Al-Riyadh x Al-Nassr – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Al-Riyadh x Al-Nassr pelo Campeonato Saudita. O duelo acontece nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, às 12h15 (horário de Brasília), no Prince Turki bin Abdulaziz Stadium, em Riade, na Arábia Saudita, em jogo válido pela 20ª rodada do Sauditão. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Al-Riyadh x Al-Nassr (02/02/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O confronto entre Al-Nassr e Al-Riyadh tende a se equilibrar, o que justifica o palpite de empate. O Al-Nassr chega com boas vitórias recentes, mas enfrenta um adversário que não conhece derrotas nos últimos jogos, mostrando solidez defensiva e capacidade de manter o controle em partidas apertadas. A tendência é de um duelo disputado, com chances de gols limitadas e alternância de posse de bola, onde pequenas falhas podem decidir o resultado.
O Al-Riyadh também apresenta desempenho consistente, especialmente fora de casa, conseguindo segurar resultados positivos contra times de maior tradição. O equilíbrio técnico e tático entre as equipes reforça a expectativa de um empate, já que ambas podem explorar contra-ataques e buscar oportunidades em momentos específicos, sem grande vantagem clara para nenhum dos lados.
- Al-Nassr venceu quatro dos últimos jogos, mostrando eficiência na finalização e organização ofensiva
- Al-Riyadh não sofreu derrotas em três partidas recentes, evidenciando estabilidade defensiva e consistência tática
- Ambos os times têm se mostrado equilibrados em posse de bola e transição, o que aumenta a probabilidade de um empate
Outros palpites para Al-Riyadh x Al-Nassr
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O jogo entre Al-Nassr e Al-Riyadh tem grande potencial ofensivo, reforçado pelos números recentes das equipes. A tendência é de muitos gols, já que o Al-Nassr marcou mais de 2,5 gols em nove das últimas dez partidas, enquanto o confronto direto entre os times registrou mais de 2,5 gols em quatro dos cinco últimos duelos. O Al-Riyadh também não fica atrás, tendo sofrido gols em 13 partidas recentes e mostrando vulnerabilidade defensiva que pode ser explorada.
Além disso, há forte probabilidade de ambas as equipes marcarem, com Al-Nassr marcando em seis de oito partidas e Al-Riyadh mantendo o registro em seis de seis jogos recentes. O destaque ofensivo fica por conta de Cristiano Ronaldo, que soma 18 gols em 22 partidas nesta temporada e continua em busca do milésimo gol da carreira, representando um perigo constante a qualquer momento da partida.
Análise e Forma dos Times
Al-Riyadh - Momento e escalação
O Al-Riyadh vive um momento delicado na Liga Profissional Saudita, ocupando a 15ª posição com 12 pontos em 18 partidas, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. No último jogo, a equipe não conseguiu sair de um empate, mostrando dificuldade na criação ofensiva e vulnerabilidade nas transições defensivas.
Para o confronto contra o Al-Nassr, a equipe deve ter desfalques no setor defensivo, o que pode comprometer a consistência atrás, mas segue contando com jogadores experientes que tentam equilibrar a pressão do meio-campo.
Provável escalação do Al-Riyadh: Borjan; Al-Harfi, Al-Khaibari, Barbet, Al-Bawardi; Toze, Soro, Al Siyahi, Bayesh; Haroun e Sylla. Técnico: Daniel Carreño.
Al-Nassr - Momento e escalação
O Al-Nassr, por outro lado, chega motivado após uma sequência de vitórias que reforçam sua busca pelo título, mantendo-se próximo do líder Al Hilal. O time apresenta forte poder ofensivo, liderado por Cristiano Ronaldo, e eficiência na finalização, mas ainda demonstra alguma instabilidade em partidas fora de casa, especialmente contra adversários que fecham bem o meio.
No duelo desta segunda-feira, o Al-Nassr deve explorar a superioridade técnica e as bolas paradas, enquanto precisa ter atenção às falhas defensivas que o Al-Riyadh pode tentar explorar nos contra-ataques.
Provável escalação do Al-Nassr: Bento; Al-Nasser, Simakan, Martinez e Al-Ghanam; Coman, Angelo Gabriel, Alhassan e Sadio Mane; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.
Confronto direto e estatísticas de Al-Riyadh x Al-Nassr
O histórico recente entre Al-Riyadh e Al-Nassr fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Al-Riyadh x Al-Nassr
- 20/09/2025 – Al-Nassr 5 x 1 Al-Riyadh (Campeonato Saudita)
- 12/04/2025 – Al-Nassr 2 x 1 Al-Riyadh (Campeonato Saudita)
- 08/11/2024 – Al-Riyadh 0 x 1 Al-Nassr (Campeonato Saudita)
- 23/05/2024 – Al-Riyadh 2 x 2 Al-Nassr (Campeonato Saudita)
- 08/12/2023 – Al-Nassr 4 x 1 Al-Riyadh (Campeonato Saudita)
Estatísticas e curiosidades de Al-Riyadh x Al-Nassr
- Al-Nassr venceu três dos últimos cinco encontros contra o Al-Riyadh
- Al-Nassr está invicto nos últimos cinco jogos diante do rival
- Al-Riyadh sofreu gols em todas as últimas cinco partidas contra o Al-Nassr
- Mais de 2,5 gols foram marcados em quatro dos últimos cinco confrontos entre as equipes
- Ambas as equipes marcaram em quatro dos últimos cinco duelos
Comparação de Odds para Al-Riyadh x Al-Nassr
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam
|Casa
|Ambas as equipes marcam
|Ambas as equipes marcam: não
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Al-Riyadh x Al-Nassr
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
