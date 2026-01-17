O Lance! apresenta os melhores palpites para Atlético-MG x Tombense, pela terceira rodada do Camponato Mineiro. O confronto acontece neste domingo, 18 de janeiro, às 18h00 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo na TV Glovo, SporTV e no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Atlético-MG x Tombense (18/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Ambas as equipes vêm de um retrospecto recente com baixo número de gols marcados, reflexo não apenas de boas atuações defensivas, mas também de uma baixa eficiência ofensiva. Os ataques têm encontrado dificuldades para converter as chances criadas, o que mantém os placares mais contidos. Diante desse cenário, nosso palpite aponta para um confronto de poucos gols, com grandes chances de um placar mínimo.

Nos últimos dez jogos, o Atlético-MG registrou média de 1,5 gol marcado, enquanto o Tombense vem com 0,7 gol de média Em seis dos últimos oito jogos do Galo tivemos menos de 2,5 gols Em sete dos últimos nove jogos da equipe do Tombense também tivemos menos de 2,5 gols

Outros palpites para Atlético-MG x Tombense

As partidas mais recentes do Atlético-MG têm sido mais controladas em relação a ações faltosas e jogadas mais violentas, refletindo em uma média baixa de cartões distribuídos. Nos últimos dez jogos, o Galo registrou média de 1,6 cartão por partida, enquanto o Tombense aparece com 2,2 cartões de média no mesmo período. Além disso, em 70% desses confrontos, o número total de cartões ficou abaixo da linha proposta. Diante desse cenário, nosso palpite se fortalece para um duelo com baixa quantidade de advertências.

As duas equipes vêm registrando altas médias de escanteios totais em suas partidas, reflexo de jogos movimentados e com grande volume de ações ofensivas. O Atlético-MG apresenta média de 10,5 escanteios por jogo nas últimas dez partidas, enquanto o Tombense chega a 12,3 no mesmo período. Diante desses números, nosso palpite se mostra uma opção muito válida para o confronto.

Rony vem buscando ampliar cada vez mais seu protagonismo na equipe do Atlético-MG. Na temporada passada, marcou 13 gols em 63 partidas pelo Galo, números que evidenciam sua importância no setor ofensivo. Neste início de competição, já balançou as redes, mostrando que começa o ano em bom ritmo. Diante disso, nosso palpite acompanha o bom momento do atacante, projetando mais uma atuação decisiva.

Análise e Forma dos Times

Atlético-MG - Momento e escalação

O Galo iniciou a sua temporada com dois empates no Campeonato Mineiro, contra Betim e North. Muito por conta de utilizar uma formação alternativa nessas primeiras partidas, enquanto aguardava a preparação dos seus principais atletas. Agora, contra o Tombense, Jorge Sampaoli planeja mandar a campo força máxima, com os jogadores que considera titular no momento, para ir em busca da primeira vitória da temporada.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Tombense - Momento e escalação

O Tombense, semifinalista do Campeonato Mineiro de 2025, teve um início de temporada diferente do que esperava. Com o empate na estreia contra o Uberlândia e a derrota para o Cruzeiro na rodada passada, a equipe somou apenas um ponto até aqui. Agora, visita o Atlético-MG em busca da primeira vitória na competição.

Provável escalação do Tombense: Douglas Marques; Júlio Henrique, Wesley, Roger Carvalho e Xavier; Wanderson Barros, João Vitor, Jefferson Renan, Pedro Oliveira e Ronald; Júlio César. Técnico: Cristovão Borges.

Confronto direto e estatísticas de Atlético-MG x Tombense

O histórico recente entre Atlético-MG e Tombense é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Atlético-MG x Tombense

22/02/2025 - Tombense 0 x 2 Atlético-MG - Campeonato Mineiro

15/02/2025 - Atlético-MG 2 x 0 Tombense - Campeonato Mineiro

14/02/2024 - Atlético-MG 1 x 1 Tombense - Campeonato Mineiro

29/01/2023 - Tombense 1 x 2 Atlético-MG - Campeonato Mineiro

29/01/2022 - Atlético-MG 3 x 0 Tombense - Campeonato Mineiro

Estatísticas e curiosidades de Atlético-MG x Tombense

Em todas as competições foram disputados 20 jogos entre as duas equipes, com 15 vitórias do Atlético-MG, três empates e dois triunfos do Tombense O Atlético-MG é o maior campeão do Campeonato Mineiro, com 50 títulos Em seis dos últimos oito jogos do Galo tivemos menos de 2,5 gols marcados Tivemos mais de 10,5 escanteios em quatro dos últimos cinco jogos do Atlético-MG Em sete dos últimos dez jogos do galo tivemos menos de 4,5 cartões totais

Comparação de Odds para Atlético-MG x Tombense

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance! para Atlético-MG x Tombense

