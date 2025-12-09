Benfica x Napoli – Palpites, análise e odds
Confira os palpites do Lance para Benfica x Napoli pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela sexta rodada da competição continental. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Benfica x Napoli (10/12)
Benfica x Napoli - Resultado: Napoli (3,10 na Betsson)
O Benfica chega pressionado pela necessidade de pontuar, mas ainda sem apresentar a consistência que se esperava na Champions. A equipe tem oscilado entre bons momentos de criação e dificuldades claras na última linha, especialmente quando enfrenta ataques mais verticais. Jogando no Estádio da Luz, o time tende a assumir o protagonismo, mas isso também expõe espaços que adversários mais organizados podem explorar. O cenário cria um duelo de ritmo alto, em que o Benfica precisa equilibrar posse e segurança defensiva para não repetir erros recentes.
Do outro lado, o Napoli vive sequência positiva e chega há cinco partidas sem perder, recuperando intensidade e um modelo mais próximo daquele que levou a equipe ao topo da Serie A em temporadas recentes. A solidez nos momentos sem bola e a melhora na transição ofensiva tornam o time italiano perigoso como visitante, especialmente contra adversários que pressionam alto. A fase indica que o Napoli tem capacidade de competir de igual para igual em Lisboa, sustentando o prognóstico de um duelo equilibrado, com leve vantagem para os italianos em consistência.
- Napoli chega ao jogo com cinco partidas consecutivas de invencibilidade, mostrando estabilidade recente
- Benfica possui quatro derrotas e apenas uma vitória
- Napoli venceu quatro dos últimos cinco primeiros tempos
Outros palpites para Benfica x Napoli
- Ambas as equipes marcam: sim (1,78 na Betsson)
- Marca 1º gol: Napoli (2,24 na Betsson)
- Marcar a qualquer momento: Rasmus Hojlund (3,60 na Betsson)
Os mercados apontam para um jogo movimentado no Estádio da Luz, com boas chances de ambas as equipes marcarem. O Benfica vive sequência de cinco partidas sem perder, mantém volume ofensivo alto e costuma criar bastante em casa. Do outro lado, o Napoli chega em momento ainda mais sólido e foi o primeiro a marcar nos últimos cinco jogos, reforçando a tendência de início forte e boa capacidade de encontrar espaços logo nos minutos iniciais.
No mercado de artilharia, Rasmus Hojlund surge como opção de valor para marcar a qualquer momento. O atacante soma seis gols e duas assistências em 15 jogos, participa bem das ações de área e costuma finalizar em volume alto. Em um duelo com ritmo e linhas mais expostas, Hojlund tem perfil para aparecer com frequência em situações claras de gol.
Análise e Forma dos Times
Benfica - Momento e escalação
O Benfica vive um momento de recuperação, com três vitórias seguidas somando Campeonato Português e Champions antes do clássico lisboeta.
O empate por 1 a 1 com o Sporting manteve a equipe em boa rotação competitiva, mostrando capacidade de competir em alto nível e de responder em jogos grandes. A atuação sólida, mesmo sem vencer, reforça o ajuste recente do time, que voltou a apresentar organização e agressividade com a bola.
Provável escalação do Benfica: Trubin; Dedic, Nicolás Otamendi, António Silva e Samuel Dahl; Richard Rios e Enzo Barrenechea; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro e Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho.
Napoli - Momento e escalação
O Napoli entra nesta rodada em clima de decisão, já que a vitória sobre o Qarabag recolocou o time na rota da classificação direta às oitavas, evitando a passagem pelos playoffs.
A equipe de Antonio Conte responde bem ao momento, mantendo sequência de jogos sem derrota e apresentando evolução defensiva e competitiva na Champions. O duelo em Lisboa é crucial para consolidar essa retomada e transformar desempenho recente em avanço real na tabela.
Provável escalação do Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani e Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas e Spinazzola; Noa Lang, David Neres e Rasmus Hojlund. Técnico: Antonio Conte.
Confronto direto e estatísticas de Benfica x Napoli
O histórico recente entre Benfica e Napoli é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
- 06/12/2016 – Benfica 1 x 2 Napoli (Champions League)
- 28/09/2016 – Napoli 4 x 2 Benfica (Champions League)
- 02/10/2008 – Benfica 2 x 0 Napoli (Liga Europa)
- 18/09/2008 – Napoli 3 x 2 Benfica (Liga Europa)
Estatísticas e curiosidades de Benfica x Napoli
- O Napoli está invicto há cinco partidas
- O Benfica chega ao duelo com cinco jogos seguidos sem derrota
- O Napoli teve menos de 2,5 gols em sete dos últimos nove jogos
- O time italiano foi o primeiro a marcar em todos os últimos cinco jogos
- O Benfica terminou com mais de 4,5 cartões em seis dos últimos sete jogos
Comparação de Odds para Benfica x Napoli
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betano
2,05
1,70
Br4
2,04
1,71
Superbet
2,08
1,69
Bet365
2,02
1,78
Resumo dos palpites do Lance para Benfica x Napoli
- Resultado: Napoli vence (3,10 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam: sim (1,78 na Betsson)
- Marca 1º gol: Napoli (2,24 na Betsson)
- Marcar a qualquer momento: Rasmus Hojlund (3,60 na Betsson)
