Athletic Bilbao x Real Betis – Palpites, análise e odds (22/03)

O San Mamés recebe neste domingo, pela 29ª rodada da La Liga 2025/26, um confronto que interessa diretamente a objetivos opostos. O Athletic Bilbao, estacionado na 10ª posição, com 35 pontos, busca interromper uma sequência negativa e manter vivas as esperanças remotas de classificação europeia. Do outro lado, o Real Betis ocupa o quinto lugar, com 44 pontos, e briga por uma vaga direta na próxima Champions League ou, no mínimo, pela consolidação na zona da Europa League.

Os dados indicam que este é um jogo de necessidades cruzadas. O Athletic vem de três derrotas seguidas em todas as competições e não vence há quatro partidas. O Betis, por sua vez, chega embalado pela classificação heroica às quartas de final da Europa League, ao golear o Panathinaikos por 4 x 0 na última quinta-feira. O fator San Mamés pode ser determinante, mas os números recentes apontam para um confronto mais equilibrado do que a tabela sugere à primeira vista.

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Análise da partida

A temporada do Athletic Bilbao pode ser dividida em dois blocos distintos. O início foi promissor, com três vitórias nas três primeiras rodadas e uma participação na Champions League. A partir de novembro, porém, os resultados despencaram, e o time de Ernesto Valverde entrou em uma espiral de inconsistência que o derrubou para o meio da tabela.

Os números atuais do Athletic são preocupantes: 10 vitórias, cinco empates e 13 derrotas em 28 jogos, com saldo de gols negativo. O time sofreu gols em cada um dos últimos 13 jogos consecutivos na liga, um dado alarmante para quem joga em casa. A derrota por 3 x 0 diante do Girona, na última rodada, foi a ferida mais recente.

A ausência prolongada de Nico Williams, tratando uma pubalgia desde o início da temporada, é a principal explicação para a queda de rendimento ofensivo. Sem seu principal desequilibrador pela esquerda, o Athletic perdeu profundidade e capacidade de criação em transições rápidas.

Em casa, o panorama é ligeiramente melhor. O San Mamés ainda oferece um suporte emocional importante, e o Athletic conquistou algumas vitórias significativas diante de sua torcida nesta temporada. Porém, a fragilidade defensiva persiste independentemente do mando de campo.

O Real Betis de Manuel Pellegrini vive um cenário muito diferente. O quinto lugar, com 44 pontos, representa uma campanha sólida (11 vitórias, 11 empates e seis derrotas), e o time sevilhano possui o terceiro melhor ataque fora do trio de cima, com 43 gols marcados na liga.

A fase recente na La Liga, porém, não é tão brilhante: o Betis não vence na liga há três rodadas, com empates contra Sevilla (2 x 2) e Celta Vigo (1 x 1), além de uma derrota por 2 x 0 para o Getafe. A boa notícia para Pellegrini é que a goleada sobre o Panathinaikos pode ter injetado confiança no elenco às vésperas da viagem a Bilbao.

O Betis mantém a Europa League como objetivo paralelo. A equipe enfrentará o Braga nas quartas de final, o que significa uma agenda carregada em abril. O desgaste da dupla jornada é real, mas Pellegrini tem demonstrado capacidade de rotação sem perder qualidade.

Para o Athletic, os objetivos restantes na temporada se limitam a subir na tabela e terminar o mais alto possível. A eliminação na Copa del Rey diante da Real Sociedad e a queda precoce da Champions League tornam a La Liga o único palco disponível. Cada ponto, a esta altura, é mais sobre orgulho e planejamento para 2026/27 do que sobre uma vaga europeia concreta.

Outros palpites para Athletic Bilbao x Real Betis

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Confrontos diretos

Athletic Bilbao e Real Betis possuem um longo histórico na primeira divisão espanhola. Em 45 jogos desde 2003, o Athletic venceu 18 vezes, o Betis levou a melhor em 12 ocasiões e 15 duelos terminaram empatados. O domínio é dos bascos, especialmente quando jogam em casa.

Nos últimos cinco encontros entre as equipes, ambas marcaram em todos os jogos. Esse é o dado mais relevante para quem analisa o confronto: a tendência de jogos abertos e com gols para os dois lados é consistente neste duelo.

No jogo do primeiro turno desta temporada, disputado em 31 de agosto de 2025 no Estádio La Cartuja, o Athletic venceu por 2 x 1 fora de casa. Um gol contra de Marc Bartra, aos 60 minutos, abriu o placar, e Aitor Paredes ampliou aos 85 com uma cabeçada após escanteio. Cédric Bakambu descontou para o Betis nos acréscimos, mas não houve tempo para a reação completa.

Na última temporada (2024/25), os dois confrontos terminaram empatados. No Benito Villamarín, a partida terminou 2 x 2, com Isco e Perraud para o Betis e Paredes e Sancet para o Athletic. No San Mamés, o placar foi de 1 x 1, com Fornals abrindo para o Betis e Berenguer empatando para o time da casa.

A análise sugere que este confronto raramente produz placares elásticos. Os jogos tendem a ficar concentrados na faixa de dois a três gols totais, com ambas as defesas cometendo erros pontuais que os ataques rivais sabem explorar.

Notícias de Athletic Bilbao x Real Betis

Athletic Bilbao

O principal desfalque do Athletic segue sendo Nico Williams, afastado desde meados de fevereiro para tratamento de pubalgia crônica. O atacante de 23 anos não joga desde o dia 11 de fevereiro e não tem data confirmada de retorno. A previsão mais otimista aponta para o início de abril, mas nada é garantido.

Yeray Álvarez cumpre suspensão disciplinar e também está fora. Aitor Paredes, um dos destaques defensivos do elenco, segue lesionado, assim como Unai Gómez, Maroan Sannadi, Beñat Prados e Unai Egiluz, estes três últimos com lesões mais graves no joelho.

Dani Vivian é dúvida após problema muscular sofrido recentemente. Se não tiver condições, Aymeric Laporte deve seguir como titular ao lado de um substituto emergencial.

Oihan Sancet também preocupa. O meia levou cartão amarelo contra o Girona e acumula problemas físicos intermitentes ao longo da temporada.

Escalação provável do Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Laporte, Vivian (Núñez) e Yuri Berchiche; Jauregizar e Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Sancet e Berenguer; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Real Betis

O Betis tem problemas menores, mas ainda relevantes. Isco segue fora por lesão e sem previsão de retorno para esta partida. Giovani Lo Celso é ausência confirmada até abril, o que priva Pellegrini de um dos meias mais talentosos do elenco.

Diego Llorente cumpriu suspensão na Europa League e pode retornar ao time na liga, disputando posição com Natan e Bartra na zaga.

A boa notícia é o retorno de Sofyan Amrabat, que marcou um golaço contra o Panathinaikos e parece recuperado de problemas no pé. O marroquino deve começar como titular no meio-campo.

Antony, decisivo na goleada europeia, é peça-chave no ataque e deve começar entre os titulares, apesar do desgaste da quinta-feira.

Escalação provável do Real Betis (4-3-3): Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo; Amrabat, Fornals, Fidalgo; Antony, Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli. Técnico: Manuel Pellegrini.

Destaques individuais de Athletic Bilbao x Real Betis

Jogador destaque · Athletic Club Gorka Guruzeta 6 Gols na La Liga 2025/26 — artilheiro do Athletic na temporada 7,10 Nota média de Unai Simón — melhor avaliado do elenco na liga 151 Escanteios do Athletic na liga — terceira maior marca da competição 13 Jogos seguidos sofrendo gol na liga — pior sequência da temporada Jogador destaque · Real Betis Antony 7 Gols na La Liga 2025/26 — segundo artilheiro do Betis na competição 7,54 Nota média na temporada — melhor avaliação de todo o elenco do Betis 5 Assistências na La Liga — líder em criação de jogadas do Betis 43 Gols do Betis na liga — terceiro melhor ataque fora do top 3

Os Técnicos

Ernesto Valverde está em seu segundo ciclo à frente do Athletic Bilbao, cargo que reassumiu na temporada 2022/23. O treinador basco é conhecido por seu pragmatismo tático e capacidade de organizar equipes defensivamente sólidas. Na temporada passada, levou o time à final da Supercopa da Espanha e a uma campanha consistente na liga.

Nesta temporada, porém, Valverde enfrenta o maior teste de paciência de seu retorno. As lesões acumuladas, especialmente a de Nico Williams, desestabilizaram o planejamento ofensivo, e o treinador tem sido forçado a improvisar soluções com peças limitadas. A pressão da torcida do San Mamés começa a crescer.

Manuel Pellegrini, do outro lado, é um dos técnicos mais experientes da La Liga. O chileno de 72 anos comanda o Betis desde 2020 e construiu um projeto sólido em Sevilha, com classificações europeias consecutivas e uma Copa do Rei em 2022. Sua gestão de elenco é um dos pontos fortes: Pellegrini sabe rodar jogadores sem perder identidade.

A principal virtude de Pellegrini nesta temporada é a capacidade de manter o Betis competitivo em duas frentes. A classificação para as quartas da Europa League, com uma goleada por 4 x 0 sobre o Panathinaikos, comprovou que o elenco responde bem à exigência de jogos a cada três dias.

Análise Tática

O Athletic de Valverde deve se apresentar em um 4-2-3-1, com Jauregizar e Ruiz de Galarreta formando a dupla de volantes. Sem Nico Williams, a saída de jogo pela esquerda perde velocidade, e o time tende a centralizar as ações ofensivas em Sancet e Berenguer, buscando Guruzeta como referência na área.

Os escanteios são a principal arma do Athletic em bolas paradas. O time é o terceiro que mais cobrou escanteios na La Liga (151), e vários gols da temporada nasceram de jogadas ensaiadas. Aitor Paredes, quando disponível, é o principal alvo aéreo. Contra o Betis no primeiro turno, o gol da vitória veio exatamente de um escanteio.

O Betis de Pellegrini opera preferencialmente em um 4-3-3 com transições estruturadas pelo corredor central. Pablo Fornals é o maestro do meio-campo, ditando o ritmo com passes curtos e infiltrações inteligentes. Antony e Abde Ezzalzouli ocupam as pontas com liberdade para inverter posições, enquanto Cucho Hernández atua como falso nove, com movimentação constante.

A fraqueza que o Betis pode explorar no Athletic é evidente: a defesa dos bascos não consegue manter a solidez por 90 minutos. Nos 13 jogos consecutivos sofrendo gols, o Athletic demonstrou vulnerabilidade especialmente em transições rápidas e na marcação de bolas cruzadas na segunda trave.

Por outro lado, o Athletic pode explorar o possível desgaste físico do Betis, que jogou na quinta-feira pela Europa League. Pellegrini deve fazer rotação, mas os titulares de domingo terão, no máximo, dois dias e meio de descanso após a partida europeia. O ritmo alto e a intensidade dos duelos no San Mamés podem pesar nas pernas dos visitantes, principalmente na reta final da partida.

O confronto tático central será no meio-campo: a dupla Jauregizar–Galarreta contra o trio Amrabat–Fornals–Fidalgo. Se o Betis conseguir dominar a posse e impor seu ritmo cadenciado, tende a controlar a partida. Se o Athletic conseguir acelerar o jogo e transformar o duelo em uma batalha física, a balança pende para os donos da casa.

Prognóstico de placar exato para Athletic Bilbao x Real Betis

🎯 Previsão de Placar Athletic Club 1 x 2 Real Betis O Athletic Bilbao precisa de uma reação após quatro jogos sem vencer, mas enfrenta um elenco mais qualificado e em melhor momento. O San Mamés fornecerá energia extra, e os bascos devem marcar pelo menos uma vez, seguindo a tendência dos confrontos recentes. No entanto, o Betis possui argumentos suficientes para buscar os três pontos fora de casa. A classificação na Europa League injetou confiança no grupo de Pellegrini, e jogadores como Antony, Fornals e Cucho Hernández estão em excelente fase individual. O desgaste da quinta-feira é uma preocupação, mas a profundidade do elenco do Betis permite absorver o impacto da rotação sem grande perda de qualidade. O Athletic não vence há quatro jogos consecutivos em todas as competições

consecutivos em todas as competições Ambas as equipes marcaram nos cinco últimos confrontos diretos entre Athletic Club e Real Betis

entre Athletic Club e Real Betis O Betis tem 43 gols na La Liga , o terceiro melhor ataque fora do trio de cima da tabela, com Antony (sete gols, cinco assistências) como principal referência ofensiva

, o terceiro melhor ataque fora do trio de cima da tabela, com Antony (sete gols, cinco assistências) como principal referência ofensiva O Athletic sofreu gol nos últimos 13 jogos consecutivos na liga, a sua pior sequência defensiva da temporada

na liga, a sua pior sequência defensiva da temporada O Betis jogou na Europa League na quinta-feira, com apenas dois dias e meio de recuperação, o que pode limitar a intensidade na reta final do jogo A análise sugere vitória do Real Betis por 2 x 1, com abertura do placar ainda no primeiro tempo em transições rápidas contra a defesa do Athletic. Guruzeta ou Berenguer devem empatar para os bascos na segunda etapa, possivelmente em jogada de bola parada. A qualidade individual do Betis tende a prevalecer no terço final do jogo, mesmo com o desgaste da agenda europeia. Jogadores como Antony e Abde Ezzalzouli possuem capacidade de decidir em lances individuais. O Athletic, ao se expor em busca do empate, deve oferecer espaços para contra-ataques. O Betis pode aproveitar esse cenário com maior eficiência ofensiva. O segundo gol deve surgir nos minutos finais, garantindo a vitória da equipe de Pellegrini.

Resumo dos palpites do Lance para Athletic Bilbao x Real Betis