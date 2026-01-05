Argélia x RD Congo – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Argélia x RD Congo, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. O confronto acontece nesta terça-feira, 06 de janeiro, às 13h00 (horário de Brasília), no Moulay Hassan Stadium, em Rabat, no Marrocos, com transmissão ao vivo no Bandsports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Argélia x RD Congo (06/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Riyad Mahrez é a principal esperança para liderar as Raposas do Deserto na busca pelo título da Copa Africana de Nações. O meia-atacante, que acumula passagens vitoriosas por todos os clubes em que atuou, vive ótima temporada e foi decisivo na fase de grupos, com duas grandes atuações e três gols marcados. O desempenho o colocou na vice-liderança da artilharia da competição, reforçando nosso palpite em mais uma atuação decisiva do craque argelino.

Mahrez registra 18 participações diretas em gols na temporada, com nove gols e nove assistências, contando Seleção da Argélia e Al-Ahli Na Copa Africana de Nações, finaliza média de 2,0 vezes por partida, com 75% de conversão em gols Pela Seleção da Argélia, Mahrez registra 39 gols marcados em 111 partidas

Outros palpites para Argélia x RD Congo

A Seleção Argelina chega para o confronto com um retrospecto recente muito positivo ao abrir o placar, sendo a primeira a marcar em seus últimos seis jogos. Isso reflete o perfil ofensivo da equipe, que costuma buscar o resultado desde os minutos iniciais, reforçando nosso palpite para a Argélia marcar o primeiro gol da partida.

Na competição, a Argélia registra média de 6,0 escanteios e apenas 1,0 cartão amarelo por jogo. Já a seleção do Congo apresenta médias de 3,3 escanteios e também 1,0 cartão por partida, números que fortalecem a expectativa de ambas as estatísticas permanecerem abaixo da linha indicada.

Por se tratar de um confronto eliminatório, no qual a derrota significa a eliminação da competição, a tendência é de um jogo mais estudado e cauteloso por parte das duas seleções. Somado ao perfil defensivo da Seleção do Congo, que teve menos de 2,5 gols em sete de suas últimas oito partidas, nosso palpite aponta para um duelo com poucos gols marcados.

Análise e Forma dos Times

Argélia - Momento e escalação

A Seleção da Argélia chega muito motivada para disputar as oitavas de final. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, além de sete gols marcados e apenas um sofrido, a equipe deixou para trás o retrospecto negativo das duas últimas edições, quando não conseguiu avançar à segunda fase, apresentando atuações de alto nível.

Para a partida, os argelinos não poderão contar com os defensores Samir Chergui e Jaouen Hadjam, lesionados no confronto contra Burkina Faso. Mohamed Tougai segue como dúvida. As principais esperanças ofensivas recaem sobre Riyad Mahrez, que já marcou três gols nesta edição da Copa Africana de Nações.

Provável escalação do Argélia: Anthony Mandréa; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Aït-Nouri; Hicham Boudaoui, Ismael Bennnacer, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez e Farès Chaïbi; Mohamed Amoura. Técnico: Vladimir Petkovic.

RD Congo - Momento e escalação

A Seleção da República Democrática do Congo também chega embalada para o confronto. Com duas vitórias e um empate, a equipe terminou na segunda colocação do Grupo D, ficando atrás apenas no saldo de gols. O retrospecto recente é bastante positivo: são oito vitórias nas últimas dez partidas, evidenciando a boa preparação e a ambição de avançar ainda mais na competição.

Para a partida, Arthur Masuaku é a única dúvida, e o técnico Sébastien Desabre deve contar com praticamente todo o elenco disponível. Gaël Kakuta segue como o principal destaque ofensivo da equipe, sendo o artilheiro da seleção na competição, com dois gols marcados.

Provável escalação do RD Congo: Lionel M'Pasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Joris Kayembe; Ngal´ayel Mukau, Charles Pickel, Théo Bongonda, Noah Sadiki e Meschack Elia. Cédric Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre.

Confronto direto e estatísticas de Argélia x RD Congo

O histórico recente entre Argélia e RD Congo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Argélia x RD Congo

09/06/2022 - Argélia 3 x 0 RD Congo - Amistoso Internacional

10/10/2019 - Argélia 1 x 1 RD Congo - Amistoso Internacional

26/03/2008 - Argélia 1 x 1 RD Congo - Amistoso Internacional

19/08/2002 - Argélia 1 x 1 RD Congo - Amistoso Internacional

23/01/2000 - Argélia 0 x 0 RD Congo - Copa Africana de Nações

Estatísticas e curiosidades de Argélia x RD Congo

Em todas as competições foram disputados cinco jogos entre as duas equipes, com uma vitória da Argélia e quatro empates Na Copa Africana de Nações, a Argélia registra sete gols marcados e apenas um gol sofrido A Seleção do RD Congo registra cinco gols marcados e um gol sofrido na fase de grupos Ambas as seleções vem de um excelente retrospecto de oito vitórias em seus últimos dez jogos Riyad Mahrez registra 18 participações diretas em gols na temporada, com nove gols marcados e nove assistências, em 26 partidas contando clube e seleção

Comparação de Odds para Argélia x RD Congo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação:

Casa de Apostas Argélia RD Congo Betsson 1,47 2,50 Betano 1,47 2,70 Br4bet 1,47 2,55

Resumo dos palpites do Lance! para Argélia x RD Congo

