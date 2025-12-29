Benim x Senegal – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Benim x Senegal pela terceira rodada da Copa Africana de Nações. O duelo no Grand Stade de Tanger acontece nesta terça-feira, 30 de dezembro, a partir das 16h (horário de Brasília). As equipes fazem um confronto direto pela classificação ao mata-mata e o vencedor se garante nas oitavas de final.

Palpite do Lance! para Benim x Senegal (30/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A diferença entre as seleções é um fator importante para esperar uma boa vitória de Senegal. A seleção conta com nomes importantes do futebol mundial - como por exemplo Sadio Mané. Além disso, as últimas quatro vitórias da seleção foram por uma placar de vantagem acima de 3,5 gols marcados.

Todas elas contra adversários de um nível muito inferior, mostrando a força do time em dominar equipes menos competitivas. Benim foi derrotado em cinco dos dez jogos feitos na temporada, com três delas sendo pela diferença de 1,5 tentos. Assim, o handicap a favor dos Leões de Teranga é uma boa opção.

Senegal marcou 28 gols nos últimos oito jogos feitos Uma das últimas vitórias foi pelo placar de 8 a 0 diante do Quênia Benim sofre 1,3 gols sofridos por jogo em 2025

Outros palpites para Benim x Senegal

A seleção de Benim ficou sem marcar em quatro dos dez compromissos no ano. Na estreia da CAN, passou em branco contra o RD Congo, segunda potencial do grupo. A defesa senegalesa não foi vazada cinco dos últimos oito jogos. Esse momento poderá ser reforçado em 90 minutos que valem a classificação. Logo, é esperado um domínio dentro do encontro.

Outro ponto que pode ser visto é a efetividade senegalesa nos dois tempos. Os Leões marcaram 13 vezes no primeiro tempo e 15 no segundo nas últimas dez partidas. Em cinco dos sete duelos recentes, a equipe marcou nos dois tempos.

Todos esse duelos que Senegal marcou nos dois tempos terminaram com mais de 2,5 gols. A equipe marcou 2,8 gols de média nas dez últimas partidas. Metade dos seis jogos recentes de Benim tiveram mais de 2,5 bolas nas redes. Pela diferença dos times, o confronto sugere um alto número de tentos.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise e Forma dos Times

Benim - Momento e escalação

A seleção de Benim se recuperou do revés na primeira rodada, ao vencer Botsuana por 1 a 0. O lateral Yohan Roche marcou o único tento que garantiu os três pontos da equipe. Assim, Benim passa a depender apenas de si para garantir uma vaga no mata-mata. O treinador Gernot Rohr deve manter as alterações que funcionaram na última partida.

Provável escalação do Benim: Marcel Dandjiouni; Tamimou Ouorou, Olivier Verdon, Mohamed Tijani e Yohan Roche; Sessi D'Almeida e Hassane Imourane; Aiyegun Tosin, Dokou Dodo e Junior Olaitan; Steve Mounié. Técnico: Gernot Rohr.

Senegal- Momento e escalação

Depois de vencer na estreia, Senegal ficou apenas no empate por 1 a 1 com RD Congo na última rodada. Sadio Mané e Cédric Bakambu marcaram os gols da partida. Os senegaleses saíram atrás do placar, mas logo reagiram e conseguiram garantir a igualdade. O resultado deixou a seleção na liderança do grupo, com os mesmos quatro pontos dos congoleses. Para encarar Benim, Ismaïla Sarr é dúvida, após deixar o campo com dores após sofrer uma pancada.

Provável formação do Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté e Malick Diouf; Pape Gueye, Idrissa Gueye e Illiman Ndiaye; Ismaïla Sarr (Ibrahim Mbaye), Sadio Mané e Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.

Confronto direto e estatísticas de Benim e Senegal

O histórico recente entre Benim e Senegal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Benim e Senegal

26/03/2024 - Senegal 1 x 0 Benim - (Amistoso Internacional)

17/06/2023 - Benim 1 x 1 Senegal - (Eliminatórias da Copa Africana)

04/06/2022 - Senegal 3 x 1 Benim - (Eliminatórias da Copa Africana)

10/07/2019 - Senegal 1 x 0 Benim - (Copa Africana de Nações)

16/01/2008 - Benim 1 x 2 Senegal - (Amistoso Internacional)

Estatísticas e curiosidades de Benim x Senegal

Senegal venceu sete dos nove confrontos diretos contra Benim A seleção tem média de 1,44 gols marcados nesses duelos Benim tem média de 0,9 tentos feitos nas últimas dez partidas Senegal tem terceira posição de gols marcados, com quatro totais O Benim sofreu gol em seis das dez partidas no ano

Comparação de Odds para Benim x Senegal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de empate anula na partida:

Casa Empate anula: Benim Empate anula: Senegal Betsson 7,50 1,07 Betano 6,70 1,09 Bet365 7,00 1,10

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Benim x Senegal

Handicap -1 Senegal (1,95 na Betsson) Senegal não sofre gol (1,72 na Betsson) Senegal marca em ambos os tempos (2,20 na Betano) Mais de 2,5 gols (1,85 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.