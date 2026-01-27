O Lance! traz para você os principais palpites e mercados para Barcelona x Copenhagen. O duelo da oitava rodada da Champions League acontece no Spotify Camp Nou nesta quarta-feira (28/11). A bola rola na Catalunha às 17h (horário de Brasília). O Barça busca uma vaga direta nas oitavas de final, enquanto o time dinamarquês ainda tem chances de classificação aos playoffs.

Palpite do Lance! para Barcelona x Copenhagen (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Barcelona joga em casa com o peso de não ser derrotado para buscar avançar direto às oitavas de final. Em metade dos últimos seis duelos no Camp Nou, a defesa do time saiu com a meta defensiva zerada. O estilo ofensivo - com marcação em linhas altas - gera uma alta exposição na marcação. Contudo, deve dominar a posse e o ritmo diante de um adversário com fraco desempenho fora de casa no torneio.

O Copenhagen estreou nesta Champions League na fase pré-eliminatória. Desde então, foram 13 partidas disputadas e 22 gols feitos. Apenas cinco desses tentos foram em duelos como visitante. A análise é de um confronto dominado pelo time da casa, sem ser vazado pelos dinamarqueses.

O mercado indicado bateu em sete dos 13 jogos do Copenhagen na competição Quatro dos 13 gols sofridos pelo Barça na liga foram em duelos como mandante

Outros palpites para Barcelona x Copenhagen

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Barça vem de uma atuação consistente como mandante na temporada. O 3 a 0 sobre o Real Oviedo é a prova da força do elenco Culé, que terá que ser protagonista na partida. Sete das últimas oito vitórias no Camp Nou foram acima de 1,5 gols. O Copenhagen não vem sendo competitivo como visitante, com duas derrotas nesse mando. A diferença técnica sugere uma goleada dos mandantes no encontro.

Outro palpite de bom valor é da equipe ter acima de 3,5 escanteios cobrados na etapa final. Fora de casa, o Copenhagen deve fechar bastante sua marcação no segundo tempo, forçando muita profundidade dos mandante. Os Culés tem média de 8,1 cobranças nos últimos dez jogos. O número foi de quatro ou mais tiros de canto nos 45 minutos finais em oito dessas partidas.

Fermín López é um dos destaques na temporada catalã. O meia espanhol marcou dez gols em 28 jogos, sendo cinco na Champions League - competição que mais balançou as redes. O estilo móvel - com muitas chegadas na grande área - favorece as finalizações e chances para o jovem.

Análise e Forma dos Times

Barcelona - Momento e escalação

O Barcelona voltou a vencer com autoridade na La Liga no último domingo. Os Culés enfrentaram o lanterna Real Oviedo e aplicaram um 3 a 0. Dani Olmo, Raphinha e Lamine Yamal marcaram os gols da equipe no jogo. O foco volta para a Champions, onde o Barça tenta evitar uma classificação para os playoffs. No momento, é o nono colocado com 13 pontos.

Dependendo apenas de si para ir às oitavas direto, Hans Flick deve escalar um time forte no encontro. O treinador destacou a maratona de jogos, apesar de ter poupados alguns nomes contra o Oviedo. Uma baixa certa diante do Copenhagen é De Jong. O holandês recebeu o terceiro amarelo no torneio e está suspenso. Uma das opções para o treinador é escalar Dani Olmo e Fermín López juntos, já que a dupla vem se destacando recentemente.

Provável escalação do Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric García, Gerard Martín e Alex Baldé; Marc Bernal e Marc Casadó (Dani Olmo); Lamine Yamal, Fermín López e Raphinha; Robert Lewandowski. Técnico: Hans Flick.

Copenhagen- Momento e escalação

As últimas três rodadas na Champions mantiveram vivas as chances de classificação do Copenhagen aos playoffs. A equipe venceu duas vezes (Kairat e Villarreal), e na última terça-feira (20), empatou com o Napoli. Para se classificar, porém, terá que pontuar no Camp Nou. Está no momento na 26ª posição com oito pontos.

Assim, buscando surpreender na Espanha, o time chega com uma baixa certa para o duelo. Thomas Delaney foi expulso ainda no primeiro tempo contra o Napoli e cumpre suspensão automática. Pantelis Hatzidiakos é o principal cotado para entrar e manter um sistema de 4-4-2 que Jacob Neestrup vem apotando nos últimos jogos.

Provável escalação do Copenhagen: Dominik Kotarski; Birger Meling, Junnosuke Suzuki, Gabriel Pereira e Marcos López; Elias Achouri, Pantelis Hatzidiakos, Emil Madsen e Mohamed Elyounoussi; Viktor Dadason e Andreas Cornelius. Técnico: Jacob Neestrup.

Confronto direto e estatísticas de Barcelona e Copenhagen

O histórico recente entre Barcelona e Copenhagen é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Barcelona e Copenhagen

02/11/2010 - Copenhagen 1 x 1 Barcelona - (Champions League)

04/10/2010 - Barcelona 2 x 0 Copenhagen - (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Barcelona x Copenhagen

O Barcelona não sofreu gol no único confronto direto entre os times no Camp Nou Oito dos últimos dez jogos do Barça terminaram com mais de 10,5 escanteios O Copenhagen está há seis jogos sem perder, sofrendo gol nos últimos quatro A equipe dinamarquesa sofreu 1,8 gols por jogo nas últimas dez atuações O Barça tem duas vitórias em três jogos no Camp Nou na Champions League

Comparação de Odds para Barcelona x Copenhagen

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de escanteios na partida:

Casa Mais de 9,5 escanteios Menos de 9,5 escanteios Betsson 1,75 1,92 Betano 1,67 2,10 Bet365 1,80 2,00

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Barcelona x Copenhagen

Ambas as equipes marcam: não ( 2,02 na Betsson)

na Betsson) Handicap -2 Barcelona ( 1,92 na Betsson)

na Betsson) Mais de 3,5 escanteios do Barcelona no 2º tempo ( 1,78 na Betano)

na Betano) Fermín López marca a qualquer momento (1,90 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.