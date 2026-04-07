Bologna x Aston Villa – Palpites, análise e odds (09/04)

Duas equipes que já se conhecem bem nesta temporada europeia voltam a se cruzar. Bologna e Aston Villa se enfrentam no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, pelo jogo de ida das quartas de final da Europa League 2025/26. É o terceiro duelo entre os clubes em menos de dois anos e o segundo nesta edição da competição.

A partida de ida é apenas o primeiro capítulo de uma eliminatória que promete equilíbrio. O Aston Villa venceu os dois confrontos anteriores sem sofrer gol, incluindo o 1 x 0 na fase de liga desta temporada, com gol de John McGinn aos 13 minutos. O Bologna, porém, chega embalado por uma invencibilidade de 11 jogos consecutivos na competição europeia e pela eliminação dramática da Roma nas oitavas de final.

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Análise da partida

O Bologna ocupa a décima posição na Serie A com 33 pontos em 25 rodadas. A campanha doméstica não impressiona, com nove vitórias, seis empates e dez derrotas, mas a Europa virou o grande objetivo da temporada de Vincenzo Italiano.

Eliminados da Coppa Italia e nove pontos atrás da Roma pelo sexto lugar na liga, os Rossoblu sabem que o título da Europa League é o caminho mais realista para voltar às competições continentais em 2026/27.

Na UEL, o Bologna marcou 21 gols e sofreu 11 em 12 partidas. A equipe terminou a fase de liga em décimo lugar, passou pelo SK Brann nos playoffs (2 x 0 no agregado) e eliminou a Roma de forma épica nas oitavas, com 5 x 4 no placar agregado após uma prorrogação em Roma.

O desempenho como mandante, no entanto, preocupa. O Bologna não vence em casa na Serie A há três jogos, com derrotas para Lazio (0 x 2) e Hellas Verona (1 x 2). Na Europa, o cenário é mais equilibrado, com vitórias alternadas e empates no Dall'Ara.

O Aston Villa vive uma temporada de ambições múltiplas. O time de Unai Emery ocupa o quarto lugar na Premier League com 54 pontos, brigando por uma vaga na Champions League. Na Europa League, a campanha é quase impecável: nove vitórias em dez jogos, com apenas 17 gols marcados e seis sofridos.

O Villa terminou a fase de liga em segundo lugar, garantindo vaga direta nas oitavas de final. Contra o Lille, a classificação veio com autoridade: 3 x 0 no agregado, sem sofrer gol nas duas partidas.

Fora de casa na Europa, o Villa venceu quatro dos últimos cinco jogos, sempre por margens apertadas. O estilo é claro: organização defensiva, controle de jogo e eficiência nos momentos decisivos.

A última partida oficial do Villa foi a vitória por 2 x 0 sobre o West Ham, em 22 de março. Durante a pausa para a data Fifa, o time disputou um amistoso contra o Elche e perdeu por 2 x 1, com Jadon Sancho saindo lesionado.

Palpites para Bologna x Aston Villa

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Confrontos diretos

Bologna e Aston Villa se enfrentaram apenas duas vezes na história, e os ingleses venceram ambas.

Na Champions League 2024/25, o Villa bateu o Bologna por 2 x 0 no Villa Park, na fase de liga. Nesta temporada, na Europa League, o roteiro se repetiu: vitória do Villa por 1 x 0 em Birmingham, com gol de McGinn logo aos 13 minutos.

O dado mais relevante para os apostadores é que o Bologna nunca marcou um gol sequer contra o Aston Villa. Em 180 minutos de confronto direto, a defesa inglesa não foi vazada.

O jogo de quinta-feira será a primeira vez que o Villa viaja até Bolonha em uma competição da UEFA. Todos os confrontos anteriores aconteceram em solo inglês.

Notícias de Bologna e Aston Villa

Bologna: desfalques e dúvidas

A lista de baixas do Bologna para o jogo de ida é considerável. O goleiro titular Lukasz Skorupski segue fora até maio com lesão, e Federico Ravaglia continuará como substituto entre as traves.

O zagueiro Martin Vitik está suspenso após receber cartão na partida contra a Roma. No setor defensivo, Jhon Lucumi também é desfalque por conta de uma lesão no bíceps femoral. Charalampos Lykogiannis é dúvida com tendinite recorrente.

No meio-campo, Benjamin Dominguez está fora com distensão muscular no psoas e só deve retornar no fim de abril. No ataque, Thijs Dallinga é baixa confirmada por tendinite, e Jens Odgaard também segue afastado com problema na coxa.

A boa notícia é o retorno de Juan Miranda, que cumpriu suspensão na última rodada europeia e está disponível. Jonathan Rowe, envolvido em cinco gols nos últimos seis jogos da Europa League, é a principal arma ofensiva ao lado de Bernardeschi.

Provável escalação do Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; João Mário, Casale, (Heggem ou Erlic) e Miranda; Freuler e Moro; Orsolini, Bernardeschi e Rowe; Castro. Técnico: Vincenzo Italiano.

Aston Villa: desfalques e dúvidas

A principal ausência do Villa é Boubacar Kamara, que segue em recuperação de uma lesão no joelho e só deve voltar aos gramados em junho. Jadon Sancho sofreu uma lesão no ombro durante o amistoso contra o Elche e está fora da partida.

Ross Barkley não foi inscrito na lista da UEFA para a Europa League, portanto está indisponível para a competição. Pau Torres é a grande dúvida: o zagueiro espanhol convive com desconforto muscular e pode ser preservado.

A boa notícia é o possível retorno de Youri Tielemans ao time titular. O belga não iniciava uma partida há algumas semanas e pode reforçar o meio-campo ao lado de Amadou Onana.

Provável escalação do Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres (ou Lindelöf) e Digne; Tielemans e Onana; McGinn, Buendía e Rogers; Watkins. Técnico: Unai Emery.

Destaques individuais de Bologna x Aston Villa

Jogador destaque · Bologna Federico Bernardeschi 5 Gols na Europa League 2025/26 11 Jogos na competição Criativo Inteligência entre linhas e bola parada Decisivo Gol e assistência contra Roma nas oitavas Jogador destaque · Aston Villa John McGinn 1 Gol contra o Bologna na fase de liga 10 Jogos na Europa League 2025/26 Líder Capitão e referência no vestiário 3 Participações em gols na UEL

Os técnicos

Vincenzo Italiano é o responsável por dar continuidade ao projeto iniciado por Thiago Motta no Bologna. Na temporada passada, conquistou a Coppa Italia pela primeira vez desde 1974 e garantiu presença na Champions League. Agora, na Europa League, nunca perdeu uma eliminatória europeia em duas mãos, tendo chegado a duas finais da Conference League pela Fiorentina.

A capacidade de Italiano de manter o Bologna competitivo mesmo com tantos desfalques é notável. A eliminação da Roma no Estádio Olímpico, com uma virada por 4 x 3 após prorrogação, mostrou que este time tem personalidade para grandes jogos.

Do outro lado, Unai Emery dispensa apresentações nesta competição. O técnico basco é o maior vencedor da história da Europa League, com quatro títulos: três pelo Sevilla e um pelo Villarreal. Sua capacidade de gerenciar eliminatórias de duas mãos é cirúrgica.

Emery já venceu Italiano nas duas vezes em que se enfrentaram nesta temporada. A experiência do espanhol em jogos fora de casa na fase eliminatória é um diferencial importante, e sua leitura tática costuma ser ainda mais refinada quando há dois jogos para administrar.

Análise tática

O Bologna deve se organizar em um 4-2-3-1 com Freuler e Moro no meio-campo. Italiano tende a manter a pressão alta que caracteriza seu time, mas a realidade dos desfalques pode forçar uma postura mais cautelosa do que o habitual.

Sem Vitik e Lucumi na zaga, a defesa central ficará improvisada. Casale e possivelmente Heggem ou Erlic formarão a dupla, e essa fragilidade estrutural será um convite para as transições rápidas do Villa.

Bernardeschi e Rowe são os responsáveis por criar as melhores chances para Santiago Castro. Orsolini, pela direita, oferece profundidade com corridas diagonais. Miranda, pela esquerda, é um lateral ofensivo que média 0.32 de xA por jogo e pode surpreender com cruzamentos.

O Aston Villa tende a adotar o estilo que o consagrou na Europa: organização defensiva e paciência. Emery sabe que um empate sem gols em Bolonha já seria um resultado excelente para resolver em casa.

O 4-2-3-1 do Villa terá Tielemans e Onana como escudo duplo. Rogers pela esquerda e McGinn pela direita vão criar amplitude, enquanto Buendía opera no espaço entre linhas. Watkins é o referência, explorando o espaço nas costas de uma zaga adversária desfalcada.

O principal confronto tático está nas transições. O Bologna precisa pressionar, mas cada perda de bola pode gerar um contra-ataque letal do Villa. A ausência de Kamara reduz uma camada de proteção no meio-campo inglês, mas Onana tem porte físico para compensar em duelos diretos.

Prognóstico de placar exato para Bologna x Aston Villa

🎯 Palpite do Lance! Bologna 1 x 1 Aston Villa O primeiro jogo de uma eliminatória equilibrada deve terminar empatado. O Bologna joga em casa com a confiança de 11 jogos invictos na Europa, mas enfrenta um Aston Villa que nunca sofreu gol contra os italianos e conta com a experiência de Unai Emery em mata-matas continentais. O Bologna nunca marcou contra o Aston Villa em dois confrontos diretos

contra o Aston Villa em dois confrontos diretos O Villa sofreu apenas seis gols em dez jogos na Europa League 2025/26

gols em jogos na Europa League 2025/26 Os últimos cinco jogos do Bologna tiveram margem de apenas um ou dois gols

jogos do Bologna tiveram margem de apenas um ou dois gols Nove dos dez jogos do Villa na UEL terminaram com menos de três gols

dos jogos do Villa na UEL terminaram com menos de gols O Bologna venceu três dos últimos quatro jogos em todas as competições Resumo dos palpites do Lance para Bologna x Aston Villa Melhor palpite do jogo: Menos de 2,5 gols no total – Odd 1,78 na Betsson Palpite alternativo: Empate – Odd 3,25 na Betsson Palpite alternativo 2: Ambas as equipes marcam: Não – Odd 1,98 na Superbet Palpite alternativo 3: Aston Villa dupla chance (empate ou vitória) – Odd 1,45 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Bologna 1 x 1 Aston Villa – Odd 6,00 na Betsson

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