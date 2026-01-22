Veja aqui no Lance! os principais palpites e análise completa para Auxerre x PSG pela Ligue 1. O encontro no Stade de I'Abbé-Deschamps, no norte da França, terá início às 16h (horário de Brasília). A partida é válida pela 19ª rodada do campeonato local. Os times estão em lados opostos da tabela, com objetivos diferentes neste duelo.

Palpite do Lance! para Auxerre x PSG (23/01/2026)

O duelo que abre a rodada da Ligue 1 tem uma clara diferença técnica entre os dois elencos. Além disso, as campanhas dos times na competição - junto do futebol apresentado - sugerem um domínio dos parisiense. O Auxerre ficou sem marcar sete dos últimos 11 jogos na temporada. Os Diplomates são o pior ataque da liga, com apenas 14 gols feitos (média de 0,8).

Já o alto investimento do Paris no seu elenco é retratado também em algumas estatísticas da competição. A equipe de Luis Enrique ficou nove das 18 rodadas sem sofrer gol, com apenas 15 tentos levados. Apesar de nos últimos jogos ter sido vazado em alguns deles (cinco dos nove recentes), o contexto é favorável para uma defesa zerada fora de casa.

O Auxerre marcou apenas um gol ou não balançou as redes em oito dos últimos dez jogos O PSG é o segundo melhor visitante do campeonato, com 17 pontos em nove partidas

Outros palpites para Auxerre x PSG

Apesar de um estilo muito ofensivo, os jogos recentes do PSG terminaram com baixo número de cobranças. Sete das últimas nove partidas tiveram menos de 10,5 tiros de canto. Além disso, concede pouco aos adversários essa bola parada, com média de 3,6. O estilo ofensivo de aproximação pelo meio de campo força aumenta o número de jogadas pelo centro.

Se de um lado a defesa deve sofrer poucos gols, o ataque deve seguir uma linha artilheira recente. A média nos últimos dez jogos é de 2,1 gols marcados. Dez foram na primeira etapa e 11 na segunda. A equipe marcou nos dois tempos em cinco dos últimos oito compromissos. Essa tendência é favorável no encontro muito pelo domínio e volume que deve criar na partida.

Nos últimos cinco jogos, o Ousmane Dembélé marcou quatro vezes. Esse número representa 50% dos gols totais do PSG nesse recorte. O atual melhor do mundo chegou ao seu vigésimo jogo na temporada, com oito bolas nas redes. O cenário do encontro deve passar muito pelas finalizações do atacante francês, com chances dele marcar.

Análise e Forma dos Times

Auxerre - Momento e escalação

Com quatro derrotas seguidas, o Auxerre tenta voltar a vencer na Ligue 1 para ganhar fôlego na briga contra o rebaixamento. A equipe tem apenas 12 pontos somados, seis a menos que o Nice, primeiro fora do Z3. A sequência negativa foi ampliada na última rodada quando perdeu por 1 a 0 para o líder Lens, com gol decisivo de Wesley Saïd.

O Auxerre terá dois retornos para encarar os parisienses dentro de casa. A dupla Gideon Mensah e Elisha Owusu cumpriu suspensão na última rodada, devido ao acúmulo de amarelos, e voltam ao time titular. Romain Faivre, recém-emprestado pelo Bournemouth, pode ser titular pela primeira vez no encontro. Já Ibrahim Osman teve seu empréstimo encerrado e deixou o clube.

Provável escalação do Auxerre: Donovan Léon; Lamine Sy, Marcin Senaya, Sinaly Diomandé, Clement Akpa e Gideon Mensah; Naouirou Ahamada, Elisha Owusu e Romain Faivre (Kévin Danois); Lassine Sinayoko e Danny Namaso. Técnico: Christophe Pélissier.

PSG - Momento e escalação

O PSG sofreu uma derrota na última terça-feira atuando em solo português pela Champions League. A visita ao Sporting terminou com um placar de 2 a 1 favorável aos Leões. Com o resultado, o time francês será obrigado a vencer o Newcastle na última rodada para sonhar com vaga direta as oitavas. Após finalizar 28 vezes no jogo, Luis Enrique lamentou a derrota mesmo com o volume de chances criadas.

O resultado gerou questionamentos na impressa local sobre as recentes atuações do time - que teve um eliminação na Copa da França para o Paris FC. Na Ligue 1, o time segue na caça da liderança, um ponto a menos que o Lens. Fabián Ruiz saiu mancando na partida em Portugal e deve ser desfalque, para uma total recuperação. Com o retorno de Hakimi da CAN, Zaire-Emery deve ser deslocado para o meio de campo.

Provável escalação do PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, William Pacho e Nuno Mendes; Mayulu, Vitinha e Zaire-Emery; Dessiré Doue, Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Confronto direto e estatísticas de Auxerre e PSG

O histórico recente entre Auxerre e PSG é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Auxerre e PSG

27/09/2025 - PSG 2 x 0 Auxerre - (Ligue 1)

17/05/2025 - PSG 3 x 1 Auxerre - (Ligue 1)

06/12/2024 - Auxerre 0 x 0 PSG - (Ligue 1)

21/05/2023 - Auxerre 1 x 2 PSG - (Ligue 1)

13/11/2022 - PSG 5 x 0 Auxerre - (Ligue 1)

Estatísticas e curiosidades de Auxerre x PSG

O PSG não sofreu gol do Auxerre em quatro dos últimos seis jogos diretos Cinco dos últimos seis confrontos diretos terminaram com menos de 10,5 escanteios A equipe mandante perdeu sete dos últimos dez jogos que saiu atrás do placar Os Parisienses venceram o primeiro tempo em seis dos oito duelos recentes O Auxerre sofreu 4,5 escanteios nos últimos dez compromissos

Comparação de Odds para Auxerre x PSG

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 3,5 gols Menos de 3,5 gols Betsson 2,26 1,61 Betano 2,32 1,62 Bet365 2,30 1,61

Resumo dos palpites do Lance! para Auxerre x PSG

PSG não sofre gol na partida (2,15 na Betsson) Menos 9,5 escanteios (1,82 na Betsson) PSG marca em ambos os tempos (1,91 na Betano) Ousmane Dembélé marca a qualquer momento (1,83 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.