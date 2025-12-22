Arsenal x Crystal Palace – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Arsenal x Crystal Palace pela Copa da Liga Inglesa. O duelo das quartas de final acontece nesta terça-feira (23/12), no Emirates Stadium, em Londres. A partida terá início às 17h (horário de Brasília). O vencedor deste confronto terá o Chelsea como adversário na semifinal da competição.

Palpite do Lance! para Arsenal x Crystal Palace (23/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Arsenal aposta no excelente momento para seguir com o sonho de conquistar a Copa da Liga Inglesa. São seis vitórias nos últimos oito jogos, sendo quatro pela diferença de dois ou mais gols. Um dos méritos da equipe é a força defensiva e o controle das partidas. A defesa foi vazada em nove dos 25 compromissos disputados na temporada, com média de 0,44 gols sofridos.

Mesmo com alterações, como prever a provável formação, os Gunners chegam com um favoritismo para controlar o duelo em casa. O Crystal Palace sofreu duas derrotas pesadas nas últimas três partidas. Contra Manchester City e Leeds, foram sete gols sofridos, em reveses de baixa defensiva. Assim, a aposta é no bom resultado a favor dos mandantes.

O Arsenal venceu 11 dos 12 jogos como mandante na temporada Nove dessas partidas terminaram com uma diferença de dois ou mais gols a favor da equipe vermelha O Crystal Palace foi vazado em seis dos últimos oito compromissos

Outros palpites para Arsenal x Crystal Palace

O Arsenal tem no desempenho em primeiros tempos uma das forças na Premier League. O time marcou 12 gols na etapa, com nove vitórias em 17 jogos. A equipe tem um histórico no confronto direto de amplo domínio de triunfos na etapa. Em casa, deve ditar as ações nos 45 minutos iniciais sendo favorito a um bom resultado.

Outra aposta é de mais de 7,5 finalizações certas no total. Em média, Arsenal e Crystal Palace tiveram 5,4 acertos nos últimos cinco compromissos. O jogo mais ofensivo dos mandantes deve gerar espaços para os contra-ataques do Palace, estilo favorável a um ataque móvel.

Por fim, como já citado no primeiro palpite, o Arsenal aposta no sistema defensivo seguro para buscar avançar. Oito jogos do time em casa na temporada terminaram com sua defesa zerada. Essa segurança faz com que tenha uma média de 0,33 tentos sofridos no mando. Esse contexto deve favorecer o mercado de ambos marcam não.

Análise e Forma dos Times

Arsenal - Momento e escalação

O Arsenal chega para sua terceira partida na Copa da Liga buscando se avançar à próxima fase. O time já eliminou o Port Vale e Brighton, ambos com vitórias por 2 a 0. A boa temporada dos Gunners o coloca como candidato aos títulos. Os comandados de Arteta seguem na liderança da Premier League, após vencer por 1 a 0 o Everton no último sábado (20). O gol solitário de Viktor Gyökeres levou a equipe aos 39 pontos.

Mikel Arteta deve fazer uma série de alterações no time titular. O técnico usa os jogos da copa para rodar o elenco, dando oportunidades para alguns reservas. Assim, Kepa, Ben White, Lewis-Skelly, Mikel Merino, Norgaard e Madueke devem ser titulares na partida. A principal dúvida é no comando de ataque. Gyökeres pode ir para o banco pensando na sequência da temporada, com Gabriel Jesus sendo o titular.

Provável formação do Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Ben White, William Saliba, Hincapié e Lewis-Skelly; Norgaard, Mikel Merino e Eberechi Eze; Madueke, Gabriel Martinelli e Viktor Gyokeres (Gabriel Jesus). Técnico: Mikel Arteta.

Crystal Palace - Momento e escalação

O Crystal Palace também estreou na fase pré-oitavas da competição A equipe passou por Millwall, nos pênaltis, e pelo Liverpool antes das quartas. O time de Oliver Glasner tenta se recuperar de uma oscilação na temporada. O time está há três jogos sem perder, com duas derrotas e um empate. No final de semana, sofreu um revés por 4 a 1 para o Leeds United, que estacionou o The Eagles na oitava posição.

O Palace lida com uma série de desfalques para escalar o time titular nesta terça-feira. Os principais deles são por lesões. Jean-Philippe Mateta, Cheik Doucoure, Daichi Kamada e Daniel Muñoz estão no departamento médico e estão fora da partida. Além deles, Ismaila Sarr foi convocado para Copa Africana de Nações e fica as próximas semanas fora.

Provável escalação do Crystal Palace: Walter Benítez; Marc Guéhi, Chris Richards e Maxence Lacroix; Nathaniel Clyne, Adam Wharton, Will Hughes e Borna Sosa; Edward Nketiah e Yéremy Pino; Christantus Uche. Técnico: Oliver Glasner.

Confronto direto e estatísticas de Arsenal e Crystal Palace

O histórico recente entre Arsenal e Crystal Palace é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Arsenal e Crystal Palace

26/10/2025 - Arsenal 1 x 0 Crystal Palace - (Copa da Liga Inglesa)

23/04/2025 – Arsenal 2 x 2 Crystal Palace – (Premier League)

21/12/2024 – Crystal Palace 1 x 5 Arsenal – (Premier League)

18/12/2024 – Arsenal 3 x 2 Crystal Palace – (Copa da Liga Inglesa)

20/01/2024 – Arsenal 5 x 0 Crystal Palace – (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Arsenal x Crystal Palace

O Arsenal venceu sete dos últimos dez confrontos diretos contra o Crystal Palace

dos últimos confrontos diretos contra o Crystal Palace Seis dos últimos dez terminaram com o mercado de ambos marcam não

dos últimos terminaram com o mercado de ambos marcam não O Arsenal foi o primeiro time a marcar em quatro dos últimos cinco compromissos

dos últimos compromissos O Palace cedeu mais de 3,5 finalizações certas em cinco dos oito duelos recentes

dos duelos recentes O Arsenal venceu o primeiro tempo em quatro dos últimos cinco confrontos diretos

Comparação de Odds para Arsenal x Crystal Palace

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,82 1,95 Betano 2,00 1,75 Bet365 2,00 1,75

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Arsenal x Crystal Palace

Handicap -1 Arsenal (2,21 na Betsson) Primeiro tempo: Vitória do Arsenal (1,90 na Betsson) Mais de 7,5 chutes no gol (1,90 na Betano) Ambas as equipes marcam: não (1,75 na Bet365)

