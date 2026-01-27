menu hamburguer
Barcelona x Copenhagen – Palpites, análise e odds

Confira os palpites para Barcelona x Copenhagen pela Champions League

Victor Castro
Salgado (SE)
Dia 27/01/2026
07:00
O Lance! traz para você os principais palpites e mercados para Barcelona x Copenhagen. O duelo da oitava rodada da Champions League acontece no Spotify Camp Nou nesta quarta-feira (28/11). A bola rola na Catalunha às 17h (horário de Brasília). O Barça busca uma vaga direta nas oitavas de final, enquanto o time dinamarquês ainda tem chances de classificação aos playoffs.

Palpite do Lance! para Barcelona x Copenhagen (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Barcelona joga em casa com o peso de não ser derrotado para buscar avançar direto às oitavas de final. Em metade dos últimos seis duelos no Camp Nou, a defesa do time saiu com a meta defensiva zerada. O estilo ofensivo - com marcação em linhas altas - gera uma alta exposição na marcação. Contudo, deve dominar a posse e o ritmo diante de um adversário com fraco desempenho fora de casa no torneio.

O Copenhagen estreou nesta Champions League na fase pré-eliminatória. Desde então, foram 13 partidas disputadas e 22 gols feitos. Apenas cinco desses tentos foram em duelos como visitante. A análise é de um confronto dominado pelo time da casa, sem ser vazado pelos dinamarqueses.

  1. O mercado indicado bateu em sete dos 13 jogos do Copenhagen na competição
  2. Quatro dos 13 gols sofridos pelo Barça na liga foram em duelos como mandante

Outros palpites para Barcelona x Copenhagen

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Barça vem de uma atuação consistente como mandante na temporada. O 3 a 0 sobre o Real Oviedo é a prova da força do elenco Culé, que terá que ser protagonista na partida. Sete das últimas oito vitórias no Camp Nou foram acima de 1,5 gols. O Copenhagen não vem sendo competitivo como visitante, com duas derrotas nesse mando. A diferença técnica sugere uma goleada dos mandantes no encontro.

Outro palpite de bom valor é da equipe ter acima de 3,5 escanteios cobrados na etapa final. Fora de casa, o Copenhagen deve fechar bastante sua marcação no segundo tempo, forçando muita profundidade dos mandante. Os Culés tem média de 8,1 cobranças nos últimos dez jogos. O número foi de quatro ou mais tiros de canto nos 45 minutos finais em oito dessas partidas.

Fermín López é um dos destaques na temporada catalã. O meia espanhol marcou dez gols em 28 jogos, sendo cinco na Champions League - competição que mais balançou as redes. O estilo móvel - com muitas chegadas na grande área - favorece as finalizações e chances para o jovem.

Análise e Forma dos Times

Barcelona - Momento e escalação

O Barcelona voltou a vencer com autoridade na La Liga no último domingo. Os Culés enfrentaram o lanterna Real Oviedo e aplicaram um 3 a 0. Dani Olmo, Raphinha e Lamine Yamal marcaram os gols da equipe no jogo. O foco volta para a Champions, onde o Barça tenta evitar uma classificação para os playoffs. No momento, é o nono colocado com 13 pontos.

Dependendo apenas de si para ir às oitavas direto, Hans Flick deve escalar um time forte no encontro. O treinador destacou a maratona de jogos, apesar de ter poupados alguns nomes contra o Oviedo. Uma baixa certa diante do Copenhagen é De Jong. O holandês recebeu o terceiro amarelo no torneio e está suspenso. Uma das opções para o treinador é escalar Dani Olmo e Fermín López juntos, já que a dupla vem se destacando recentemente.

Provável escalação do Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric García, Gerard Martín e Alex Baldé; Marc Bernal e Marc Casadó (Dani Olmo); Lamine Yamal, Fermín López e Raphinha; Robert Lewandowski. Técnico: Hans Flick.

Copenhagen- Momento e escalação

As últimas três rodadas na Champions mantiveram vivas as chances de classificação do Copenhagen aos playoffs. A equipe venceu duas vezes (Kairat e Villarreal), e na última terça-feira (20), empatou com o Napoli. Para se classificar, porém, terá que pontuar no Camp Nou. Está no momento na 26ª posição com oito pontos.

Assim, buscando surpreender na Espanha, o time chega com uma baixa certa para o duelo. Thomas Delaney foi expulso ainda no primeiro tempo contra o Napoli e cumpre suspensão automática. Pantelis Hatzidiakos é o principal cotado para entrar e manter um sistema de 4-4-2 que Jacob Neestrup vem apotando nos últimos jogos.

Provável escalação do Copenhagen: Dominik Kotarski; Birger Meling, Junnosuke Suzuki, Gabriel Pereira e Marcos López; Elias Achouri, Pantelis Hatzidiakos, Emil Madsen e Mohamed Elyounoussi; Viktor Dadason e Andreas Cornelius. Técnico: Jacob Neestrup.

Confronto direto e estatísticas de Barcelona e Copenhagen

O histórico recente entre Barcelona e Copenhagen é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Barcelona e Copenhagen

  • 02/11/2010 - Copenhagen 1 x 1 Barcelona - (Champions League)
  • 04/10/2010 - Barcelona 2 x 0 Copenhagen - (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Barcelona x Copenhagen

  1. O Barcelona não sofreu gol no único confronto direto entre os times no Camp Nou
  2. Oito dos últimos dez jogos do Barça terminaram com mais de 10,5 escanteios
  3. O Copenhagen está há seis jogos sem perder, sofrendo gol nos últimos quatro
  4. A equipe dinamarquesa sofreu 1,8 gols por jogo nas últimas dez atuações
  5. O Barça tem duas vitórias em três jogos no Camp Nou na Champions League

Comparação de Odds para Barcelona x Copenhagen

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de escanteios na partida:

CasaMais de 9,5 escanteiosMenos de 9,5 escanteios

Betsson

1,75

1,92

Betano

1,67

2,10

Bet365

1,80

2,00

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Barcelona x Copenhagen

  • Ambas as equipes marcam: não (2,02 na Betsson)
  • Handicap -2 Barcelona (1,92 na Betsson)
  • Mais de 3,5 escanteios do Barcelona no 2º tempo (1,78 na Betano)
  • Fermín López marca a qualquer momento (1,90 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

