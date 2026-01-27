Borussia Dortmund x Internazionale – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Borussia Dortmund x Internazionale pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Borussia Dortmund x Internazionale (28/01/2026)

O prognóstico a favor do Borussia Dortmund se apoia, antes de tudo, no contexto competitivo da partida. Jogando no Signal Iduna Park, o time alemão costuma elevar o nível de intensidade, pressionando alto desde os primeiros minutos e transformando o mando de campo em vantagem concreta. Além disso, a equipe entra em campo sabendo que a vitória é determinante para garantir a classificação, o que tende a potencializar a postura ofensiva e o controle territorial diante da própria torcida.

Do outro lado, a Internazionale chega em situação mais confortável na tabela, o que pode levar a uma abordagem mais cautelosa, focada em gestão de resultado. Esse cenário favorece o Dortmund, que deve assumir o protagonismo, buscar o gol cedo e impor o ritmo do jogo. A combinação entre necessidade de vitória e desempenho sólido como mandante sustenta a leitura de triunfo aurinegro nesta última rodada da fase de grupos.

O Borussia Dortmund soma nove vitórias, três empates e apenas uma derrota como mandante na temporada

vitórias, empates e apenas derrota como mandante na temporada O Dortmund venceu o primeiro tempo em cinco de sete partidas recentes, indicando início forte de jogo

de partidas recentes, indicando início forte de jogo A equipe alemã ainda não está matematicamente classificado, o que aumenta a urgência competitiva no confronto

Outros palpites para Borussia Dortmund x Internazionale

Empurrado pela torcida e pressionado pela necessidade de vitória, o Dortmund costuma iniciar as partidas em ritmo alto, o que se reflete no dado de ter sido o primeiro a marcar em oito de nove jogos recentes. Ao mesmo tempo, a capacidade ofensiva da Inter mantém vivo o cenário de ambas as equipes marcarem, algo que ocorreu em quatro dos últimos seis confrontos entre os clubes.

Dentro desse contexto, Serhou Guirassy aparece como o principal candidato a decidir. O centroavante é a referência ofensiva do Borussia na temporada, com 11 gols no total, além de impacto direto na Champions League, onde soma três gols e duas assistências em sete partidas. Com alto volume de presença em área e participação constante nas finalizações, o guineense concentra grande parte do potencial ofensivo aurinegro.

Análise e Forma dos Times

Borussia Dortmund - Momento e escalação

O cenário é de pressão para o Borussia Dortmund, que chega à última rodada após derrota para o Tottenham, equipe que briga contra o rebaixamento, resultado que complicou sua situação no grupo.

Sem a classificação garantida, o time alemão entra em campo precisando do resultado para se manter vivo na disputa por uma vaga nos playoffs, o que deve se refletir em postura agressiva desde o início da partida.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Emre Can, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e Julian Ryerson; Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Karim Adeyemi e Maximilian Beier; Serhou Guirassy, Fábio Silva. Técnico: Niko Kovac.

Internazionale - Momento e escalação

A Internazionale chega à última rodada da fase de grupos da Champions League em situação bem mais delicada do que se projetava no início do torneio. Após um começo consistente, a equipe sofreu três derrotas consecutivas, incluindo o revés para o Arsenal no San Siro na rodada passada, e agora precisa vencer para garantir vaga nos playoffs.

Com apenas os oito primeiros se classificando diretamente às oitavas e outras 16 equipes disputando a repescagem, o cenário de quarta-feira é de total pressão competitiva para os vice-campeões da última temporada.

Provável escalação da Internazionale: Yann Sommer; Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni e Luis Henrique; Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto, Piotr Zielinski e Petar Sucic; Lautaro Martínez e Francesco Esposito. Técnico: Cristian Chivu.

Confronto direto e estatísticas de Borussia Dortmund x Internazionale

O histórico recente entre Borussia Dortmund e Internazionale fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Borussia Dortmund x Internazionale

05/11/2019 – Borussia Dortmund 3 x 2 Internazionale (Champions League)

23/10/2019 – Internazionale 2 x 0 Borussia Dortmund (Champions League)

17/03/1994 – Internazionale 1 x 2 Borussia Dortmund (UEFA Cup)

01/03/1994 – Borussia Dortmund 1 x 3 Internazionale (UEFA Cup)

29/04/1964 – Internazionale 2 x 0 Borussia Dortmund (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Borussia Dortmund x Internazionale

Mais de 2,5 gols ocorreu em quatro dos últimos cinco jogos do Borussia Dortmund, reforçando a tendência de partidas abertas. O Borussia Dortmund foi o primeiro a marcar em oito de nove jogos A Inter saiu na frente em sete de nove partidas O Dortmund venceu o primeiro tempo em cinco de sete jogos O confronto tem perfil disciplinar controlado, com menos de 4,5 cartões em cinco dos últimos seis jogos envolvendo Dortmund e Inter

Comparação de Odds para Borussia Dortmund x Internazionale

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,78 1,98 Betano 1,80 2,00 Bet365 1,80 1,98

Resumo dos palpites do Lance! para Borussia Dortmund x Internazionale

Resultado: Borussia Dortmund vence (2,88 na Betsson) Marcar primeiro gol: Borussia Dortmund (2,11 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,55 na Superbet) Marcar a qualquer momento: Guirassy (2,60 na Betano)

