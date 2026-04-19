Athletic Bilbao x Osasuna – Palpites, análise e odds (21/04)

O Athletic Bilbao recebe o Osasuna nesta terça-feira, 21 de abril de 2026, no Estádio San Mamés, pela 33ª rodada de La Liga. Os Leones precisam reagir após a derrota por 1 x 2 em casa para o Villarreal e tentar manter viva a chance, ainda que mínima, de carimbar uma vaga europeia para a próxima temporada.

Do outro lado, o Osasuna chega embalado pelo nono lugar na classificação, com 39 pontos, um a mais que o próprio mandante. Os navarros vivem uma das melhores campanhas da última década e desembarcam em Bilbao tentando manter a sequência sem derrotas que já dura quatro partidas, contando todas as competições.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Athletic Bilbao é uma das principais decepções da temporada em La Liga. Sob o comando de Ernesto Valverde, a equipe ocupa o 11º lugar com 38 pontos, fruto de 11 vitórias, cinco empates e 15 derrotas em 31 rodadas. O contraste com o quarto lugar conquistado em 2024/25 é gritante.

Os números defensivos preocupam. Foram 45 gols sofridos no campeonato, saldo negativo de menos 12, em uma temporada marcada por desfalques constantes. O time também caiu cedo na fase de liga da Champions League, terminando em 29º lugar com apenas cinco pontos, o que esvaziou o calendário do segundo semestre.

Em casa, o cenário é menos hostil. Os Leones venceram oito de seus 15 jogos como mandante em La Liga, e o San Mamés segue como o principal trunfo de Valverde para tentar fechar a temporada acima da linha de água.

O Osasuna, por sua vez, é um dos casos felizes do campeonato. O técnico italiano Alessio Lisci, contratado no verão após levar o Mirandés à final dos playoffs da Segunda División, ergueu uma equipe disciplinada, com saldo de gols equilibrado em menos um. São apenas 38 gols sofridos, terceiro melhor índice fora do G-7.

Os 39 pontos somados em 31 rodadas garantem matematicamente a permanência e abrem ainda um sonho remoto pela Conference League. A grande questão é o desempenho como visitante. Longe do El Sadar, o Osasuna venceu pouco e precisa romper esse padrão para sustentar o objetivo europeu.

Palpites para Athletic Bilbao x Osasuna

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações

Confrontos diretos

O primeiro turno desta temporada terminou em empate por 1 x 1 no Estádio El Sadar, em 3 de janeiro de 2026. Rubén García abriu o placar para o Osasuna aos 34 minutos da etapa inicial, e Gorka Guruzeta deixou tudo igual aos 71 minutos do segundo tempo.

O retrospecto histórico, no entanto, favorece com folga o Athletic. Em 99 jogos pelo campeonato espanhol entre os dois clubes, são 46 vitórias do clube basco contra 23 do Osasuna, com 30 empates. Em San Mamés, a vantagem dos Leones se mantém clara, embora não seja tão extrema quanto se imagina.

Nos últimos cinco confrontos diretos, porém, o Osasuna equilibrou a história. Os navarros venceram a partida da Copa do Rei na temporada passada por 3 x 2 dentro do próprio San Mamés, o que mostra que a equipe de Lisci sabe como machucar o adversário em sua casa. Os dados indicam que o favoritismo dos donos da casa não é tão amplo quanto sugere o histórico geral.

Notícias do Athletic Bilbao e Osasuna

Athletic Bilbao: desfalques e dúvidas

O cenário se complica com duas dúvidas recentes. Andoni Gorosabel sofreu um problema na coxa nas semanas anteriores, e Aitor Paredes tem incômodo na perna. Ambos são avaliados a cada treino e podem ficar de fora.

No setor ofensivo, a notícia menos animadora é a fase de Nico Williams. O atacante soma apenas quatro gols e três assistências em 26 jogos pela liga, números muito abaixo do esperado para quem renovou contrato até 2035 com cláusula próxima de 90 milhões de euros. Gorka Guruzeta, com 13 gols na temporada considerando todas as competições, tenta segurar o ataque sozinho.

Provável escalação do Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray e Lekue; Jauregizar e Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Sancet e Nico Williams; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Osasuna: desfalques e dúvidas

A boa notícia para Lisci é que o Osasuna chega praticamente completo a Bilbao. Iker Benito segue como ausência confirmada, e o jovem atacante deve perder o restante da temporada se recuperando da lesão no joelho. Asier Osambela foi expulso da última partida e não joga nesta. Alejandro Catena cumpre suspensão após receber o terceiro amarelo.

Ante Budimir vive temporada de carreira. O croata já marcou 15 gols pelo campeonato espanhol em 28 partidas, ocupa posição entre os principais artilheiros de La Liga e converteu 22 dos 24 pênaltis cobrados ao longo da carreira. Os números colocam Budimir como a maior ameaça que Valverde precisará neutralizar.

Rubén García, autor do gol no primeiro turno, segue como a principal arma criativa pela esquerda. Aimar Oroz e Víctor Muñoz completam um meio-campo ofensivo que cresceu desde a chegada de Lisci.

Provável escalação do Osasuna (4-2-3-1): Sergio Herrera; Rosier, Galán, Herrando e Juan Cruz; Lucas Torró e Moncayola; Rubén García, Aimar Oroz e Víctor Muñoz; Ante Budimir. Técnico: Alessio Lisci.

Destaques individuais de Athletic Bilbao x Osasuna

Jogador destaque · Athletic Bilbao Nico Williams 4 Gols em La Liga 2025/26 2,5 Dribles certos por jogo, líder do elenco Cria Veio das categorias de base do Osasuna 2035 Renovou em julho de 2025 por dez temporadas Jogador destaque · Osasuna Ante Budimir 15 Gols em La Liga 2025/26 22/24 Pênaltis convertidos na carreira 94% Percentil de xG no campeonato espanhol 3,06 Finalizações por 90 minutos em La Liga

Os técnicos

Ernesto Valverde vive o terceiro ciclo no comando do Athletic Bilbao, e a tradicional aliança entre o treinador e o clube basco enfrenta sua temporada mais difícil. O retrospecto pessoal de Valverde contra o Osasuna é favorável, com 13 vitórias, nove empates e quatro derrotas em 26 confrontos, mas o desgaste do calendário e as lesões cobraram caro.

Alessio Lisci, italiano de 40 anos, vive a primeira temporada completa em La Liga após anos comandando o Levante UD e o Mirandés. O sistema 4-2-3-1, montado sobre Budimir e Víctor Muñoz, deu identidade ao Osasuna e devolveu protagonismo a Aimar Oroz no meio-campo. Lisci enfrentou Valverde apenas uma vez na carreira, e a história aponta uma derrota.

Análise tática

O Athletic deve voltar ao 4-2-3-1 que abriu sua temporada de Champions League, com Sancet como meia-armador e os irmãos Williams pelos lados. A equipe explora muito a profundidade dos pontas, mas a ausência de Yuri Berchiche pela esquerda obriga improvisos no setor.

O ponto frágil é justamente a defesa central. Sem Laporte e Egiluz, Vivian forma dupla com Yeray, e a transição defensiva continua a ser o calcanhar de Aquiles dos Leones, especialmente quando perdem a bola no campo de ataque. Foi assim que o Villarreal fez os dois gols da rodada anterior.

O Osasuna deve apostar em bloco médio, com Lucas Torró e Moncayola fechando os espaços centrais. A ideia é ceder a posse, esperar o Athletic se lançar e atacar pelos lados, sobretudo com Rubén García pela esquerda. Em bola parada, Budimir é uma ameaça constante, especialmente em escanteios fechados.

O confronto tático mais interessante deve acontecer no eixo do Athletic. Se Vivian e Yeray não conseguirem segurar Budimir nas disputas aéreas, o Osasuna terá grandes chances de marcar e quebrar o impulso da equipe de Valverde.

Prognóstico de placar exato para Athletic Bilbao x Osasuna

🎯 Palpite do Lance! Athletic Bilbao 2 x 1 Osasuna O Athletic mantém forte aproveitamento em San Mamés e deve impor o jogo, mas a defesa improvisada e a fase fina de Budimir tornam o gol do Osasuna provável. O cenário aponta vitória magra dos donos da casa, com bola na rede para os dois lados. O Athletic venceu oito de seus 15 jogos como mandante em La Liga 2025/26

de seus jogos como mandante em La Liga 2025/26 Ante Budimir tem 15 gols no campeonato e atua entre os principais artilheiros do torneio

gols no campeonato e atua entre os principais artilheiros do torneio Os últimos cinco jogos do Athletic contra equipes da metade inferior da tabela tiveram mais de 1,5 gol

jogos do Athletic contra equipes da metade inferior da tabela tiveram gol O Osasuna sofreu gols em sete dos últimos oito jogos como visitante em La Liga Resumo dos palpites do Lance para Athletic Bilbao x Osasuna Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,90 na Betsson Palpite alternativo: Athletic Bilbao vence – Odd 1,75 na Betsson Palpite alternativo 2: Mais de 1,5 gols – Odd 1,40 na Superbet Palpite alternativo 3: Ante Budimir marca a qualquer momento – Odd 2,85 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Athletic Bilbao 2 x 1 Osasuna – Odd 7,50 na Betsson