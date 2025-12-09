Benfica x Napoli – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Benfica x Napoli pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela sexta rodada da competição continental. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Benfica x Napoli (10/12)

Benfica x Napoli - Resultado: Napoli (3,10 na Betsson)

O Benfica chega pressionado pela necessidade de pontuar, mas ainda sem apresentar a consistência que se esperava na Champions. A equipe tem oscilado entre bons momentos de criação e dificuldades claras na última linha, especialmente quando enfrenta ataques mais verticais. Jogando no Estádio da Luz, o time tende a assumir o protagonismo, mas isso também expõe espaços que adversários mais organizados podem explorar. O cenário cria um duelo de ritmo alto, em que o Benfica precisa equilibrar posse e segurança defensiva para não repetir erros recentes.

Do outro lado, o Napoli vive sequência positiva e chega há cinco partidas sem perder, recuperando intensidade e um modelo mais próximo daquele que levou a equipe ao topo da Serie A em temporadas recentes. A solidez nos momentos sem bola e a melhora na transição ofensiva tornam o time italiano perigoso como visitante, especialmente contra adversários que pressionam alto. A fase indica que o Napoli tem capacidade de competir de igual para igual em Lisboa, sustentando o prognóstico de um duelo equilibrado, com leve vantagem para os italianos em consistência.

Napoli chega ao jogo com cinco partidas consecutivas de invencibilidade, mostrando estabilidade recente Benfica possui quatro derrotas e apenas uma vitória Napoli venceu quatro dos últimos cinco primeiros tempos

Outros palpites para Benfica x Napoli

Os mercados apontam para um jogo movimentado no Estádio da Luz, com boas chances de ambas as equipes marcarem. O Benfica vive sequência de cinco partidas sem perder, mantém volume ofensivo alto e costuma criar bastante em casa. Do outro lado, o Napoli chega em momento ainda mais sólido e foi o primeiro a marcar nos últimos cinco jogos, reforçando a tendência de início forte e boa capacidade de encontrar espaços logo nos minutos iniciais.

No mercado de artilharia, Rasmus Hojlund surge como opção de valor para marcar a qualquer momento. O atacante soma seis gols e duas assistências em 15 jogos, participa bem das ações de área e costuma finalizar em volume alto. Em um duelo com ritmo e linhas mais expostas, Hojlund tem perfil para aparecer com frequência em situações claras de gol.

Análise e Forma dos Times

Benfica - Momento e escalação

O Benfica vive um momento de recuperação, com três vitórias seguidas somando Campeonato Português e Champions antes do clássico lisboeta.

O empate por 1 a 1 com o Sporting manteve a equipe em boa rotação competitiva, mostrando capacidade de competir em alto nível e de responder em jogos grandes. A atuação sólida, mesmo sem vencer, reforça o ajuste recente do time, que voltou a apresentar organização e agressividade com a bola.

Provável escalação do Benfica: Trubin; Dedic, Nicolás Otamendi, António Silva e Samuel Dahl; Richard Rios e Enzo Barrenechea; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro e Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Napoli - Momento e escalação

O Napoli entra nesta rodada em clima de decisão, já que a vitória sobre o Qarabag recolocou o time na rota da classificação direta às oitavas, evitando a passagem pelos playoffs.

A equipe de Antonio Conte responde bem ao momento, mantendo sequência de jogos sem derrota e apresentando evolução defensiva e competitiva na Champions. O duelo em Lisboa é crucial para consolidar essa retomada e transformar desempenho recente em avanço real na tabela.

Provável escalação do Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani e Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas e Spinazzola; Noa Lang, David Neres e Rasmus Hojlund. Técnico: Antonio Conte.

Confronto direto e estatísticas de Benfica x Napoli

O histórico recente entre Benfica e Napoli é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

06/12/2016 – Benfica 1 x 2 Napoli (Champions League) 28/09/2016 – Napoli 4 x 2 Benfica (Champions League) 02/10/2008 – Benfica 2 x 0 Napoli (Liga Europa) 18/09/2008 – Napoli 3 x 2 Benfica (Liga Europa)

Estatísticas e curiosidades de Benfica x Napoli

O Napoli está invicto há cinco partidas O Benfica chega ao duelo com cinco jogos seguidos sem derrota O Napoli teve menos de 2,5 gols em sete dos últimos nove jogos O time italiano foi o primeiro a marcar em todos os últimos cinco jogos O Benfica terminou com mais de 4,5 cartões em seis dos últimos sete jogos

Comparação de Odds para Benfica x Napoli

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,02 1,78 Betano 2,05 1,70 Br4 2,04 1,71 Superbet 2,08 1,69 Bet365 2,02 1,78

Resumo dos palpites do Lance para Benfica x Napoli

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.