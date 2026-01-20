O Lance! apresenta os melhores palpites para Atalanta x Athletic Bilbao, pela sétima rodada da Champions League 2025/26. O confronto acontece nesta quarta-feira, 21 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), na New Balance Arena, em Bérgamo na Itália, com transmissão ao vivo na HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Atalanta x Athletic Bilbao (21/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Para este próximo confronto entre as equipes, é esperada uma partida com boas chances de gols para os dois lados. Isso se deve, em grande parte, à excelente campanha da Atalanta, que ocupa a quinta colocação na tabela, somada à necessidade do Athletic Bilbao de conquistar uma vitória fora de casa para seguir sonhando com a classificação.

Por outro lado, os visitantes vêm de um retrospecto defensivo complicado, com 19 gols sofridos nas últimas dez partidas. Além disso, já foram nove gols concedidos em seis rodadas da competição. Diante desse cenário, de acordo com nossa análise, a opção de mais de 2,5 gols na partida aparece como uma excelente alternativa.

Nas últimas dez partidas a Atalanta registra média de 1,6 gols marcados, enquanto o Bilbao vem com 0,8 gol registrado Em quatro das últimas cinco partidas do Athletic Bilbao tivemos mais de 2,5 gols A equipe do País Basco sofreu 45 gols em 29 partidas nessa temporada

Outros palpites para Atalanta x Athletic Bilbao

O bom momento da Atalanta passa muito pela imposição do seu estilo de jogo em suas partidas, assumindo o protagonismo ofensivo e, na maioria das vezes, abrindo o placar. Em seis das últimas sete partidas, a equipe de Bérgamo saiu na frente, o que reforça ainda mais o nosso palpite.

Ainda apostando em um confronto muito movimentado, com muitos gols marcados, o mercado de ambas as equipes marcando se apresenta como uma ótima opção. Em quatro dos últimos cinco jogos do Athletic Bilbao, tivemos gols para os dois lados, reforçando esse cenário.

O Athletic Bilbao também vem com um histórico de muitas faltas cometidas e cartões recebidos em suas partidas, muito em função da fragilidade defensiva apresentada ao longo da temporada. Com média de 2,6 cartões recebidos nas últimas dez partidas, o mercado de cartões da equipe aparece como um palpite bastante sólido.

Análise e Forma dos Times

Atalanta - Momento e escalação

A Atalanta vem em excelente fase na temporada, com sete vitórias nas últimas dez partidas. Além de uma sólida campanha na Serie A, onde ocupa a sétima colocação, a equipe de Bérgamo aparece em quinto lugar na Champions League. Na competição, soma quatro vitórias, um empate e uma derrota, totalizando 13 pontos.

O objetivo é manter esse bom momento nas duas rodadas restantes e garantir a classificação direta para a fase de mata-mata.

Provável escalação do Atalanta: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Isak Hien e Odilon Koussonou; Yunus Musah, Marten de Roon, Éderson e Lorenzo Bernasconi; Charles De Ketelaere, Gianluca Scamacca e Ademola Lookman. Técnico: Raffaele Palladino.

Athletic Bilbao - Momento e escalação

Já o Athletic Bilbao atravessa um momento de oscilação na temporada. Com quatro derrotas nas últimas sete partidas, a equipe caiu de rendimento e atualmente ocupa a décima colocação em La Liga. Na Champions League, a situação é ainda mais delicada: com apenas uma vitória em seis rodadas, aparece na 28ª posição, somando cinco pontos.

O principal objetivo passa a ser vencer os dois compromissos restantes, única forma de manter vivas as chances de classificação à próxima fase.

Provável escalação do Athletic Bilbao: Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes e Yuri Berchiche; Iñigo de Galarreta, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Unai Gómez e Nico Williams, Gorka Guruzeta Técnico: Ernesto Valverde.

Confronto direto e estatísticas de Atalanta x Athletic Bilbao

O histórico recente entre Atalanta e Athletic Bilbao é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Atalanta x Athletic Bilbao

Esta será a primeira partida oficial entre as equipes Tivemos mais de 2,5 gols em quatro das últimas cinco partidas da Athletic Bilbao A Atalanta marcou o primeiro gol em seis das últimas sete partidas Em quatro dos últimos cinco jogos do Bilbao tivemos ambas as equipes marcando O Athletic Bilbao registra média de 17,2 faltas e 1,8 cartões na Champions League

Comparação de Odds para Atalanta x Athletic Bilbao

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Atalanta Empate Athletic Bilbao Betsson 1,92 3,65 4,10 Betano 1,90 3,60 4,05 Br4bet 1,81 3,50 4,25

Resumo dos palpites do Lance! para Atalanta x Athletic Bilbao

