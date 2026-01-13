Albacete x Real Madrid – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Albacete x Real Madrid, pela oitavas de final da Copa do Rei. O confronto acontece nesta quarta-feira, 14 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio Carlos Belmonte, em Albacete, na Espanha, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Albacete x Real Madrid (14/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Real Madrid possui um enorme potencial ofensivo, tendo marcado 61 gols em 28 partidas na temporada até o momento. Com nomes estrelados no setor de ataque, é sempre esperado um alto número de gols em seus jogos. Diante da grande disparidade entre os elencos, os Merengues levam ampla vantagem, com forte tendência a controlar as ações ofensivas e criar muitas chances de gol ao longo da partida.

Soma-se a isso o fato de que, em seis dos últimos sete jogos do Albacete, a equipe conseguiu marcar ao menos um gol, o que reforça ainda mais o nosso palpite para mais de 3,5 gols no confronto, aparecendo como uma excelente opção.

Nas últimas dez partidas, o Real Madrid registrou média de 2,1 gols marcados e 1,3 gols sofridos Em três dos últimos cinco jogos dos Merengues tivemos mais de 3,5 gols totais A equipe do Albacete vem de 2,4 gols totais de média em suas últimas dez partidas

Outros palpites para Albacete x Real Madrid

Um dos pontos mais negativos das últimas partidas do Real Madrid, que impactou diretamente nos resultados recentes, tem sido a inconsistência defensiva. Em 80% dos últimos dez jogos, a equipe sofreu ao menos um gol. Somado a isso, o alto poder ofensivo do time, que registra média de 2,2 gols marcados na temporada, faz com que o mercado de ambas as equipes marcam apareça como uma ótima opção para este confronto.

Um dos jogadores em melhor momento no elenco madridista é Gonzalo García. O jovem atacante soube aproveitar bem as ausências recentes de Kylian Mbappé, contribuindo com quatro gols e uma assistência nas últimas três partidas. A expectativa é de mais uma boa atuação do jogador, e o nosso palpite acompanha essa fase positiva.

Além disso, as duas equipes apresentam um retrospecto de partidas ofensivamente movimentadas, com geração de muitas chances e alto número de escanteios. Nas últimas dez partidas, Albacete e Real Madrid registraram médias de 5,5 e 5,9 escanteios a favor, respectivamente. Para reforçar ainda mais essa tendência, em cinco dos últimos seis jogos dos Merengues tivemos mais de 9,5 escanteios, o que fortalece o nosso palpite.

Análise e Forma dos Times

Albacete - Momento e escalação

O Albacete vive um momento de oscilação na temporada, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Na La Liga 2, a segunda divisão espanhola, a equipe ocupa a 17ª colocação, somando 24 pontos em 21 partidas.

No último compromisso, empatou sem gols com a Real Sociedad B. Agora, recebe o Real Madrid com o objetivo de surpreender o adversário e, quem sabe, conquistar a classificação para a próxima fase.

Provável escalação do Albacete: Diego Mariño; Fran Gámez, Carlos Neva, Jesús Vallejo, Jonathan Gómez e José Lazo; Alejandro Meléndez, Riki Rodríguez, Víctor Valverde e Jefté Betancor; Agus Medina. Técnico: Alberto Gonzalez Fernandez

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid vive um momento bastante conturbado na temporada. A derrota na Supercopa da Espanha para o rival Barcelona culminou na demissão de Xabi Alonso. Com isso, outro ex-jogador do clube assume o comando: Álvaro Arbeloa, que treinava a equipe B do Real.

Agora, as atenções se voltam para a disputa da Copa do Rei, com o objetivo de evitar qualquer surpresa diante do adversário e não agravar ainda mais a situação da equipe.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni e Dean Huijsen e Álvaro Carreras; Fede Valverde, Jude Bellingham e Eduardo Camavinga; Rodrygo, Gonzalo García e Vinícius Júnior. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Confronto direto e estatísticas de Albacete x Real Madrid

O histórico recente entre Albacete e Real Madrid é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Albacete x Real Madrid

03/04/2005 - Albacete 1 x 2 Real Madrid - La Liga 14/11/2004 - Real Madrid 6 x 1 Albacete - La Liga 03/04/2004 - Albacete 1 x 2 Real Madrid - La Liga 23/11/2003 - Real Madrid 2 x 1 Albacete - La Liga 15/03/1996 - Real Madrid 2 x 0 Albacete - Liga Espanhola

Estatísticas e curiosidades de Albacete x Real Madrid

Em todas as competições foram disputados 14 jogos entre as duas equipes, com 11 vitórias do Real Madrid e três empates O Real Madrid possui 20 títulos da Copa do Rei da Espanha, tendo conquistado o último em 2023 Os Merengues registram 61 gols marcados e 30 gols sofridos, em 28 partidas da temporada Em oito dos últimos dez jogos, o Real Madrid sofreu gols Tivemos mais de 3,5 gols em três dos últimos cinco jogos do Real Madrid

Comparação de Odds para Albacete x Real Madrid

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Albacete Real Madrid Betsson 7,50 1,08 Betano 6,60 1,11 Br4bet 6,00 1,08

Resumo dos palpites do Lance! para Albacete x Real Madrid

