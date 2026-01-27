Atlético de Madri x Bodo Glimt – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Atlético de Madri x Bodo Glimt pela Champions
Confira os palpites do Lance para Atlético de Madri x Bodo Glimt pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, na Espanha, em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Atlético de Madri x Bodo Glimt (28/01/2026)
O prognóstico de Atlético de Madri vencer o 1º tempo se sustenta pelo contexto competitivo e pelo padrão recente da equipe na Champions League. Já classificado, o time espanhol entra em campo com o objetivo claro de assegurar vaga no G8 para evitar os playoffs, o que tende a manter alto o nível de concentração desde o apito inicial. Atuando no Riyadh Air Metropolitano, o Atlético costuma impor ritmo forte nos minutos iniciais, com pressão alta e controle territorial.
Além disso, o momento da equipe é positivo. O Atlético não perde há quatro partidas, com três vitórias e um empate, sequência que reforça a consistência do modelo de jogo de Diego Simeone. Mesmo sem a necessidade extrema do resultado, a equipe mantém intensidade no primeiro tempo, buscando resolver cedo os jogos e administrar vantagens na etapa final, o que favorece o mercado de vitória parcial.
- O Atlético de Madri foi o primeiro a marcar em oito de nove jogos recentes
- A equipe está invicta há quatro partidas, com três vitórias e um empate
- O Atleti quer terminar entre os oito primeiros da Champions
Outros palpites para Atlético de Madri x Bodo Glimt
O cenário favorece o mercado de ambas marcam, já que o Atlético tem apresentado jogos mais abertos na Champions League, sofrendo gols com frequência mesmo quando vence, enquanto o Bodø/Glimt mantém um padrão ofensivo consistente, marcando em cinco dos últimos sete compromissos no torneio.
Já o recorte disciplinar aponta para uma partida com baixo número de cartões, sustentado pelo comportamento recente das equipes: o Atlético ficou abaixo da linha de 4,5 cartões em quatro dos últimos cinco jogos, enquanto o Bodø/Glimt cumpriu esse cenário em todos os últimos seis. No mercado individual, Julián Álvarez aparece como a principal referência ofensiva do time espanhol, com 11 gols e seis assistências na temporada, além de quatro gols em seis jogos na Champions.
Análise e Forma dos Times
Atlético de Madri - Momento e escalação
A campanha do Atlético na fase de liga da Champions ajuda a explicar o tom da equipe no torneio. O 12º lugar, com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, reflete um time competitivo, mas ainda irregular em jogos de maior controle.
O momento recente é positivo no cenário doméstico, com a vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca, que reforça a confiança ofensiva e a boa fase de alguns titulares. Já na Champions, o empate em 1 a 1 com o Galatasaray mostrou um time dominante em posse e volume, mas menos eficiente para transformar controle em vantagem no placar.
Provável escalação do Atlético de Madri: Jan Oblak; Marc Pubill, Marcos Llorente, Dávid Hancko e Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso e Thiago Almada; Julián Álvarez e Alexander Sorloth. Técnico: Diego Simeone.
Bodo Glimt - Momento e escalação
O Bodo Glimt chega ao duelo sustentado por um momento geral consistente. Nos últimos seis jogos, soma quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. A equipe ocupa a 28ª posição da competição e ainda possui chances remotas de classificação.
Em sua última partida, o clube surpreendeu e bateu o Manchester City por 3 a 1, o que elevou a confiança e mostrou que, se encontra espaço, o time é capaz de punir. O desafio está justamente em sustentar esse ímpeto contra um Atlético mais experiente, que tende a controlar ritmo e explorar os momentos de desorganização defensiva do adversário.
Provável escalação do Bodo Glimt: Nikita Haikin; Odin Luras Bjortuft, Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen e Fredrik Bjorkan; Patrick Berg, Hakon Evjen, Sondre Fet, Ole Didrik Blomberg e Jens Petter Hauge; Kasper Hogh. Técnico: Diego Simeone.
Confronto direto e estatísticas de Atlético de Madri x Bodo Glimt
Estatísticas e curiosidades de Atlético de Madri x Bodo Glimt
- Atlético Madrid chega sem derrotas nos últimos quatro compromissos
- Bodo Glimt mantém sequência positiva, invicto há cinco partidas
- Jogos do Bodo Glimt têm sido abertos, com mais de 2,5 gols nos últimos oito
- Ambas as equipes marcaram em cinco dos últimos sete jogos do clube norueguês
- Atlético abriu o placar em oito de nove jogos, Bodo Glimt em seis de oito
Comparação de Odds para Atlético de Madri x Bodo Glimt
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam
Casa
Ambas as equipes marcam
Ambas as equipes marcam: não
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Atlético de Madri x Bodo Glimt
