Bayer Leverkusen x Newcastle – Palpites, Análise e Odds

Confira os principais palpites de Bayer Leverkusen x Newcastle pela Champions League 2025/26. O confronto da sexta rodada acontece nesta quarta-feira (10), no Leverkusen Arena, na Alemanha, a partir das 17h (horário de Brasília).

Palpite do Lance! para Bayer Leverkusen x Newcastle (10/12/2025) - Newcastle faz o 1º gol (1,89 na Betsson)

O Newcastle aparece como provável vencedor do confronto, mas, diante do equilíbrio do duelo, o mercado mais viável é o de primeiro gol. A equipe inglesa ocupa atualmente a 11ª posição, com nove pontos. Já o Bayer Leverkusen soma oito e precisa do resultado para se aproximar do rival na tabela.

O palpite é para o time inglês marcar o primeiro gol. O Newcastle tem mostrado esse padrão com frequência nas últimas partidas, tanto na Premier League quanto na Champions League.

O Newcastle marcou primeiro em 15 dos últimos 16 jogos que disputou O Newcastle venceu o primeiro tempo com gol marcado em três das últimas quatro partidas O Bayer Leverkusen perdeu o primeiro tempo na última partida que disputou

Outros palpites para Bayer Leverkusen x Newcastle

Mais de 10,5 Escanteios (2,12 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,70 na Betsson) Ambos marcam: Sim (1,55 na Betsson)

Bayer Leverkusen e Newcastle fazem um confronto direto de meio de tabela, com as duas equipes em busca de pontos importantes para subir na classificação e avançar à próxima fase da Liga dos Campeões. Por esse cenário, a expectativa é de um jogo aberto, com boa produção ofensiva, muitos escanteios e chances para os dois lados.

A quantidade de cantos chama atenção, já que nas últimas cinco partidas de cada equipe houve mais de 10,5 escanteios. No quesito gols, os seis jogos mais recentes do time inglês terminaram com placar superior a 2,5, o que reforça ainda mais o palpite. O Newcastle também registrou ambos marcam em sete dos últimos oito compromissos. O duelo promete ser movimentado, com as duas equipes fortes no ataque e dispostas a propor o jogo.

Análise e Forma dos Times

Bayer Leverkusen - Momento e escalação

O Bayer Leverkusen aparece bem posicionado na tabela e, em caso de vitória sobre o Newcastle, pode entrar no grupo dos dez melhores do torneio. A equipe tem apresentado bom desempenho na Liga dos Campeões. Venceu o Manchester City por 2 a 0 fora de casa, mostrando força mesmo sem o apoio da torcida, e antes disso superou o Benfica por 1 a 0.

No Campeonato Alemão, o momento também é positivo. O time venceu as duas últimas partidas, por 2 a 0 contra o Augsburg e, na rodada anterior, por 1 a 0 diante do Borussia Dortmund. Para o confronto diante do Newcastle, a equipe estará quase completa, com exceção do lateral-esquerdo Alex Grimaldo, que segue fora por conta de uma lesão.

Provável escalação do Bayern Leverkusen: Mark Flekken; Edmond Tapsoba, Loïc Badé e Robert Andrich; Ernest Poku, Aleix Garcia, Ibrahim Maza e Jonas Hofmann; Malik Tillman e Martin Terrier; Patrik Schick. Técnico: Kasper Hjumand

Newcastle - Momento e escalação

O momento do Newcastle é relativamente melhor. A equipe vem acumulando bons resultados contra adversários fortes, tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões. Venceu o Burnley por 2 a 0, empatou com o Tottenham e goleou o Everton por 4 a 1. Pela Champions, o time perdeu para o Olympique de Marselha, mas antes disso conquistou vitórias contundentes sobre o Athletic Club por 2 a 0 e o Benfica por 3 a 0.

O técnico Eddie Howe terá dificuldades principalmente no setor defensivo. O goleiro Nick Pope está fora por lesão, assim como o zagueiro Sven Botman, com problema nas costas, o atacante William Osula, com lesão no tornozelo, e o lateral-direito Kieran Trippier, com problema no tendão. Mesmo assim, a base do time titular segue disponível para o confronto.

Provável escalação do Newcastle: Max Thompson; Dan Burn, Fabian Schär, Malick Thiaw e Tino Livramento; Joe Willock, Sandro Tonali e Bruno Guimarães; Harvey Barnes, Anthony Gordon e Jacob Murphy. Técnico: Eddie Howe

Confronto direto e estatísticas de Bayer Leverkusen e Newcastle

O histórico recente entre Bayer Leverkusen e Newcastle é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Bayer Leverkusen e Newcastle

26/02/2003 - Newcastle 3 x 1 Bayer Leverkusen - (UEFA Champions League 2002/03)

18/02/2003 - Bayer Leverkusen 1 x 3 Newcastle - (UEFA Champions League 2002/03)

Estatísticas e curiosidades de Bayer Leverkusen e Newcastle

O Newcastle venceu o primeiro tempo nos dois últimos confrontos diretos entre as equipes A média de escanteios do Leverkusen nas últimas cinco partidas é de 11,6 O Newcastle possui média de 16,5 escanteios nos últimos cinco jogos, número elevado A média de gols somados das duas equipes na Champions League é de 3,8 As duas equipes marcaram nas duas últimas vezes em que se enfrentaram

Comparação de Odds para Bayer Leverkusen x Newcastle

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.

Casa Bayer Leverkusen vence Empate Newcastle vence Betsson 2,88 3,70 2,35 Bet365 3,00 3,50 2,35 Betano 2,90 3,50 2,37

Resumo dos palpites do Lance! para Bayer Leverkusen x Newcastle

Newcastle faz o 1º gol (1,89 na Betsson) Mais de 10,5 Escanteios (2,12 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,70 na Betsson) Ambos marcam: Sim (1,55 na Betsson)

