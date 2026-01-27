O Lance! apresenta os melhores palpites para Bayer Leverkusen x Villarreal, pela oitava rodada da Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, Alemanha, com transmissão ao vivo no HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Bayer Leverkusen x Villarreal (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

No retrospecto mais recente, ambas as equipes vêm sofrendo mais gols do que marcando. Isso fica evidente na sequência negativa do Villarreal, que acumula seis derrotas nos últimos oito jogos. O Bayer Leverkusen também atravessa um momento instável, com três derrotas nas últimas quatro partidas.

Com os dois ataques apresentando baixa produtividade ofensiva, a tendência é de um confronto com poucas oportunidades claras e placar reduzido, mesmo com o resultado sendo pouco relevante para o Villarreal.

Tivemos menos de 2,5 gols em quatro dos últimos seis jogos do Bayer Leverkusen Na Champions League, as equipes registram média de 1,4 e 0,7 gol por partida, respectivamente Nas últimas dez partidas, o Bayer Leverkusen registrou média de 1,2 gol marcado por jogo

Outros palpites para Bayer Leverkusen x Villarreal

O palpite de vitória do Bayer Leverkusen surge como uma opção válida, sustentado pelo favoritismo atuando em casa e pelo momento negativo do adversário. Sem mais ambições na competição, o Villarreal vem de seis derrotas nos últimos oito jogos, cenário que reforça a expectativa de que a equipe alemã confirme a vitória e assegure a classificação à próxima fase.

Na Champions League, Bayer Leverkusen e Villarreal registram médias de 5,0 e 3,7 escanteios por partida, respectivamente. Com ambas as equipes apresentando dificuldades na criação ofensiva, a tendência é de um baixo número de escanteios. Como nos últimos cinco jogos dos donos da casa a linha não foi superada, o palpite ganha ainda mais força.

Já no mercado de cartões, as últimas dez partidas das equipes mostram alto número de faltas, resultando em médias de 2,2 e 2,3 cartões por jogo. Na competição, as médias são de 1,7 para o Bayer e 2,3 para o Villarreal. Diante desses números, o palpite para mais uma partida acima da linha de cartões se mostra consistente.

Análise e Forma dos Times

Bayer Leverkusen - Momento e escalação

O Bayer Leverkusen chega para o último compromisso da fase de liga da Champions League na 20ª colocação, com nove pontos somados. A campanha da equipe alemã conta com duas vitórias, três empates e duas derrotas.

Na rodada anterior, sofreu derrota fora de casa para o Olympiacos, resultado que deixou para a última rodada a definição da vaga nos playoffs. Agora, o Leverkusen entra em campo em busca da vitória para não depender de outros resultados.

Provável escalação do Bayer Leverkusen: Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich e Loic Badé; Lucas Vázquez, Aleix García, Ibrahim Maza e Álex Grimaldo; Jonas Hofmann, Patrik Schick e Ernest Poku. Técnico: Kasper Hjulmand.

Villarreal - Momento e escalação

O Villarreal entra em campo nesta última rodada apenas para cumprir tabela. Já eliminado nas rodadas anteriores, o time soma seis derrotas e um empate na competição, ocupando a 35ª colocação, com apenas um ponto conquistado.

Para o confronto, o técnico Marcelino não poderá contar com Santiago Mouriño, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Além disso, Pau Cabanes, Juan Foyth e Logan Costa seguem fora, todos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Villarreal: Luiz Júnior; Santi Cardona, Renato Veiga, Rafa Marín e Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Dani Parejo, Pape Gueye e Alberto Moleiro; Ayoze Pérez e Tani Oluwaseyi. Técnico: Marcelino García Toral.

Confronto direto e estatísticas de Bayer Leverkusen x Villarreal

O histórico recente entre Bayer Leverkusen e Villarreal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Bayer Leverkusen x Villarreal

17/03/2016 - Leverkusen 0 x 0 Villarreal (Liga Europa)

10/03/2016 - Villarreal 2 x 0 Bayer Leverkusen (Liga Europa)

17/03/2011 - Villarreal 2 x 1 Bayer Leverkusen (Liga Europa)

10/03/2011 - Bayer Leverkusen 2 x 3 Villarreal (Liga Europa)

Estatísticas e curiosidades de Bayer Leverkusen x Villarreal

Em todas as competições foram disputados quatro jogos entre as duas equipes, com três vitórias do Villarreal e um empate O Villarreal sofreu gols em todos os sete jogos da competição Tivemos menos de 2,5 gols em quatro dos últimos seis jogos do Bayer Leverkusen Em todos os últimos cinco jogos do Bayer tivemos menos de 9,5 escanteios totais Na competição as equipes registram médias de 1,7 e 2,3 cartões recebidos, respectivamente



Comparação de Odds para Bayer Leverkusen x Villarreal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Bayer Leverkusen Empate Villarreal Betsson 1,55 4,55 5,50 Betano 1,60 4,25 5,40 Br4bet 1,55 4,33 5,00

Resumo dos palpites do Lance! para Bayer Leverkusen x Villarreal

