Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Arsenal x Kairat pela oitava rodada da Liga dos Campeões. O confronto acontece nesta quarta-feira (28/01), a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio do Arsenal.

Palpite do Lance! para Arsenal x Kairat (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Arsenal entra em campo como amplo favorito, o que acaba tornando o mercado de vitória pouco atrativo devido às odds bastante reduzidas. Diante desse cenário, o foco se desloca para mercados alternativos que oferecem melhor valor, e o de escanteios surge como a opção mais consistente. Os Gunners apresentam um padrão de jogo muito ofensivo, explorando bastante as laterais do campo, com pontas e laterais que chegam com frequência à linha de fundo, o que naturalmente gera uma alta quantidade de cruzamentos e, consequentemente, de escanteios.

Além disso, mesmo quando constrói vantagens no placar, o Arsenal costuma manter a pressão ofensiva, não diminuindo o ritmo e continuando a empurrar o adversário para o campo defensivo. Esse comportamento sustenta a expectativa de um número elevado de cantos ao longo dos 90 minutos, com forte predominância do time londrino nesse fundamento. A projeção é de, no mínimo, onze escanteios no total da partida.

Todas as últimas cinco partida s dos Gunners terminaram com pelo menos 11 escanteios

s dos Gunners terminaram com pelo menos 11 escanteios O Arsenal alcançou 42 escanteios nas últimas cinco partidas

O Arsenal marcou média de 6,8 cantos por jogo nas últimas partidas

Outros palpites para Arsenal x Kairat

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Leandro Trossard surge como a nossa segunda melhor opção de palpite, reunindo fatores que aumentam bastante a probabilidade de sucesso. O belga lidera a artilharia do Arsenal com cinco gols e mantém uma média sólida de finalizações, com 1,6 chutes por partida. Além disso, cria em média três grandes chances de gol por jogo na temporada atual, o que reforça sua presença constante no setor ofensivo e amplia as possibilidades de participação direta em gols, seja marcando ou sendo decisivo nas jogadas finais.

Também enxergamos valor no mercado de cartões, com expectativa de pelo menos três advertências ao longo da partida. O Arsenal tem apresentado um padrão físico moderado, mas consistente, já que três dos últimos cinco jogos da equipe terminaram com, no mínimo, três cartões. Do outro lado, o Kairat também contribui para esse cenário, tendo recebido oito cartões nas últimas quatro partidas, enquanto o Arsenal acumulou 11 no mesmo recorte recente.

Por fim, a tendência é de amplo domínio do Arsenal, tanto ofensiva quanto defensivamente, limitando ao máximo as ações do Kairat. A equipe visitante atravessa uma fase bastante negativa, com baixíssimo rendimento ofensivo, e marcou apenas um gol — ou passou em branco — nas últimas oito partidas. Esse contexto indica poucas chances de o Kairat encontrar espaços para balançar as redes, reforçando a expectativa de controle total dos Gunners ao longo do confronto.

Análise e Forma dos Times

Arsenal - Momento e escalação

O Arsenal vive uma fase excelente e lidera tanto a Liga dos Campeões, com 21 pontos, quanto o Campeonato Inglês. A equipe vem apresentando alto nível de efetividade ofensiva, o que a coloca como uma das principais candidatas ao título europeu nesta temporada. No compromisso mais recente pela Champions League, os Gunners confirmaram o bom momento ao vencerem a Inter de Milão por 3 x 1, com uma atuação sólida e dominante.

Para a próxima partida, o técnico pode ter alguns problemas na escalação. O lateral-esquerdo Riccardo Calafiori segue como dúvida após sentir dores musculares no jogo anterior. Além disso, os meias Declan Rice e Mikel Merino estão fora por suspensão, ambos após acumularem o terceiro cartão amarelo, o que exigirá ajustes no meio-campo da equipe.

Provável escalação do Arsenal: David Raya; Myles Lewis-Skelly, Christian Mosquera, William Saliba e Jurriën Timber; Martin Odegaard, Martín Zubimendi e Eberechi Eze; Leandro Trossard, Gabriel Jesus e Bukayo Saka. Técnico: Mikel Arteta

Kairat - Momento e escalação

O Kairat ocupa a última posição da tabela da Liga dos Campeões, com apenas um ponto somado. A campanha é bastante negativa: foram seis derrotas e apenas um empate, evidenciando fragilidades tanto no setor ofensivo quanto no defensivo. Nos compromissos mais recentes, a equipe foi superada pelo Club Brugge por 4 x 1, pelo Olympiakos por 1 x 0 e pelo Copenhague por 3 x 2, resultados que reforçam o momento delicado do clube na competição.

Para o confronto, o time ainda convive com incertezas na escalação. O centroavante Dastan Satpaev e o volante Olzhas Baybek são dúvidas e aguardam liberação do departamento médico, o que pode limitar ainda mais as opções do treinador para tentar surpreender fora de casa.

Provável escalação do Kairat: Temirlan Anarbekov; Luis Mata, Egor Sorokin, Aleksandr Martynovich e Erkin Tapalov; Damir Kasabulat e Dan Glazer; Valeriy Gromyko, Jorge Jorginho e Aleksandr Mrynskiy; Edmilson. Técnico: Rafael Urazbakhtin

Confronto direto e estatísticas de Arsenal e Kairat

O histórico recente entre Arsenal e Kairat é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Arsenal e Kairat

Não há registros de confrontos entre Arsenal e Kairat

Estatísticas e curiosidades de Arsenal e Kairat

O mandante cede, em média, 3,6 escanteios por partida O Arsenal marcou mais escanteios que o adversário em oito das últimas dez partidas O Arsenal ataca com intensidade e registra média de 2,2 gols por jogo A equipe londrina finaliza bastante, com média de 17,1 chutes por partida A defesa do Kairat é vulnerável e sofre, em média, 1,6 gols por jogo O Kairat comete cerca de 11 faltas por partida, aumentando a chance de bolas paradas O Arsenal finaliza majoritariamente de fora da área, com média de 13,3 chutes longos e 3,8 finalizações de dentro da área

Comparação de Odds para Arsenal x Kairat

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Mais de 2,5 Cartões Menos de 2,5 Cartões Betsson 1,78 1,90 Superbet 1,69 2,05 Bet365 1,83 1,83

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Arsenal x Kairat

Mais de 10,5 Escanteios (2,52 na Betsson) Leandro Trossard: 1,5+ chutes ao gol (1,85 na Superbet) Mais de 2,5 Cartões (1,78 na Betsson) Ambos marcam: Não (1,50 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.