Al-Riyadh x Al-Nassr – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Al-Riyadh x Al-Nassr pelo Campeonato Saudita. O duelo acontece nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, às 12h15 (horário de Brasília), no Prince Turki bin Abdulaziz Stadium, em Riade, na Arábia Saudita, em jogo válido pela 20ª rodada do Sauditão. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Al-Riyadh x Al-Nassr (02/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O confronto entre Al-Nassr e Al-Riyadh tende a se equilibrar, o que justifica o palpite de empate. O Al-Nassr chega com boas vitórias recentes, mas enfrenta um adversário que não conhece derrotas nos últimos jogos, mostrando solidez defensiva e capacidade de manter o controle em partidas apertadas. A tendência é de um duelo disputado, com chances de gols limitadas e alternância de posse de bola, onde pequenas falhas podem decidir o resultado.

O Al-Riyadh também apresenta desempenho consistente, especialmente fora de casa, conseguindo segurar resultados positivos contra times de maior tradição. O equilíbrio técnico e tático entre as equipes reforça a expectativa de um empate, já que ambas podem explorar contra-ataques e buscar oportunidades em momentos específicos, sem grande vantagem clara para nenhum dos lados.

Al-Nassr venceu quatro dos últimos jogos, mostrando eficiência na finalização e organização ofensiva Al-Riyadh não sofreu derrotas em três partidas recentes, evidenciando estabilidade defensiva e consistência tática Ambos os times têm se mostrado equilibrados em posse de bola e transição, o que aumenta a probabilidade de um empate

Outros palpites para Al-Riyadh x Al-Nassr

O jogo entre Al-Nassr e Al-Riyadh tem grande potencial ofensivo, reforçado pelos números recentes das equipes. A tendência é de muitos gols, já que o Al-Nassr marcou mais de 2,5 gols em nove das últimas dez partidas, enquanto o confronto direto entre os times registrou mais de 2,5 gols em quatro dos cinco últimos duelos. O Al-Riyadh também não fica atrás, tendo sofrido gols em 13 partidas recentes e mostrando vulnerabilidade defensiva que pode ser explorada.

Além disso, há forte probabilidade de ambas as equipes marcarem, com Al-Nassr marcando em seis de oito partidas e Al-Riyadh mantendo o registro em seis de seis jogos recentes. O destaque ofensivo fica por conta de Cristiano Ronaldo, que soma 18 gols em 22 partidas nesta temporada e continua em busca do milésimo gol da carreira, representando um perigo constante a qualquer momento da partida.

Análise e Forma dos Times

Al-Riyadh - Momento e escalação

O Al-Riyadh vive um momento delicado na Liga Profissional Saudita, ocupando a 15ª posição com 12 pontos em 18 partidas, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. No último jogo, a equipe não conseguiu sair de um empate, mostrando dificuldade na criação ofensiva e vulnerabilidade nas transições defensivas.

Para o confronto contra o Al-Nassr, a equipe deve ter desfalques no setor defensivo, o que pode comprometer a consistência atrás, mas segue contando com jogadores experientes que tentam equilibrar a pressão do meio-campo.

Provável escalação do Al-Riyadh: Borjan; Al-Harfi, Al-Khaibari, Barbet, Al-Bawardi; Toze, Soro, Al Siyahi, Bayesh; Haroun e Sylla. Técnico: Daniel Carreño.

Al-Nassr - Momento e escalação

O Al-Nassr, por outro lado, chega motivado após uma sequência de vitórias que reforçam sua busca pelo título, mantendo-se próximo do líder Al Hilal. O time apresenta forte poder ofensivo, liderado por Cristiano Ronaldo, e eficiência na finalização, mas ainda demonstra alguma instabilidade em partidas fora de casa, especialmente contra adversários que fecham bem o meio.

No duelo desta segunda-feira, o Al-Nassr deve explorar a superioridade técnica e as bolas paradas, enquanto precisa ter atenção às falhas defensivas que o Al-Riyadh pode tentar explorar nos contra-ataques.

Provável escalação do Al-Nassr: Bento; Al-Nasser, Simakan, Martinez e Al-Ghanam; Coman, Angelo Gabriel, Alhassan e Sadio Mane; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Confronto direto e estatísticas de Al-Riyadh x Al-Nassr

O histórico recente entre Al-Riyadh e Al-Nassr fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Al-Riyadh x Al-Nassr

20/09/2025 – Al-Nassr 5 x 1 Al-Riyadh (Campeonato Saudita)

12/04/2025 – Al-Nassr 2 x 1 Al-Riyadh (Campeonato Saudita)

08/11/2024 – Al-Riyadh 0 x 1 Al-Nassr (Campeonato Saudita)

23/05/2024 – Al-Riyadh 2 x 2 Al-Nassr (Campeonato Saudita)

08/12/2023 – Al-Nassr 4 x 1 Al-Riyadh (Campeonato Saudita)

Estatísticas e curiosidades de Al-Riyadh x Al-Nassr

Al-Nassr venceu três dos últimos cinco encontros contra o Al-Riyadh Al-Nassr está invicto nos últimos cinco jogos diante do rival Al-Riyadh sofreu gols em todas as últimas cinco partidas contra o Al-Nassr Mais de 2,5 gols foram marcados em quatro dos últimos cinco confrontos entre as equipes Ambas as equipes marcaram em quatro dos últimos cinco duelos

Comparação de Odds para Al-Riyadh x Al-Nassr

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,88 1,82 Betano 1,90 1,85 Bet365 1,90 1,85

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Al-Riyadh x Al-Nassr

Resultado: Empaye (6,70 na Betsson) Acima de 3,5 gols (1,82 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,78 na Superbet) Marcar a qualquer momento: Cristiano Ronaldo (1,70 na Betano)

