Athletic Bilbao x Real Betis – Palpites, análise e odds (22/03)
Confira os palpites e informações de Athletic Bilbao x Real Betis por La Liga
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O San Mamés recebe neste domingo, pela 29ª rodada da La Liga 2025/26, um confronto que interessa diretamente a objetivos opostos. O Athletic Bilbao, estacionado na 10ª posição, com 35 pontos, busca interromper uma sequência negativa e manter vivas as esperanças remotas de classificação europeia. Do outro lado, o Real Betis ocupa o quinto lugar, com 44 pontos, e briga por uma vaga direta na próxima Champions League ou, no mínimo, pela consolidação na zona da Europa League.
Os dados indicam que este é um jogo de necessidades cruzadas. O Athletic vem de três derrotas seguidas em todas as competições e não vence há quatro partidas. O Betis, por sua vez, chega embalado pela classificação heroica às quartas de final da Europa League, ao golear o Panathinaikos por 4 x 0 na última quinta-feira. O fator San Mamés pode ser determinante, mas os números recentes apontam para um confronto mais equilibrado do que a tabela sugere à primeira vista.
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Análise da partida
A temporada do Athletic Bilbao pode ser dividida em dois blocos distintos. O início foi promissor, com três vitórias nas três primeiras rodadas e uma participação na Champions League. A partir de novembro, porém, os resultados despencaram, e o time de Ernesto Valverde entrou em uma espiral de inconsistência que o derrubou para o meio da tabela.
Os números atuais do Athletic são preocupantes: 10 vitórias, cinco empates e 13 derrotas em 28 jogos, com saldo de gols negativo. O time sofreu gols em cada um dos últimos 13 jogos consecutivos na liga, um dado alarmante para quem joga em casa. A derrota por 3 x 0 diante do Girona, na última rodada, foi a ferida mais recente.
A ausência prolongada de Nico Williams, tratando uma pubalgia desde o início da temporada, é a principal explicação para a queda de rendimento ofensivo. Sem seu principal desequilibrador pela esquerda, o Athletic perdeu profundidade e capacidade de criação em transições rápidas.
Em casa, o panorama é ligeiramente melhor. O San Mamés ainda oferece um suporte emocional importante, e o Athletic conquistou algumas vitórias significativas diante de sua torcida nesta temporada. Porém, a fragilidade defensiva persiste independentemente do mando de campo.
O Real Betis de Manuel Pellegrini vive um cenário muito diferente. O quinto lugar, com 44 pontos, representa uma campanha sólida (11 vitórias, 11 empates e seis derrotas), e o time sevilhano possui o terceiro melhor ataque fora do trio de cima, com 43 gols marcados na liga.
A fase recente na La Liga, porém, não é tão brilhante: o Betis não vence na liga há três rodadas, com empates contra Sevilla (2 x 2) e Celta Vigo (1 x 1), além de uma derrota por 2 x 0 para o Getafe. A boa notícia para Pellegrini é que a goleada sobre o Panathinaikos pode ter injetado confiança no elenco às vésperas da viagem a Bilbao.
O Betis mantém a Europa League como objetivo paralelo. A equipe enfrentará o Braga nas quartas de final, o que significa uma agenda carregada em abril. O desgaste da dupla jornada é real, mas Pellegrini tem demonstrado capacidade de rotação sem perder qualidade.
Para o Athletic, os objetivos restantes na temporada se limitam a subir na tabela e terminar o mais alto possível. A eliminação na Copa del Rey diante da Real Sociedad e a queda precoce da Champions League tornam a La Liga o único palco disponível. Cada ponto, a esta altura, é mais sobre orgulho e planejamento para 2026/27 do que sobre uma vaga europeia concreta.
Outros palpites para Athletic Bilbao x Real Betis
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Confrontos diretos
Athletic Bilbao e Real Betis possuem um longo histórico na primeira divisão espanhola. Em 45 jogos desde 2003, o Athletic venceu 18 vezes, o Betis levou a melhor em 12 ocasiões e 15 duelos terminaram empatados. O domínio é dos bascos, especialmente quando jogam em casa.
Nos últimos cinco encontros entre as equipes, ambas marcaram em todos os jogos. Esse é o dado mais relevante para quem analisa o confronto: a tendência de jogos abertos e com gols para os dois lados é consistente neste duelo.
No jogo do primeiro turno desta temporada, disputado em 31 de agosto de 2025 no Estádio La Cartuja, o Athletic venceu por 2 x 1 fora de casa. Um gol contra de Marc Bartra, aos 60 minutos, abriu o placar, e Aitor Paredes ampliou aos 85 com uma cabeçada após escanteio. Cédric Bakambu descontou para o Betis nos acréscimos, mas não houve tempo para a reação completa.
Na última temporada (2024/25), os dois confrontos terminaram empatados. No Benito Villamarín, a partida terminou 2 x 2, com Isco e Perraud para o Betis e Paredes e Sancet para o Athletic. No San Mamés, o placar foi de 1 x 1, com Fornals abrindo para o Betis e Berenguer empatando para o time da casa.
A análise sugere que este confronto raramente produz placares elásticos. Os jogos tendem a ficar concentrados na faixa de dois a três gols totais, com ambas as defesas cometendo erros pontuais que os ataques rivais sabem explorar.
Notícias de Athletic Bilbao x Real Betis
Athletic Bilbao
O principal desfalque do Athletic segue sendo Nico Williams, afastado desde meados de fevereiro para tratamento de pubalgia crônica. O atacante de 23 anos não joga desde o dia 11 de fevereiro e não tem data confirmada de retorno. A previsão mais otimista aponta para o início de abril, mas nada é garantido.
Yeray Álvarez cumpre suspensão disciplinar e também está fora. Aitor Paredes, um dos destaques defensivos do elenco, segue lesionado, assim como Unai Gómez, Maroan Sannadi, Beñat Prados e Unai Egiluz, estes três últimos com lesões mais graves no joelho.
Dani Vivian é dúvida após problema muscular sofrido recentemente. Se não tiver condições, Aymeric Laporte deve seguir como titular ao lado de um substituto emergencial.
Oihan Sancet também preocupa. O meia levou cartão amarelo contra o Girona e acumula problemas físicos intermitentes ao longo da temporada.
Escalação provável do Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Laporte, Vivian (Núñez) e Yuri Berchiche; Jauregizar e Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Sancet e Berenguer; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.
Real Betis
O Betis tem problemas menores, mas ainda relevantes. Isco segue fora por lesão e sem previsão de retorno para esta partida. Giovani Lo Celso é ausência confirmada até abril, o que priva Pellegrini de um dos meias mais talentosos do elenco.
Diego Llorente cumpriu suspensão na Europa League e pode retornar ao time na liga, disputando posição com Natan e Bartra na zaga.
A boa notícia é o retorno de Sofyan Amrabat, que marcou um golaço contra o Panathinaikos e parece recuperado de problemas no pé. O marroquino deve começar como titular no meio-campo.
Antony, decisivo na goleada europeia, é peça-chave no ataque e deve começar entre os titulares, apesar do desgaste da quinta-feira.
Escalação provável do Real Betis (4-3-3): Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo; Amrabat, Fornals, Fidalgo; Antony, Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli. Técnico: Manuel Pellegrini.
Destaques individuais de Athletic Bilbao x Real Betis
Os Técnicos
Ernesto Valverde está em seu segundo ciclo à frente do Athletic Bilbao, cargo que reassumiu na temporada 2022/23. O treinador basco é conhecido por seu pragmatismo tático e capacidade de organizar equipes defensivamente sólidas. Na temporada passada, levou o time à final da Supercopa da Espanha e a uma campanha consistente na liga.
Nesta temporada, porém, Valverde enfrenta o maior teste de paciência de seu retorno. As lesões acumuladas, especialmente a de Nico Williams, desestabilizaram o planejamento ofensivo, e o treinador tem sido forçado a improvisar soluções com peças limitadas. A pressão da torcida do San Mamés começa a crescer.
Manuel Pellegrini, do outro lado, é um dos técnicos mais experientes da La Liga. O chileno de 72 anos comanda o Betis desde 2020 e construiu um projeto sólido em Sevilha, com classificações europeias consecutivas e uma Copa do Rei em 2022. Sua gestão de elenco é um dos pontos fortes: Pellegrini sabe rodar jogadores sem perder identidade.
A principal virtude de Pellegrini nesta temporada é a capacidade de manter o Betis competitivo em duas frentes. A classificação para as quartas da Europa League, com uma goleada por 4 x 0 sobre o Panathinaikos, comprovou que o elenco responde bem à exigência de jogos a cada três dias.
Análise Tática
O Athletic de Valverde deve se apresentar em um 4-2-3-1, com Jauregizar e Ruiz de Galarreta formando a dupla de volantes. Sem Nico Williams, a saída de jogo pela esquerda perde velocidade, e o time tende a centralizar as ações ofensivas em Sancet e Berenguer, buscando Guruzeta como referência na área.
Os escanteios são a principal arma do Athletic em bolas paradas. O time é o terceiro que mais cobrou escanteios na La Liga (151), e vários gols da temporada nasceram de jogadas ensaiadas. Aitor Paredes, quando disponível, é o principal alvo aéreo. Contra o Betis no primeiro turno, o gol da vitória veio exatamente de um escanteio.
O Betis de Pellegrini opera preferencialmente em um 4-3-3 com transições estruturadas pelo corredor central. Pablo Fornals é o maestro do meio-campo, ditando o ritmo com passes curtos e infiltrações inteligentes. Antony e Abde Ezzalzouli ocupam as pontas com liberdade para inverter posições, enquanto Cucho Hernández atua como falso nove, com movimentação constante.
A fraqueza que o Betis pode explorar no Athletic é evidente: a defesa dos bascos não consegue manter a solidez por 90 minutos. Nos 13 jogos consecutivos sofrendo gols, o Athletic demonstrou vulnerabilidade especialmente em transições rápidas e na marcação de bolas cruzadas na segunda trave.
Por outro lado, o Athletic pode explorar o possível desgaste físico do Betis, que jogou na quinta-feira pela Europa League. Pellegrini deve fazer rotação, mas os titulares de domingo terão, no máximo, dois dias e meio de descanso após a partida europeia. O ritmo alto e a intensidade dos duelos no San Mamés podem pesar nas pernas dos visitantes, principalmente na reta final da partida.
O confronto tático central será no meio-campo: a dupla Jauregizar–Galarreta contra o trio Amrabat–Fornals–Fidalgo. Se o Betis conseguir dominar a posse e impor seu ritmo cadenciado, tende a controlar a partida. Se o Athletic conseguir acelerar o jogo e transformar o duelo em uma batalha física, a balança pende para os donos da casa.
Prognóstico de placar exato para Athletic Bilbao x Real Betis
- O Athletic não vence há quatro jogos consecutivos em todas as competições
- Ambas as equipes marcaram nos cinco últimos confrontos diretos entre Athletic Club e Real Betis
- O Betis tem 43 gols na La Liga, o terceiro melhor ataque fora do trio de cima da tabela, com Antony (sete gols, cinco assistências) como principal referência ofensiva
- O Athletic sofreu gol nos últimos 13 jogos consecutivos na liga, a sua pior sequência defensiva da temporada
- O Betis jogou na Europa League na quinta-feira, com apenas dois dias e meio de recuperação, o que pode limitar a intensidade na reta final do jogo
Resumo dos palpites do Lance para Athletic Bilbao x Real Betis
Melhor palpite do jogo: Real Betis marcar o primeiro gol – Odd 2,30
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,70
Palpite alternativo 2: Antony marcar ou dar assistência – Odd 2,05
Palpite alternativo 3: Menos de 10,5 escanteios – Odd 1,50
Palpite de placar exato: Athletic Bilbao 1 x 2 Real Betis – Odd 10,00
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