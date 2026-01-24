Barcelona x Real Oviedo – Palpites, análise e odds

O Lance! traz nesse artigo os melhores palpites para Barcelona x Real Oviedo, que acontece neste domingo (25/01). O duelo da 21ª rodada de La Liga terá início no Spotify Camp Nou às 12h15 (horário de Brasília). A partida vai colocar frente a frente os dois opostos da tabela, com o Barça sendo o atual líder e o Oviedo estando na lanterna. Confira também aqui as principais informações sobre os times para o jogo.

Palpite do Lance! para Barcelona x Real Oviedo (25/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Real Oviedo desembarca no Camp Nou com um desempenho ofensivo ruim na La Liga. Em 20 jogos, a equipe que veio da segunda divisão marcou apenas 11 vezes. Esse recorte abre uma margem para que não se tenha gols dos dois times no encontro. Contudo, o cenário é favorável para uma boa vitória Culé.

Melhor ataque da La Liga, o time catalão marcou em média 2,7 vezes nas partidas da competição. Por todos os torneios, quatro dos últimos cinco jogos terminaram com o mercado acima de 2,5 tentos. A força do ataque liderado por Raphinha, Lamine Yamal e companhia favorece para a odd indicada.

Seis das últimas sete vitórias do Barça na temporada foram com a meta zerada A equipe sofreu apenas cinco gols como mandante na La Liga O Real Oviedo sofreu em média 1,6 gols por jogo na competição

Outros palpites para Barcelona x Real Oviedo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Diante do lanterna, o Barcelona deve ditar um ritmo de jogo ofensivo muito forte dentro de casa. A diferença entre os dois times é um fator para esperar uma agressividade nos primeiros 30 minutos. O Barça tem 15 gols marcados nessa faixa de minutagem, sendo 11 nos primeiros 15 minutos. São oito vitórias nesse período. O Real Oviedo não balançou as redes na faixa, com sete derrotas e nove gols levados.

Lamine Yamal é o jogador que mais cria chances para os Culés nos jogos, seja com finalizações seja com jogadas individuais. O atacante teve 11 chutes no gol nas últimas dez partidas, sendo que em quatro acertou mais de 1,5 vezes. O Oviedo tem um estilo mais defensivo - com 45,3% de posse - apostando em uma marcação baixa. Assim, Lamine tende a criar algumas chances logo na primeira etapa.

Por fim, o Barcelona sofreu alguns gols nos seus últimos jogos. Contudo, encara um ataque ineficiente na competição. O Real Oviedo não marcou em sete das dez partidas recentes, sendo derrotados em três. A média de gols da equipe no recorte é de 0,4. A expectativa é que o Baça neutralize as subidas dos visitantes, conseguindo passar ileso defensivamente.

Análise e Forma dos Times

Barcelona - Momento e escalação

O Barcelona retorna ao Camp Nou após um mês e 12 dias sem atuar ao lado do seu torcedor. O último jogo foi no dia 13 de dezembro, quando bateu o Osasuna por 2 a 0. A volta para casa acontece em meio a acirrada briga pela liderança da La Liga, com um diferença de um ponto para o Real Madrid. A aproximação aconteceu após a derrota para a Real Sociedad na última rodada.

Em meio as mudanças na maratona de jogos, Hansi Flick será forçado a fazer uma alteração no meio de campo. Pedri teve lesão no bíceps femoral na vitória contra o Slavia Praga e deve ficar um mês como baixa. Fermín López pode ser recuado, com Dani Olmo entrando como titular. Caso mantenha Fermín mais a frente, Eric García ganha a vaga. A notícia boa será o retorno de Lamine Yamal, que cumpriu suspensão no jogo da Champions.

Provável escalação do Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín e Alex Baldé; De Jong e Dani Olmo (Eric García); Lamine Yamal, Fermín López e Raphinha; Robert Lewandowski. Técnico: Hans Flick.

Real Oviedo - Momento e escalação

O Real Oviedo chega ao Camp Nou com uma sequência de 14 partidas sem vitórias. Esse momento foi ampliado após a derrota para o Osasuna na última rodada. O time chegou a fazer 2 a 1 no placar, porém sofreu a virada faltando 15 minutos. Essa foi a 11ª derrota da equipe na competição, onde é o lanterna com apenas 13 pontos.

A diferença para deixar o Z3 no momento é de sete pontos. A diretoria se movimentou no mercado para evitar um rebaixamento. Assim, anunciou a chegada do argentino Thiago Fernández. Ele já treinou com o time, porém não poderá ser relacionado. Para isso, a diretoria ainda negocia a saída de alguns atletas do elenco. Após cumprir suspensão na rodada anterior, David Carmo retorna sua posição na defesa.

Provável escalação do Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, David Carmo e Alhassane; Santiago Colombatto, Kwasi Sibo e Alberto Reina; Haissem Hassan, Ilyas Chaira e Federico Viñas. Técnico: Guillermo Almada.

Confronto direto e estatísticas de Barcelona e Real Oviedo

O histórico recente entre Barcelona e Real Oviedo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Barcelona e Real Oviedo

25/09/2025 - Real Oviedo 1 x 3 Barcelona - (La Liga)

26/05/2001 – Barcelona 0 x 1 Real Oviedo - (La Liga)

06/01/2001 – Real Oviedo 2 x 3 Barcelona - (La Liga)

14/04/2000 – Real Oviedo 3 x 0 Barcelona - (La Liga)

03/12/1999 – Barcelona 3 x 2 Real Oviedo - (La Liga)

Estatísticas e curiosidades de Barcelona x Real Oviedo

O Barcelona marcou em média 3,43 gols atuando como mandante em confrontos contra o Real Oviedo Sete dos últimos oito jogos entre os times terminaram com mais de 2,5 gols O Real Oviedo tem 24 vitórias em 85 confrontos diretos entre os times A equipe visitante tem sete derrotas em dez jogos fora de casa na competição O Barça foi o primeiro time a marcar em sete dos nove duelos recentes na temporada

Comparação de Odds para Barcelona x Real Oviedo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de gols no primeiro tempo:

Casa Mais de 1,5 gols no 1º tempo Menos de 1,5 gols no 1º tempo Betsson 1,72 2,02 Betano 1,75 2,05 Bet365 1,66 2,10

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Barcelona x Real Oviedo

Mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcam: não (2,20 na Betsson) Barcelona vence os 30 primeiros minutos (1,78 na Betsson) Lamine Yamal tem um ou mais chutes no gol no 1º tempo (1,75 na Betano) Barcelona vence sem sofrer gol (1,83 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.