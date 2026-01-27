O Lance! apresenta os melhores palpites para Athletic Bilbao x Sporting, pela oitava rodada da Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbao, Espanha, com transmissão ao vivo no HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Athletic Bilbao x Sporting (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Sporting atravessa um excelente momento na temporada. Com sete vitórias nos últimos nove jogos, a equipe tem demonstrado grande consistência ofensiva, impondo seu estilo de jogo e controlando as ações na maioria das partidas. Esse domínio se reflete no fato de ter aberto o placar em todos os últimos nove compromissos.

Já o Athletic Bilbao vem encontrando dificuldades recentes, frequentemente saindo atrás no marcador e sendo obrigado a correr atrás do resultado. Diante desse cenário, nosso palpite se apresenta como uma ótima opção para o confronto.

Em todas as últimas nove partidas o Sporting marcou o primeiro gol da partida Em cinco dos últimos seis jogos do Bilbao a equipe saiu atrás no marcador Em sete dessas nove partidas que o Sporting abriu o placar, saiu com a vitória

Outros palpites para Athletic Bilbao x Sporting

As partidas mais recentes de Athletic Bilbao e Sporting têm sido bastante movimentadas, com alto número de gols. Em todas as últimas cinco partidas do Bilbao, a marca de 2,5 gols foi superada, cenário que também se repetiu em oito dos últimos nove jogos do Sporting. Além disso, em seis dos últimos sete compromissos da equipe do País Basco houve gols para ambos os lados, padrão que também apareceu em quatro dos últimos cinco jogos do time português.

Com a expectativa de um duelo aberto e disputado, em que as duas equipes precisam do resultado para seguir vivas na competição, os mercados de mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcam surgem como excelentes opções.

No mercado de escanteios, há outro cenário favorável. O Athletic Bilbao registra média de 6,4 escanteios por partida, enquanto o Sporting apresenta média de 5,8. Esse volume elevado aumenta a probabilidade de a linha ser superada, algo que já ocorreu em quatro dos últimos cinco jogos do time português.

Análise e Forma dos Times

Athletic Bilbao - Momento e escalação

O Athletic Bilbao chega para o último compromisso da fase de liga da Champions League com boas expectativas de seguir vivo na competição. A vitória fora de casa sobre a Atalanta, por 3 a 2 na rodada anterior, deu sobrevida à equipe Basca, que ocupa atualmente a 23ª colocação, com oito pontos. Até aqui, a campanha soma duas vitórias, dois empates e três derrotas. Para não depender de outros resultados, o Bilbao precisa fazer valer o fator casa e conquistar um resultado positivo para avançar aos playoffs da próxima fase.

O técnico Ernesto Valverde segue lidando com problemas no elenco e não poderá contar com Iñaki Williams, Beñat Prados e Aymeric Laporte, todos lesionados, para este confronto decisivo.

Provável escalação do Athletic Bilbao: Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes e Yuri Berchiche; Iñigo de Galarreta, Oihan Sancet, Álex Berenguer, Nico Williams e Unai Goméz; Gorka Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Sporting - Momento e escalação

O Sporting chega para a última rodada da fase de liga da Champions League na décima colocação, com 13 pontos conquistados. A campanha conta com quatro vitórias, um empate e duas derrotas, incluindo uma vitória importantíssima na rodada anterior sobre o PSG, por 2 a 1, em Portugal. Agora, a equipe visita Bilbao em busca da vitória para tentar encerrar a fase dentro do Top 8 e garantir a classificação direta à próxima fase.

Para o confronto, o técnico Rui Borges não poderá contar com Geovany Quenda, Eduardo Quaresma e Nuno Santos, todos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Matheus Reis, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Morten Hjulmand, João Simões, Geny Catamo, Francisco Trincão e Luís Guilherme; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Confronto direto e estatísticas de Athletic Bilbao x Sporting

O histórico recente entre Athletic Bilbao e Sporting é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Athletic Bilbao x Sporting

26/04/2012 - Athletic Bilbao 3 x 1 Sporting (Liga Europa)

19/04/2012 - Sporting 2 x 1 Athletic Bilbao (Liga Europa)

10/12/1985 - Sporting 3 x 0 Athletic Bilbao (Copa da UEFA)

27/11/1985 - Athletic Bilbao 2 x 1 Sporting (Copa da UEFA)

Estatísticas e curiosidades de Athletic Bilbao x Sporting

Em todas as competições foram disputados quatro jogos entre as duas equipes, com duas vitórias para cada O Sporting abriu o placar em todas as suas últimas nove partidas Em todas as últimas cinco partidas do Athletic Bilbao tivemos mais de 2,5 gols Em seis dos últimos sete jogos da equipe do País Basco tivemos gols para os dois lados As equipes registram médias de 6,4 e 5,8 escanteios, respectivamente, nas últimas dez partidas

Comparação de Odds para Athletic Bilbao x Sporting

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Athletic Bilbao Empate Sporting Betsson 2,28 3,45 3,20 Betano 2,20 3,25 3,25 Br4bet 1,95 3,45 3,15

Resumo dos palpites do Lance! para Athletic Bilbao x Sporting

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.