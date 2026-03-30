Bahia x Athletico-PR – Palpites, análise e odds (01/04)

O Bahia recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira, 1 de abril de 2026, às 20h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Baiano ocupa a sexta posição na tabela com 14 pontos em sete jogos e precisa reagir após a goleada sofrida para o Remo. Do outro lado, o Furacão vive seu melhor momento na temporada e chega a Salvador como vice-líder da Série A.

O cenário dos dois times não poderia ser mais oposto. O Bahia perdeu a invencibilidade no Brasileirão de forma traumática, goleado por 4 a 1 pelo então lanterna Remo no Mangueirão, e ainda perdeu o goleiro titular Ronaldo com luxação no cotovelo. O Athletico-PR, por outro lado, vem de três vitórias consecutivas, incluindo a goleada de 4 a 1 sobre o Botafogo que o alçou à segunda colocação com 16 pontos, apenas três atrás do líder Palmeiras.

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Análise da partida

O Bahia de Rogério Ceni vinha fazendo uma campanha sólida antes do tropeço em Belém. A equipe somava quatro vitórias e dois empates em seis jogos, com um aproveitamento de 77%. A derrota para o Remo, porém, expôs fragilidades preocupantes: o time desmoronou mentalmente após a lesão de Ronaldo no primeiro tempo e não conseguiu sustentar o controle que havia construído nos primeiros 35 minutos.

Ceni foi duro com o elenco após a partida e cobrou personalidade. A pausa da Data Fifa deu ao técnico oito dias de preparação para corrigir os problemas e trabalhar com o grupo. O retorno dos jogadores que cumpriram suspensão na rodada passada é um alento.

Na Arena Fonte Nova, o Bahia tem sido forte. A equipe não perde em seus domínios pelo Brasileirão 2026 e conta com o apoio de uma torcida que já lotou o estádio em todas as rodadas como mandante. O fator casa será essencial para o Tricolor dar uma resposta.

O Athletico-PR, comandado por Odair Hellmann, construiu uma sequência que poucos previram no início do campeonato. Após a derrota por 3 a 2 para o Fluminense na sexta rodada, o Furacão venceu o Cruzeiro (2 x 1), o Coritiba (2 x 0) no clássico e massacrou o Botafogo (4 x 1) no último fim de semana.

Os números impressionam. O Athletico tem o segundo melhor ataque da Série A com 14 gols em oito partidas. A colônia colombiana do elenco brilha: Kevin Viveros é o vice-artilheiro do campeonato com cinco gols, e Steven Mendoza acumula participações decisivas. O trio ofensivo funciona com fluidez nas transições e leva perigo constante.

Para o Furacão, o objetivo é claro. Manter-se no G4 e colar no Palmeiras. Uma vitória fora de casa contra um adversário direto seria uma declaração de intenções para o restante da temporada.

Outros palpites para Bahia x Athletico-PR

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Confrontos diretos

Bahia e Athletico-PR já se enfrentaram 45 vezes na história. O retrospecto geral é amplamente favorável aos paranaenses: 22 vitórias contra 12 do Bahia, com 11 empates. São 63 gols do Furacão contra 46 do Esquadrão neste recorte.

Nos cinco confrontos mais recentes, o Athletico leva vantagem: duas vitórias, um triunfo baiano e dois empates. A partida mais recente entre os clubes terminou em 1 x 1, em novembro de 2024, pela 35ª rodada do Brasileirão na Fonte Nova. Antes disso, o Bahia havia vencido por 3 a 1 na Arena da Baixada, em julho de 2024.

Jogando em casa contra o Athletico, o Bahia tem um desempenho equilibrado nos últimos 13 confrontos: quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Não se trata de um adversário que o Tricolor domina na Fonte Nova.

Notícias de Bahia e Athletico-PR

Bahia: desfalques e dúvidas

A perda mais significativa é a do goleiro Ronaldo, que sofreu luxação no cotovelo direito durante a partida contra o Remo e ficará fora até depois da Copa do Mundo. João Paulo assume a titularidade, com o recém-contratado Léo Vieira, vindo da Chapecoense, como reserva imediato.

A boa notícia é o retorno de Dell e Acevedo, que cumpriram suspensão automática na rodada anterior e voltam a ficar à disposição de Rogério Ceni. Acevedo deve reassumir a lateral direita.

Na lista de dúvidas, Gilberto e Everton Ribeiro participaram de treinos parciais com o grupo durante a Data Fifa. Gilberto se recupera de cirurgia de apendicite, e Everton voltava de lesão muscular. Kanu segue em transição física e técnica. Willian José e Ruan Pablo também aparecem como dúvidas por motivos físicos.

Provável escalação do Bahia (4-3-3): João Paulo; Acevedo (Román Gómez), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Kike Olivera, Erick Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Athletico-PR: desfalques e dúvidas

O principal desfalque do Athletico é o zagueiro Arthur Dias, que recebeu cartão amarelo no jogo contra o Botafogo e atingiu o limite de advertências, ficando suspenso para a partida na Fonte Nova. O defensor de 18 anos era titular absoluto no esquema de Odair Hellmann, tendo atuado em todos os jogos do Brasileirão.

Carlos Terán, que sofre com dores no tornozelo, é dúvida para substituir Arthur Dias. Caso não tenha condições, Julimar pode ser deslocado para a zaga. Viveros, que entrou pendurado contra o Botafogo, não foi advertido e está liberado.

Provável escalação do Athletico-PR (3-4-3): Santos; Terán (Julimar), Aguirre e Esquivel; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza; Dudu, Viveros e Julimar (Zapelli). Técnico: Odair Hellmann.

Destaques individuais de Bahia x Athletico-PR

Jogador destaque · Bahia Everaldo Atacante / Ponta · 28 anos 3 Gols no Brasileirão 2026 5 Participações em gols na temporada Artilheiro Maior goleador do Bahia na era City Group 7 Jogos como titular no Brasileirão Jogador destaque · Athletico-PR Kevin Viveros Atacante · 23 anos · Colômbia 5 Gols no Brasileirão 2026 6 Gols na temporada (todas as competições) Vice Vice-artilheiro da Série A 2026 145 min Média de minutos por participação em gol

Os técnicos

Rogério Ceni vive um momento de pressão interna. O treinador do Bahia construiu uma campanha consistente nos primeiros meses de 2026, classificou o time como mandante na Libertadores e manteve o Tricolor no pelotão de frente da Série A. Porém, a eliminação nos pênaltis para o O'Higgins na Libertadores e a goleada sofrida para o Remo levantaram questionamentos. Ceni precisa encontrar o equilíbrio entre cobrar o elenco e não destruir a confiança do grupo.

Odair Hellmann é o arquiteto do melhor início de temporada do Athletico-PR em anos. O técnico implementou um sistema tático flexível, alternando entre três e quatro defensores conforme o adversário, e extraiu o máximo do elenco jovem do Furacão. A gestão de grupo também chama atenção: Hellmann manteve a confiança em Viveros mesmo quando o colombiano errou dois pênaltis em uma mesma partida e se ausentou por questões pessoais. O retorno do jogador em grande fase prova que a aposta deu certo.

Análise tática

O Athletico-PR de Odair Hellmann deve manter o esquema de três zagueiros que vem utilizando nas últimas rodadas. O 3-4-3, com Benavídez e Esquivel (ou Mendoza) nas alas, permite ao Furacão ter superioridade numérica no meio-campo e explorar transições rápidas. Viveros é o referência ofensiva, com Julimar e Mendoza (ou Dudu) abrindo os corredores laterais.

A principal arma do Athletico nesta partida será o contra-ataque. O time de Hellmann sabe que o Bahia vai pressionar em busca da vitória para dar uma resposta à torcida. Quando o Tricolor subir suas linhas, os espaços nas costas da defesa baiana ficarão expostos para a velocidade dos atacantes paranaenses.

O Bahia de Rogério Ceni deve atuar no 4-3-3, com Caio Alexandre como primeiro volante, Jean Lucas e Erick como meias. A posse de bola será um instrumento para controlar o ritmo, mas o Tricolor precisa ter cuidado com as perdas no meio-campo. Contra o Remo, foram justamente os erros na saída de bola que custaram gols.

A principal fragilidade tática do Bahia estará na transição defensiva. Sem Ronaldo no gol, a zaga perde uma referência importante na organização. João Paulo é competente, mas ainda está em fase de adaptação ao sistema de Ceni. A defesa central de Gabriel Xavier e Ramos Mingo terá de lidar com a movimentação constante de Viveros, que gosta de cair pelos lados e atacar o espaço nas costas dos laterais.

Do lado do Athletico, a ausência de Arthur Dias na zaga enfraquece a saída de bola pelo chão. Se Terán não jogar, Hellmann pode ter de improvisar, o que abre brechas para a pressão alta do Bahia. O Tricolor costuma marcar em bloco alto nos primeiros 15 minutos quando joga na Fonte Nova, e esse será o momento de maior perigo para a defesa visitante.

Prognóstico de placar exato para Bahia x Athletico-PR

🎯 Palpite do Lance! Bahia 2 x 1 Athletico-PR O Bahia joga em casa precisando dar uma resposta após a goleada sofrida para o Remo. A Arena Fonte Nova deve empurrar o Tricolor, mas o Athletico-PR vice-líder e embalado por três vitórias seguidas não virá a Salvador apenas para se defender. O cenário aponta para jogo aberto, com gols de ambos os lados. Quatro das últimas cinco partidas do Bahia como mandante na Série A tiveram gols de ambos os times

das últimas partidas do Bahia como mandante na Série A tiveram gols de ambos os times O Athletico marcou em sete dos oito jogos no Brasileirão e tem o segundo melhor ataque do torneio

dos jogos no Brasileirão e tem o segundo melhor ataque do torneio O Bahia vem de goleada sofrida e Rogério Ceni cobrou publicamente personalidade do elenco

Viveros, vice-artilheiro da Série A com cinco gols em oito jogos, chega em grande fase Previsão final: Bahia vence em jogo movimentado, reage na tabela e se aproxima do G5 do Brasileirão.

Resumo dos palpites do Lance para Bahia x Athletico-PR