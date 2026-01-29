Confira os principais palpites para Al-Kholood x Al-Nassr pelo Campeonato Saudita 2025/26. A partida em Buraidah acontece nesta sexta-feira, 30 de janeiro, a partir das 14h30 (horário de Brasília). O jogo no Alinma Stadium será válido pela 19ª rodada da competição. Veja também neste artigo todas as informações e análise para o encontro entre os times.

Palpite do Lance! para Al-Kholood x Al-Nassr (30/01/2026)

A primeira aposta é numa vitória confortável do Al-Nassr neste duelo. A fase do Al-Kholood contribui para este mercado. O time mandante perdeu nove dos últimos 12 jogos feitos. A fase em casa aumenta esse retrospecto negativo, já que são sete derrotas seguidas em partidas pela competição. Três delas foram com uma diferença de dois ou mais gols.

A exposição defensiva - 19 dos 32 gols levados foram como mandante - será testada diante de um ataque de muita qualidade. Cristiano Ronaldo, Mané e companhia venceram sete dos últimos 11 duelos na competição. A força do ataque é provado com quatro desses triunfos vindo com a equipe marcando mais de 2,5 vezes. Essa oposição entre os times favorece uma aposta com handicap do Al-Nassr.

19 dos 45 gols feitos pelo Al-Nassr na liga foram em partidas como visitante O Al-Kholood é a quarta pior defesa do Campeonato Saudita, com 32 gols sofridos O Al-Nassr venceu cinco dos oito duelos fora de casa na competição

Outros palpites para Al-Kholood x Al-Nassr

Assim como outros clubes de maior investimento, o Al-Nassr adota uma postura muito agressiva nas partidas do Sauditão. Esse estilo faz o time ter uma das maiores médias de escanteios no torneio, com 7,5 por jogo. O Al-Kholood teve o mercado acima de 10,5 tiros de canto em três dos últimos cinco duelos. O contexto inicial do encontro é visto como favorável ao encontro.

Por jogo, a equipe de Jorge Jesus tem média de 19,1 chutes realizados. Esse alvo volume faz o ataque amarelo criar muitas chances ao longo das partidas. Nas últimas dez, foram 15 feitos nos 45 minutos iniciais e nove no tempo final. O time mandante sofreu dois ou mais gols em cinco dos últimos oito jogos. A tendência é de maior controle dos visitantes, com chances de marcar em ambos os tempos.

A parte inicial é amplamente favorável para dois ou mais gols feitos. Dos gols sofridos pelos mandante na competição, 15 vieram na primeira metade dos jogos. Dois dos últimos quatro duelos em casa terminaram com esse mercado. Como já citado anteriormente, o Knights of Najd também tem alta tendência de marcar no tempo inicial, o que favorece nosso palpite.

Análise e Forma dos Times

Al-Kholood - Momento e escalação

O Al-Kholood segue de olho na briga contra um descenso no Sauditão. No momento, a equipe está a quatro pontos do Damac, primeiro time do Z3. Na última rodada, os comandados de Des Buckingham não seguraram o Al-Ettifaq e perderam por 2 a 1.

Ramiro Enrique chegou a abrir o placar, mas Khalid Al-Ghannam marcou duas vezes no segundo tempo e garantiu o resultado do Ettifaq. O treinador do Kholood deve repetir a formação da última partida diante do Al-Nassr.

Provável escalação do Al-Kholood: Juan Cozzani; Ramzi Sawlan, Norbert Gyömbér, Shaquille Pinas e Sultan Al Shehri; Abdulaziz Al-Aliwa, Kévin N'Doram, John Buckley e Muhammad Sawan; Ramiro Enrique e Hattan Bahebri. Técnico: Des Buckingham.

Al-Nassr- Momento e escalação

O Al-Nassr venceu sua terceira partida seguida na Saudi Pro League ao bater o Al-Taawoun. O time de Cristiano Ronaldo venceu pelo placar mínimo de 1 a 0, com gol contra de Mohammed Al Dossari. Os três pontos deixam o clube a cinco pontos do Al-Hilal, líder até o momento do campeonato. Um dos destaques do jogo foi o retorno de Sadio Mané.

O senegalês fez sua primeira partida após o título da Copa Africana de Nações. O atacante deve seguir como titular diante na partida desta sexta-feira. Quem não estará à disposição é Brozovic, meia que recebeu o quinta amarelo e cumprirá suspensão.

Provável escalação do Al-Nassr: Bento; Sultan Al-Ghanam, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez e Saad Al-Nasser; Abdullah Al-Khaibari, Ali Al-Hassan, Kingsley Coman e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Jorge Jesus.

Confronto direto e estatísticas de Al-Kholood x Al-Nassr

O histórico recente entre Al-Kholood e Al-Nassr é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Al-Kholood e Al-Nassr

14/09/2025 - Al-Nassr 2 x 0 Al-Kholood - (Campeonato Saudita) 14/03/2025 - Al-Nassr 3 x 1 Al-Kholood - (Campeonato Saudita) 25/10/2024 - Al-Kholood 3 x 3 Al-Nassr - (Campeonato Saudita)

Estatísticas e curiosidades de Al-Kholood x Al-Nassr

O Al-Nassr venceu dois dos três confrontos diretos contra o Al-Kholood Dois desses jogos terminaram com o mercado de ambos marcam E todos eles tiveram um combinado de escanteios acima de 10,5 Cinco das últimas sete partidas do Al-Kholood foram com mais de 2,5 gols E o Al-Nassr saiu vitorioso no primeiro tempo em quatro das últimas cinco oportunidades

Comparação de Odds para Al-Kholood x Al-Nassr

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,60 2,20 Betano 1,60 2,25 Bet365 1,61 2,20

Resumo dos palpites do Lance! para Al-Kholood x Al-Nassr

Handicap -2 Al-Nassr (2,45 na Betsson) Mais de 10,5 escanteios (1,98 na Betsson) Al-Nassr marca em ambos os tempos (1,65 na Betano) Mais de 1,5 gols no 1º tempo (1,80 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.