Arsenal x Liverpool – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Arsenal x Liverpool, pela 21ª rodada da Premier League. O confronto acontece nesta quinta-feira, 08 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, com transmissão ao vivo no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Arsenal x Liverpool (08/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

É esperado para o confronto um alto nível de disputa, com ambas as equipes buscando o resultado desde o início. O poderio ofensivo do Arsenal, aliado às dificuldades defensivas do Liverpool, somado à capacidade dos visitantes de serem letais no ataque, indica uma alta probabilidade de um jogo com muitos gols, reforçando o nosso palpite.

O Arsenal vem de média de 2,0 gols marcados por partida nessa Premier League, enquanto o Liverpool registra 1,6 gols de média Das últimas oito partidas dos Gunners, tivemos mais de 2,5 gols em seis oportunidades O Liverpool registra média de 1,4 gol sofrido por jogo na competição

Outros palpites para Arsenal x Liverpool

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Liverpool vem em crescente na competição, conseguindo superar a sequência ruim do meio da temporada, com nove partidas consecutivas sem derrotas. Considerando o retrospecto do confronto, no qual o Liverpool marcou gols nos últimos dez jogos contra o Arsenal, aliado ao fato de o time londrino ter sofrido gols em seus últimos quatro compromissos, o palpite de pelo menos um gol marcado pelos Reds ganha força.

O Arsenal apresenta um perfil ofensivo muito agressivo, assumindo as ações das partidas e, na maioria delas, se impondo desde o início e abrindo o placar. Tendo marcado o primeiro gol em seis de seus últimos sete jogos, somado ao excelente momento vivido pela equipe, enxergamos uma ótima oportunidade para os Gunners voltarem a marcar primeiro no confronto.

Nesta edição da Premier League, Arsenal e Liverpool registram médias de 5,8 e 5,4 escanteios por partida, respectivamente. Mesmo com números individuais relativamente altos, os jogos de ambas as equipes vêm apresentando um total de escanteios abaixo da linha proposta. Nas últimas oito partidas do time londrino, em sete tivemos menos de 10,5 escanteios, o que reforça nosso palpite.

Análise e Forma dos Times

Arsenal - Momento e escalação

O Arsenal chega muito embalado pelos resultados recentes e pela liderança da Premier League. Vindo de sete vitórias consecutivas na temporada, a equipe venceu o Bournemouth fora de casa por 3 a 2 na última rodada, confirmando sua excelente fase. Agora, enfrenta o Liverpool com o objetivo de devolver a derrota sofrida no primeiro turno.

Para o confronto, Mikel Arteta terá como desfalques os zagueiros Christian Mosquera e Riccardo Calafiori, além do jovem Max Dowman.

Provável escalação do Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, Gabriel Magalhães, William Saliba e Piero Hincapié; Martin Odegaard, Declan Rice e Martin Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres e Leandro Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Liverpool - Momento e escalação

Mesmo vivendo um bom momento, o Liverpool chega frustrado pela forma como encerrou a partida anterior pela Premier League. O empate sofrido nos acréscimos diante do Fulham frustrou os planos dos Reds de se aproximarem do líder Arsenal, mantendo a equipe na quarta colocação, com 34 pontos. Agora, encara um clássico que, nas últimas temporadas, tem sido marcado por confrontos muito disputados.

Para o duelo, Arne Slot não contará com Wataru Endo, Alexander Isak e Giovanni Leoni, todos entregues ao departamento médico. Mohamed Salah segue defendendo a Seleção do Egito na Copa Africana de Nações.

Provável escalação do Liverpool: Alisson Becker; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk e Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister e Curtis Jones; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz e Cody Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Confronto direto e estatísticas de Arsenal x Liverpool

O histórico recente entre Arsenal e Liverpool é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Arsenal x Liverpool

31/08/2025 - Liverpool 1 x 0 Arsenal - Premier League 11/05/2025 - Liverpool 2 x 2 Arsenal - Premier League 27/04/2024 - Arsenal 2 x 2 Liverpool - Premier League 04/02/2024 - Arsenal 3 x 1 Liverpool - Premier League 07/01/2024 - Arsenal 0 x 2 Liverpool - FA Cup

Estatísticas e curiosidades de Arsenal x Liverpool

Arsenal e Liverpool já se enfrentaram 246 vezes, com 95 vitórias do Liverpool, 69 empates e 82 vitórias do Arsenal Na Premier League, o Arsenal registra 40 gols marcados e 14 sofridos, em 20 rodadas O Liverpool registra 32 gols marcados e 28 sofridos, na Premier League até o momento Mikel Arteta enfrentou o Liverpool em 17 oportunidades, registrando sete empates, sete derrotas e apenas três vitórias O Liverpool marcou gols contra o Arsenal em todos os últimos dez confrontos

Comparação de Odds para Arsenal x Liverpool

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Resumo dos palpites do Lance! para Arsenal x Liverpool

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.