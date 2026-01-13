Bangu x Flamengo – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Bangu x Flamengo, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O confronto acontece nesta quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Bangu x Flamengo (14/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Flamengo iniciou o Campeonato Carioca com a partida adiantada contra a Portuguesa-RJ e apresentou algumas dificuldades no empate em 1 a 1, muito em função do planejamento de utilizar a equipe sub-20 nas três primeiras rodadas. Alinhado a isso, os jogos finais da temporada passada do Rubro-Negro também registraram um retrospecto de poucos gols, reflexo do fim de competições, definições de títulos e confrontos mais equilibrados e disputados, mantendo os placares mais baixos. Dessa forma, o nosso palpite acompanha esse histórico.

Em seis dos últimos oito jogos do Flamengo foi registrado menos de 2,5 gols Na temporada 2025, o Flamengo registrou média de 1,8 gol por partida O Bangu também vem do retrospecto de sete de seus últimos oito jogos com menos de 2,5 gols

Outros palpites para Bangu x Flamengo

Nos confrontos mais recentes entre Bangu e Flamengo, prevalece uma ampla vantagem rubro-negra. Nas últimas 16 partidas entre as equipes, o Bangu sofreu gols, e em cinco dos últimos seis encontros o Flamengo foi o primeiro a marcar e também venceu o primeiro tempo.

Soma-se a esse retrospecto o fato de que, em cinco dos últimos sete jogos do Flamengo na temporada, a equipe abriu o placar. Diante desse cenário, os palpites para o Rubro-Negro marcar o primeiro gol e vencer a primeira etapa se mostram excelentes opções.

Somando-se a essa ampla vantagem do Flamengo sobre o Bangu, o Rubro-Negro venceu 11 dos últimos 12 confrontos diretos entre as equipes, evidenciando o grande favoritismo e reforçando ainda mais o nosso palpite para a vitória do Flamengo.

Análise e Forma dos Times

Bangu - Momento e escalação

O Bangu chega para a temporada com o objetivo claro de fazer uma campanha melhor do que a anterior. Em 2025, a equipe terminou com a pior campanha e acabou rebaixada para a segunda divisão. No entanto, conseguiu o retorno à elite ao conquistar o título da segunda divisão do Carioca no segundo semestre.

O destaque do elenco é o meia haitiano Garrinsha, cujo nome é uma homenagem ao ídolo do Botafogo. A equipe que já venceu a competição em duas oportunidades, espera fazer uma campanha sólida e brigar por vaga na próxima fase.

Provável escalação do Bangu: Gabriel Barboza; Caio Felipe, Facundo Falcón e PV; Pedro Cunha, Rhuan Lucas, Walber e Garrinsha; Mauro Silva, Matheus Batista e Patryck. Técnico: Júnior Martins.

Flamengo - Momento e escalação

O Flamengo inicia a temporada de 2026 com altas expectativas, após conquistar títulos importantes em 2025, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, além do 39º Campeonato Carioca. O objetivo inicial é buscar o 40º título estadual, ampliando ainda mais o seu domínio no futebol do Rio de Janeiro.

Para este início de competição, Filipe Luís dá lugar a Bruno Pivetti e a equipe sub-20 por pelo menos três rodadas, enquanto aguarda a liberação e o retorno dos atletas do elenco principal, que ainda estão em período de preparação. Na partida do final de semana, que foi um jogo adiantado da quinta rodada, empate em 1 a 1 com a Portuguesa-RJ.

Provável escalação do Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago Teodoro, João Souza e Johnny Góes; Pablo, Lucas Vieira, Guilherme Gomes, Joshua e Douglas Telles; Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti.

Confronto direto e estatísticas de Bangu x Flamengo

O histórico recente entre Bangu e Flamengo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Bangu x Flamengo

22/01/2025 - Bangu 0 x 5 Flamengo - Campeonato Carioca

15/02/2024 - Bangu 0 x 3 Flamengo - Campeonato Carioca

24/01/2023 - Bangu 1 x 1 Flamengo - Campeonato Carioca

12/03/2022 - Bangu 0 x 6 Flamengo - Campeonato Carioca

31/03/2021 - Flamengo 3 x 0 Bangu - Campeonato Carioca

Estatísticas e curiosidades de Bangu x Flamengo

Em todas as competições foram disputados 232 jogos entre as duas equipes, com 51 vitórias do Bangu, 35 empates e 146 triunfos do Flamengo O Flamengo finalizou a temporada de 2025 com 143 gols marcados e 51 gols sofridos, em 78 jogos Tivemos menos de 2,5 gols em seis dos últimos oito jogos do Rubro-Negro Nas últimas 16 partidas entre as equipes o Bangu sofreu gols e o Flamengo não foi derrotado Em cinco dos últimos seis duelos entre Bangu e Flamengo, o Rubro-Negro foi o primeiro a marcar e venceu o primeiro tempo

Comparação de Odds para Bangu x Flamengo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance! para Bangu x Flamengo

