2022 – Botafogo 2 x 0 Bangu (Campeonato Carioca)
  • 13/03/2021 – Bangu 0 x 0 Botafogo (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Botafogo x Bangu

  1. Botafogo teve quatro vitórias nos confrontos diretos recentes
  2. Botafogo está há 16 jogos sem derrotas contra o Bangu
  3. O Glorioso não sofre gols há cinco jogos diante do Castor
  4. Foram anotados menos de 2,5 gols em todos os últimos dez confrontos entre Botafogo e Bangu
  5. Botafogo foi primeiro a marcar cinco dos seis últimos jogos

Comparação de Odds para Botafogo x Bangu

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

CasaMais de 2,5 golsMenos de 2,5 gols

Betsson

1,80

1,90

Betano

1,81

1,92

Bet365

1,80

1,90

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Botafogo x Bangu

  1. Resultado 1º tempo: Botafogo vence (1,68 na Betsson)
  2. Ambas as equipes marcam: não (1,52 na Betsson)
  3. Menos de 2,5 gols (1,90 na Superbet)
  4. Menos de 4,5 cartões (1,76 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias