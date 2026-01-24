Barcelona x Real Oviedo – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para Barcelona x Real Oviedo pela La Liga
O Lance! traz nesse artigo os melhores palpites para Barcelona x Real Oviedo, que acontece neste domingo (25/01). O duelo da 21ª rodada de La Liga terá início no Spotify Camp Nou às 12h15 (horário de Brasília). A partida vai colocar frente a frente os dois opostos da tabela, com o Barça sendo o atual líder e o Oviedo estando na lanterna. Confira também aqui as principais informações sobre os times para o jogo.
Palpite do Lance! para Barcelona x Real Oviedo (25/01/2026)
O Real Oviedo desembarca no Camp Nou com um desempenho ofensivo ruim na La Liga. Em 20 jogos, a equipe que veio da segunda divisão marcou apenas 11 vezes. Esse recorte abre uma margem para que não se tenha gols dos dois times no encontro. Contudo, o cenário é favorável para uma boa vitória Culé.
Melhor ataque da La Liga, o time catalão marcou em média 2,7 vezes nas partidas da competição. Por todos os torneios, quatro dos últimos cinco jogos terminaram com o mercado acima de 2,5 tentos. A força do ataque liderado por Raphinha, Lamine Yamal e companhia favorece para a odd indicada.
- Seis das últimas sete vitórias do Barça na temporada foram com a meta zerada
- A equipe sofreu apenas cinco gols como mandante na La Liga
- O Real Oviedo sofreu em média 1,6 gols por jogo na competição
Outros palpites para Barcelona x Real Oviedo
Diante do lanterna, o Barcelona deve ditar um ritmo de jogo ofensivo muito forte dentro de casa. A diferença entre os dois times é um fator para esperar uma agressividade nos primeiros 30 minutos. O Barça tem 15 gols marcados nessa faixa de minutagem, sendo 11 nos primeiros 15 minutos. São oito vitórias nesse período. O Real Oviedo não balançou as redes na faixa, com sete derrotas e nove gols levados.
Lamine Yamal é o jogador que mais cria chances para os Culés nos jogos, seja com finalizações seja com jogadas individuais. O atacante teve 11 chutes no gol nas últimas dez partidas, sendo que em quatro acertou mais de 1,5 vezes. O Oviedo tem um estilo mais defensivo - com 45,3% de posse - apostando em uma marcação baixa. Assim, Lamine tende a criar algumas chances logo na primeira etapa.
Por fim, o Barcelona sofreu alguns gols nos seus últimos jogos. Contudo, encara um ataque ineficiente na competição. O Real Oviedo não marcou em sete das dez partidas recentes, sendo derrotados em três. A média de gols da equipe no recorte é de 0,4. A expectativa é que o Baça neutralize as subidas dos visitantes, conseguindo passar ileso defensivamente.
Análise e Forma dos Times
Barcelona - Momento e escalação
O Barcelona retorna ao Camp Nou após um mês e 12 dias sem atuar ao lado do seu torcedor. O último jogo foi no dia 13 de dezembro, quando bateu o Osasuna por 2 a 0. A volta para casa acontece em meio a acirrada briga pela liderança da La Liga, com um diferença de um ponto para o Real Madrid. A aproximação aconteceu após a derrota para a Real Sociedad na última rodada.
Em meio as mudanças na maratona de jogos, Hansi Flick será forçado a fazer uma alteração no meio de campo. Pedri teve lesão no bíceps femoral na vitória contra o Slavia Praga e deve ficar um mês como baixa. Fermín López pode ser recuado, com Dani Olmo entrando como titular. Caso mantenha Fermín mais a frente, Eric García ganha a vaga. A notícia boa será o retorno de Lamine Yamal, que cumpriu suspensão no jogo da Champions.
Provável escalação do Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín e Alex Baldé; De Jong e Dani Olmo (Eric García); Lamine Yamal, Fermín López e Raphinha; Robert Lewandowski. Técnico: Hans Flick.
Real Oviedo - Momento e escalação
O Real Oviedo chega ao Camp Nou com uma sequência de 14 partidas sem vitórias. Esse momento foi ampliado após a derrota para o Osasuna na última rodada. O time chegou a fazer 2 a 1 no placar, porém sofreu a virada faltando 15 minutos. Essa foi a 11ª derrota da equipe na competição, onde é o lanterna com apenas 13 pontos.
A diferença para deixar o Z3 no momento é de sete pontos. A diretoria se movimentou no mercado para evitar um rebaixamento. Assim, anunciou a chegada do argentino Thiago Fernández. Ele já treinou com o time, porém não poderá ser relacionado. Para isso, a diretoria ainda negocia a saída de alguns atletas do elenco. Após cumprir suspensão na rodada anterior, David Carmo retorna sua posição na defesa.
Provável escalação do Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, David Carmo e Alhassane; Santiago Colombatto, Kwasi Sibo e Alberto Reina; Haissem Hassan, Ilyas Chaira e Federico Viñas. Técnico: Guillermo Almada.
Confronto direto e estatísticas de Barcelona e Real Oviedo
O histórico recente entre Barcelona e Real Oviedo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Barcelona e Real Oviedo
- 25/09/2025 - Real Oviedo 1 x 3 Barcelona - (La Liga)
- 26/05/2001 – Barcelona 0 x 1 Real Oviedo - (La Liga)
- 06/01/2001 – Real Oviedo 2 x 3 Barcelona - (La Liga)
- 14/04/2000 – Real Oviedo 3 x 0 Barcelona - (La Liga)
- 03/12/1999 – Barcelona 3 x 2 Real Oviedo - (La Liga)
Estatísticas e curiosidades de Barcelona x Real Oviedo
- O Barcelona marcou em média 3,43 gols atuando como mandante em confrontos contra o Real Oviedo
- Sete dos últimos oito jogos entre os times terminaram com mais de 2,5 gols
- O Real Oviedo tem 24 vitórias em 85 confrontos diretos entre os times
- A equipe visitante tem sete derrotas em dez jogos fora de casa na competição
- O Barça foi o primeiro time a marcar em sete dos nove duelos recentes na temporada
Comparação de Odds para Barcelona x Real Oviedo
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de gols no primeiro tempo:
Resumo dos palpites do Lance! para Barcelona x Real Oviedo
