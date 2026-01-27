Atlético de Madri x Bodo Glimt – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Atlético de Madri x Bodo Glimt pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, na Espanha, em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Atlético de Madri x Bodo Glimt (28/01/2026)

O prognóstico de Atlético de Madri vencer o 1º tempo se sustenta pelo contexto competitivo e pelo padrão recente da equipe na Champions League. Já classificado, o time espanhol entra em campo com o objetivo claro de assegurar vaga no G8 para evitar os playoffs, o que tende a manter alto o nível de concentração desde o apito inicial. Atuando no Riyadh Air Metropolitano, o Atlético costuma impor ritmo forte nos minutos iniciais, com pressão alta e controle territorial.

Além disso, o momento da equipe é positivo. O Atlético não perde há quatro partidas, com três vitórias e um empate, sequência que reforça a consistência do modelo de jogo de Diego Simeone. Mesmo sem a necessidade extrema do resultado, a equipe mantém intensidade no primeiro tempo, buscando resolver cedo os jogos e administrar vantagens na etapa final, o que favorece o mercado de vitória parcial.

Outros palpites para Atlético de Madri x Bodo Glimt

O cenário favorece o mercado de ambas marcam, já que o Atlético tem apresentado jogos mais abertos na Champions League, sofrendo gols com frequência mesmo quando vence, enquanto o Bodø/Glimt mantém um padrão ofensivo consistente, marcando em cinco dos últimos sete compromissos no torneio.

Já o recorte disciplinar aponta para uma partida com baixo número de cartões, sustentado pelo comportamento recente das equipes: o Atlético ficou abaixo da linha de 4,5 cartões em quatro dos últimos cinco jogos, enquanto o Bodø/Glimt cumpriu esse cenário em todos os últimos seis. No mercado individual, Julián Álvarez aparece como a principal referência ofensiva do time espanhol, com 11 gols e seis assistências na temporada, além de quatro gols em seis jogos na Champions.

Análise e Forma dos Times

Atlético de Madri - Momento e escalação

A campanha do Atlético na fase de liga da Champions ajuda a explicar o tom da equipe no torneio. O 12º lugar, com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, reflete um time competitivo, mas ainda irregular em jogos de maior controle.

O momento recente é positivo no cenário doméstico, com a vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca, que reforça a confiança ofensiva e a boa fase de alguns titulares. Já na Champions, o empate em 1 a 1 com o Galatasaray mostrou um time dominante em posse e volume, mas menos eficiente para transformar controle em vantagem no placar.

Provável escalação do Atlético de Madri: Jan Oblak; Marc Pubill, Marcos Llorente, Dávid Hancko e Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso e Thiago Almada; Julián Álvarez e Alexander Sorloth. Técnico: Diego Simeone.

Bodo Glimt - Momento e escalação

O Bodo Glimt chega ao duelo sustentado por um momento geral consistente. Nos últimos seis jogos, soma quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. A equipe ocupa a 28ª posição da competição e ainda possui chances remotas de classificação.

Em sua última partida, o clube surpreendeu e bateu o Manchester City por 3 a 1, o que elevou a confiança e mostrou que, se encontra espaço, o time é capaz de punir. O desafio está justamente em sustentar esse ímpeto contra um Atlético mais experiente, que tende a controlar ritmo e explorar os momentos de desorganização defensiva do adversário.

Provável escalação do Bodo Glimt: Nikita Haikin; Odin Luras Bjortuft, Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen e Fredrik Bjorkan; Patrick Berg, Hakon Evjen, Sondre Fet, Ole Didrik Blomberg e Jens Petter Hauge; Kasper Hogh. Técnico: Diego Simeone.

Confronto direto e estatísticas de Atlético de Madri x Bodo Glimt

Estatísticas e curiosidades de Atlético de Madri x Bodo Glimt

Atlético Madrid chega sem derrotas nos últimos quatro compromissos Bodo Glimt mantém sequência positiva, invicto há cinco partidas Jogos do Bodo Glimt têm sido abertos, com mais de 2,5 gols nos últimos oito Ambas as equipes marcaram em cinco dos últimos sete jogos do clube norueguês Atlético abriu o placar em oito de nove jogos, Bodo Glimt em seis de oito

Comparação de Odds para Atlético de Madri x Bodo Glimt

Comparação de Odds para Atlético de Madri x Bodo Glimt

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,60 2,30 Betano 1,62 2,32 Bet365 1,60 2,30

Resumo dos palpites do Lance! para Atlético de Madri x Bodo Glimt

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.