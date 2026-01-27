Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Atlético-MG x Palmeiras pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto acontece nesta quarta-feira (28/01), a partir das 18h (horário de Brasília), na Arena MRV.

Palpite do Lance! para Atlético-MG x Palmeiras (28/01/2026)

O Palmeiras surge como claro favorito para a partida de estreia do Campeonato Brasileiro 2026. Apesar de ambos os times terem iniciado o ano de forma semelhante, com desempenho abaixo do esperado em seus respectivos campeonatos estaduais, o cenário agora é completamente diferente. A estreia no Brasileirão costuma elevar o nível de concentração, e as equipes entram em campo com força máxima, com os técnicos utilizando seus principais nomes.

Nesse contexto, o Alviverde aparece em vantagem por conta da maior consistência coletiva, do elenco mais qualificado e do peso de suas campanhas recentes. Vice-campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Palmeiras carrega a responsabilidade de iniciar a principal competição nacional com uma vitória, especialmente jogando contra um adversário que atravessa um momento de instabilidade.

O Atlético está em fase ruim, vencendo apenas dois dos últimos dez jogos

O Palmeiras venceu todos os últimos q uatro confrontos contra a equipe mineira

O Palmeiras triunfou em seis dos últimos sete jogos

Outros palpites para Atlético-MG x Palmeiras

O Atlético Mineiro tem encontrado facilidade ao explorar os cruzamentos na área, fator que contribuiu para uma alta quantidade de escanteios nas partidas recentes. A equipe mantém média de sete cantos por jogo nesse recorte e costuma sobressair nesse fundamento em relação aos adversários. Esse padrão se confirmou em 70% das últimas dez partidas do Galo, reforçando a tendência de domínio territorial e pressão ofensiva pelos lados do campo.

A partida também se desenha para um placar mais elevado, com expectativa de pelo menos três gols. O histórico recente do confronto sustenta esse cenário, já que todos os últimos quatro encontros diretos entre as equipes terminaram com mais de 2,5 gols. O estilo ofensivo dos times e a frequência com que criam oportunidades aumentam a probabilidade de um jogo movimentado no setor ofensivo.

Por fim, o prognóstico aponta para o Palmeiras abrindo o placar. O Alviverde marcou o primeiro gol em todos os últimos quatro confrontos diretos contra o Atlético Mineiro. Além disso, em partidas recentes, a equipe paulista saiu na frente em três dos últimos cinco compromissos, demonstrando forte imposição nos minutos iniciais.

Análise e Forma dos Times

Atlético-MG - Momento e escalação

O Atlético-MG entrou em campo cinco vezes em 2026, com um retrospecto de quatro empates e apenas uma vitória, esta por 2 x 1 sobre o Cruzeiro. A equipe ainda passa por ajustes neste início de temporada, mas, para a estreia do Brasileirão, a tendência é que entre praticamente completa, inclusive com o centroavante Hulk à disposição.

Jogando em casa, o Galo chega confiante para iniciar a competição nacional, embora ainda não possa contar com peças importantes do elenco, como Lyanco e Iván Román, que seguem fora.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Renan Lodi, Junior Alonso, Ruan Tressoldi e Natanael; Bernard, Maycon, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Rony e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli

Palmeiras - Momento e escalação

O Palmeiras iniciou o ano em ótima forma e, nas cinco partidas disputadas pelo Campeonato Paulista, venceu quatro, mostrando regularidade e força coletiva. O ponto alto desse início de temporada foi o clássico contra o São Paulo, no qual o Alviverde goleou por 3 x 1, reforçando o bom momento da equipe sob o comando de Abel Ferreira.

Para a estreia no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chega praticamente completo, sem desfalques relevantes. A única ausência é o ponta Paulinho, que ainda se recupera de uma lesão na canela, mas não compromete a força do elenco para o início da competição.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Joaquin Piquerez, Murilo Cerqueira, Gustavo Gomez e Khellven; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Marlon Freitas e Allan Ellias; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Confronto direto e estatísticas de Atlético-MG e Palmeiras

O histórico recente entre Atlético-MG e Palmeiras é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Atlético-MG e Palmeiras

03/12/2025 – Atlético-MG 0 x 3 Palmeiras – (Brasileirão Série A)

20/07/2025 – Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG – (Brasileirão Série A)

28/09/2024 – Palmeiras 2 x 1 Atlético-MG – (Brasileirão Série A)

17/06/2024 – Atlético-MG 0 x 4 Palmeiras – (Brasileirão Série A)

19/10/2023 – Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG – (Brasileirão Série A)

Estatísticas e curiosidades de Atlético-MG e Palmeiras

O Palmeiras sofre muitos escanteios, com média de 6,2 cantos cedidos por partida O Atlético costuma marcar os três primeiros escanteios do jogo, algo que ocorreu em sete dos últimos dez compromissos Nas últimas cinco partidas, o Atlético cobrou 45 escanteios, enquanto o Alviverde alcançou 37 cantos no mesmo período A equipe mineira finaliza com frequência, registrando média de 13,3 chutes por jogo O Palmeiras esteve envolvido em partidas com pelo menos três gols combinados em quatro dos últimos cinco jogos Apesar do volume ofensivo, o ataque do Atlético é inconsistente: em oito partidas, a equipe marcou apenas um gol ou passou em branco

Comparação de Odds para Atlético-MG x Palmeiras

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Resumo dos palpites do Lance! para Atlético-MG x Palmeiras

Palmeiras vence (2,35 na Betsson) Atlético-MG marca mais escanteios (2,02 na Superbet) Mais de 2,5 Gols (1,97 na Betsson) Palmeiras faz o 1º gol (1,90 na Bet365)

