Bologna x Aston Villa – Palpites, análise e odds (09/04)
Confira os palpites e informações de Bologna x Aston Villa pela Liga Europa
- Matéria
- Mais Notícias
Duas equipes que já se conhecem bem nesta temporada europeia voltam a se cruzar. Bologna e Aston Villa se enfrentam no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, pelo jogo de ida das quartas de final da Europa League 2025/26. É o terceiro duelo entre os clubes em menos de dois anos e o segundo nesta edição da competição.
A partida de ida é apenas o primeiro capítulo de uma eliminatória que promete equilíbrio. O Aston Villa venceu os dois confrontos anteriores sem sofrer gol, incluindo o 1 x 0 na fase de liga desta temporada, com gol de John McGinn aos 13 minutos. O Bologna, porém, chega embalado por uma invencibilidade de 11 jogos consecutivos na competição europeia e pela eliminação dramática da Roma nas oitavas de final.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Bologna ocupa a décima posição na Serie A com 33 pontos em 25 rodadas. A campanha doméstica não impressiona, com nove vitórias, seis empates e dez derrotas, mas a Europa virou o grande objetivo da temporada de Vincenzo Italiano.
Eliminados da Coppa Italia e nove pontos atrás da Roma pelo sexto lugar na liga, os Rossoblu sabem que o título da Europa League é o caminho mais realista para voltar às competições continentais em 2026/27.
Na UEL, o Bologna marcou 21 gols e sofreu 11 em 12 partidas. A equipe terminou a fase de liga em décimo lugar, passou pelo SK Brann nos playoffs (2 x 0 no agregado) e eliminou a Roma de forma épica nas oitavas, com 5 x 4 no placar agregado após uma prorrogação em Roma.
O desempenho como mandante, no entanto, preocupa. O Bologna não vence em casa na Serie A há três jogos, com derrotas para Lazio (0 x 2) e Hellas Verona (1 x 2). Na Europa, o cenário é mais equilibrado, com vitórias alternadas e empates no Dall'Ara.
O Aston Villa vive uma temporada de ambições múltiplas. O time de Unai Emery ocupa o quarto lugar na Premier League com 54 pontos, brigando por uma vaga na Champions League. Na Europa League, a campanha é quase impecável: nove vitórias em dez jogos, com apenas 17 gols marcados e seis sofridos.
O Villa terminou a fase de liga em segundo lugar, garantindo vaga direta nas oitavas de final. Contra o Lille, a classificação veio com autoridade: 3 x 0 no agregado, sem sofrer gol nas duas partidas.
Fora de casa na Europa, o Villa venceu quatro dos últimos cinco jogos, sempre por margens apertadas. O estilo é claro: organização defensiva, controle de jogo e eficiência nos momentos decisivos.
A última partida oficial do Villa foi a vitória por 2 x 0 sobre o West Ham, em 22 de março. Durante a pausa para a data Fifa, o time disputou um amistoso contra o Elche e perdeu por 2 x 1, com Jadon Sancho saindo lesionado.
Palpites para Bologna x Aston Villa
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Confrontos diretos
Bologna e Aston Villa se enfrentaram apenas duas vezes na história, e os ingleses venceram ambas.
Na Champions League 2024/25, o Villa bateu o Bologna por 2 x 0 no Villa Park, na fase de liga. Nesta temporada, na Europa League, o roteiro se repetiu: vitória do Villa por 1 x 0 em Birmingham, com gol de McGinn logo aos 13 minutos.
O dado mais relevante para os apostadores é que o Bologna nunca marcou um gol sequer contra o Aston Villa. Em 180 minutos de confronto direto, a defesa inglesa não foi vazada.
O jogo de quinta-feira será a primeira vez que o Villa viaja até Bolonha em uma competição da UEFA. Todos os confrontos anteriores aconteceram em solo inglês.
Notícias de Bologna e Aston Villa
Bologna: desfalques e dúvidas
A lista de baixas do Bologna para o jogo de ida é considerável. O goleiro titular Lukasz Skorupski segue fora até maio com lesão, e Federico Ravaglia continuará como substituto entre as traves.
O zagueiro Martin Vitik está suspenso após receber cartão na partida contra a Roma. No setor defensivo, Jhon Lucumi também é desfalque por conta de uma lesão no bíceps femoral. Charalampos Lykogiannis é dúvida com tendinite recorrente.
No meio-campo, Benjamin Dominguez está fora com distensão muscular no psoas e só deve retornar no fim de abril. No ataque, Thijs Dallinga é baixa confirmada por tendinite, e Jens Odgaard também segue afastado com problema na coxa.
A boa notícia é o retorno de Juan Miranda, que cumpriu suspensão na última rodada europeia e está disponível. Jonathan Rowe, envolvido em cinco gols nos últimos seis jogos da Europa League, é a principal arma ofensiva ao lado de Bernardeschi.
Provável escalação do Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; João Mário, Casale, (Heggem ou Erlic) e Miranda; Freuler e Moro; Orsolini, Bernardeschi e Rowe; Castro. Técnico: Vincenzo Italiano.
Aston Villa: desfalques e dúvidas
A principal ausência do Villa é Boubacar Kamara, que segue em recuperação de uma lesão no joelho e só deve voltar aos gramados em junho. Jadon Sancho sofreu uma lesão no ombro durante o amistoso contra o Elche e está fora da partida.
Ross Barkley não foi inscrito na lista da UEFA para a Europa League, portanto está indisponível para a competição. Pau Torres é a grande dúvida: o zagueiro espanhol convive com desconforto muscular e pode ser preservado.
A boa notícia é o possível retorno de Youri Tielemans ao time titular. O belga não iniciava uma partida há algumas semanas e pode reforçar o meio-campo ao lado de Amadou Onana.
Provável escalação do Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres (ou Lindelöf) e Digne; Tielemans e Onana; McGinn, Buendía e Rogers; Watkins. Técnico: Unai Emery.
Destaques individuais de Bologna x Aston Villa
Os técnicos
Vincenzo Italiano é o responsável por dar continuidade ao projeto iniciado por Thiago Motta no Bologna. Na temporada passada, conquistou a Coppa Italia pela primeira vez desde 1974 e garantiu presença na Champions League. Agora, na Europa League, nunca perdeu uma eliminatória europeia em duas mãos, tendo chegado a duas finais da Conference League pela Fiorentina.
A capacidade de Italiano de manter o Bologna competitivo mesmo com tantos desfalques é notável. A eliminação da Roma no Estádio Olímpico, com uma virada por 4 x 3 após prorrogação, mostrou que este time tem personalidade para grandes jogos.
Do outro lado, Unai Emery dispensa apresentações nesta competição. O técnico basco é o maior vencedor da história da Europa League, com quatro títulos: três pelo Sevilla e um pelo Villarreal. Sua capacidade de gerenciar eliminatórias de duas mãos é cirúrgica.
Emery já venceu Italiano nas duas vezes em que se enfrentaram nesta temporada. A experiência do espanhol em jogos fora de casa na fase eliminatória é um diferencial importante, e sua leitura tática costuma ser ainda mais refinada quando há dois jogos para administrar.
Análise tática
O Bologna deve se organizar em um 4-2-3-1 com Freuler e Moro no meio-campo. Italiano tende a manter a pressão alta que caracteriza seu time, mas a realidade dos desfalques pode forçar uma postura mais cautelosa do que o habitual.
Sem Vitik e Lucumi na zaga, a defesa central ficará improvisada. Casale e possivelmente Heggem ou Erlic formarão a dupla, e essa fragilidade estrutural será um convite para as transições rápidas do Villa.
Bernardeschi e Rowe são os responsáveis por criar as melhores chances para Santiago Castro. Orsolini, pela direita, oferece profundidade com corridas diagonais. Miranda, pela esquerda, é um lateral ofensivo que média 0.32 de xA por jogo e pode surpreender com cruzamentos.
O Aston Villa tende a adotar o estilo que o consagrou na Europa: organização defensiva e paciência. Emery sabe que um empate sem gols em Bolonha já seria um resultado excelente para resolver em casa.
O 4-2-3-1 do Villa terá Tielemans e Onana como escudo duplo. Rogers pela esquerda e McGinn pela direita vão criar amplitude, enquanto Buendía opera no espaço entre linhas. Watkins é o referência, explorando o espaço nas costas de uma zaga adversária desfalcada.
O principal confronto tático está nas transições. O Bologna precisa pressionar, mas cada perda de bola pode gerar um contra-ataque letal do Villa. A ausência de Kamara reduz uma camada de proteção no meio-campo inglês, mas Onana tem porte físico para compensar em duelos diretos.
Prognóstico de placar exato para Bologna x Aston Villa
- O Bologna nunca marcou contra o Aston Villa em dois confrontos diretos
- O Villa sofreu apenas seis gols em dez jogos na Europa League 2025/26
- Os últimos cinco jogos do Bologna tiveram margem de apenas um ou dois gols
- Nove dos dez jogos do Villa na UEL terminaram com menos de três gols
- O Bologna venceu três dos últimos quatro jogos em todas as competições
Resumo dos palpites do Lance para Bologna x Aston Villa
Melhor palpite do jogo: Menos de 2,5 gols no total – Odd 1,78 na Betsson
Palpite alternativo: Empate – Odd 3,25 na Betsson
Palpite alternativo 2: Ambas as equipes marcam: Não – Odd 1,98 na Superbet
Palpite alternativo 3: Aston Villa dupla chance (empate ou vitória) – Odd 1,45 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Bologna 1 x 1 Aston Villa – Odd 6,00 na Betsson
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias