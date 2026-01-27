Bayer Leverkusen x Villarreal – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Bayer Leverkusen x Villarreal pela Champions League
O Lance! apresenta os melhores palpites para Bayer Leverkusen x Villarreal, pela oitava rodada da Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, Alemanha, com transmissão ao vivo no HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Bayer Leverkusen x Villarreal (28/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
No retrospecto mais recente, ambas as equipes vêm sofrendo mais gols do que marcando. Isso fica evidente na sequência negativa do Villarreal, que acumula seis derrotas nos últimos oito jogos. O Bayer Leverkusen também atravessa um momento instável, com três derrotas nas últimas quatro partidas.
Com os dois ataques apresentando baixa produtividade ofensiva, a tendência é de um confronto com poucas oportunidades claras e placar reduzido, mesmo com o resultado sendo pouco relevante para o Villarreal.
- Tivemos menos de 2,5 gols em quatro dos últimos seis jogos do Bayer Leverkusen
- Na Champions League, as equipes registram média de 1,4 e 0,7 gol por partida, respectivamente
- Nas últimas dez partidas, o Bayer Leverkusen registrou média de 1,2 gol marcado por jogo
Outros palpites para Bayer Leverkusen x Villarreal
O palpite de vitória do Bayer Leverkusen surge como uma opção válida, sustentado pelo favoritismo atuando em casa e pelo momento negativo do adversário. Sem mais ambições na competição, o Villarreal vem de seis derrotas nos últimos oito jogos, cenário que reforça a expectativa de que a equipe alemã confirme a vitória e assegure a classificação à próxima fase.
Na Champions League, Bayer Leverkusen e Villarreal registram médias de 5,0 e 3,7 escanteios por partida, respectivamente. Com ambas as equipes apresentando dificuldades na criação ofensiva, a tendência é de um baixo número de escanteios. Como nos últimos cinco jogos dos donos da casa a linha não foi superada, o palpite ganha ainda mais força.
Já no mercado de cartões, as últimas dez partidas das equipes mostram alto número de faltas, resultando em médias de 2,2 e 2,3 cartões por jogo. Na competição, as médias são de 1,7 para o Bayer e 2,3 para o Villarreal. Diante desses números, o palpite para mais uma partida acima da linha de cartões se mostra consistente.
Análise e Forma dos Times
Bayer Leverkusen - Momento e escalação
O Bayer Leverkusen chega para o último compromisso da fase de liga da Champions League na 20ª colocação, com nove pontos somados. A campanha da equipe alemã conta com duas vitórias, três empates e duas derrotas.
Na rodada anterior, sofreu derrota fora de casa para o Olympiacos, resultado que deixou para a última rodada a definição da vaga nos playoffs. Agora, o Leverkusen entra em campo em busca da vitória para não depender de outros resultados.
Provável escalação do Bayer Leverkusen: Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich e Loic Badé; Lucas Vázquez, Aleix García, Ibrahim Maza e Álex Grimaldo; Jonas Hofmann, Patrik Schick e Ernest Poku. Técnico: Kasper Hjulmand.
Villarreal - Momento e escalação
O Villarreal entra em campo nesta última rodada apenas para cumprir tabela. Já eliminado nas rodadas anteriores, o time soma seis derrotas e um empate na competição, ocupando a 35ª colocação, com apenas um ponto conquistado.
Para o confronto, o técnico Marcelino não poderá contar com Santiago Mouriño, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Além disso, Pau Cabanes, Juan Foyth e Logan Costa seguem fora, todos entregues ao departamento médico.
Provável escalação do Villarreal: Luiz Júnior; Santi Cardona, Renato Veiga, Rafa Marín e Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Dani Parejo, Pape Gueye e Alberto Moleiro; Ayoze Pérez e Tani Oluwaseyi. Técnico: Marcelino García Toral.
Confronto direto e estatísticas de Bayer Leverkusen x Villarreal
O histórico recente entre Bayer Leverkusen e Villarreal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Bayer Leverkusen x Villarreal
- 17/03/2016 - Leverkusen 0 x 0 Villarreal (Liga Europa)
- 10/03/2016 - Villarreal 2 x 0 Bayer Leverkusen (Liga Europa)
- 17/03/2011 - Villarreal 2 x 1 Bayer Leverkusen (Liga Europa)
- 10/03/2011 - Bayer Leverkusen 2 x 3 Villarreal (Liga Europa)
Estatísticas e curiosidades de Bayer Leverkusen x Villarreal
- Em todas as competições foram disputados quatro jogos entre as duas equipes, com três vitórias do Villarreal e um empate
- O Villarreal sofreu gols em todos os sete jogos da competição
- Tivemos menos de 2,5 gols em quatro dos últimos seis jogos do Bayer Leverkusen
- Em todos os últimos cinco jogos do Bayer tivemos menos de 9,5 escanteios totais
- Na competição as equipes registram médias de 1,7 e 2,3 cartões recebidos, respectivamente
Comparação de Odds para Bayer Leverkusen x Villarreal
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:
|Casa de Apostas
|Bayer Leverkusen
|Empate
|Villarreal
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Bayer Leverkusen x Villarreal
- Menos de 2,5 gols (2,48 na Betsson)
- Vitória do Bayer Leverkusen (1,55 na Betsson)
- Menos de 9,5 escanteios (1,78 na Betano)
- Mais de 3,5 cartões (1,70 na Br4bet)
