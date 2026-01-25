Confira os principais palpites para Al-Ittihad x Al-Okhdood pelo Campeonato Saudita 2025/26. A partida nesta segunda-feira (26/01), acontece a partir das 14h30 (horário de Brasília). O duelo no Alinma Stadium, em Jeddah, será válido pela 18ª rodada, a primeira do segundo turno da competição. Veja também as principais informações sobre as prováveis formações dos times para o jogo.

Palpite do Lance! para Al-Ittihad x Al-Okhdood (26/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Al-Ittihad vai buscar se recuperar dos últimos resultados com uma boa atuação ao lado do seu torcedor. Antes da sequência de três jogos sem vencer, a equipe vinha de sete vitórias seguidas. Enfrentar o lanterna da Saudi Prol League sugere para uma imposição ofensiva no primeiro tempo. Até porque o Al-Okhdood tem o pior desempenho nos 45 minutos iniciais na competição.

São nove derrotas na etapa em 16 partidas, com 16 gols levados. O time de Benzema e companhia marcou no primeiro tempo como mandante em metade dos últimos seis jogos. Em dois deles, balançou as redes mais de 1,5 vezes.

O Al-Ittihad tem 15 gols no primeiro tempo em 16 jogos na Saudi Pro League A equipe do Al-Okhdood sofreu em média de 1,7 gols nos últimos dez compromissos

Outros palpites para Al-Ittihad x Al-Okhdood

O time da casa teve uma média de oito cobranças de escanteios por jogo nos últimos dez compromissos. Em duelos no seu mando, teve mais de 9,5 totais em três dos últimos quatro. A equipe deve ter um tempo no campo de ataque alto - principalmente contra uma defesa mais recuada - elevando o número de tiros de canto.

Karim Benzema é a principal referência ofensiva do Al-Ittihad, seja no número de gols seja na dinâmica para finalizações. Assim, o atacante teve 22 acertos no alvo nos últimos dez jogos, com média de 2,2. O número foi mais que 2,5 em quatro dessas partidas. Novamente, o camisa nove é amplo favorito para ter chances a seu favor, com boa quantidade de finalizações.

O Al-Okhdood é o pior ataque do Campeonato Saudita, já que balançou as redes apenas 13 vezes na competição. O time teve um gol marcado ou nenhum em oito dos últimos dez compromissos. O Al-Ittihad aposta na fase defensiva como mandante, com nove gols levados na competição. A equipe venceu sem sofrer gol três dos últimos quatro duelos em casa.

Análise e Forma dos Times

Al-Ittihad - Momento e escalação

O Al-Ittihad enfrenta um momento de oscilação na temporada, com duas derrotas e um empate nos últimos jogos do Campeonato Saudita. Essa sequência afastou o time de Sérgio Conceição da zona de classificação para a Champions Asiática. No momento, é apenas o sétimo colocado, com 27 pontos. São dez a menos que o Al-Nassr, primeiro time do G3.

O clube tem uma campanha clara em jogos no Alinma Stadium neste campeonato: são quatro vitórias e quatro derrotas no estádio. Neste duelo, o treinador português terá o retorno do goleiro Predrag Rajkovic, que cumpriu suspensão na derrota para o Al-Ettifaq. A principal dúvida é na lateral direita, já que Muhannad Shanqeeti deixou o campo com dores na última partida. Caso não tenha condições de jogo, Al-Julaidan deve ser o titular.

Provável escalação do Al-Ittihad: Predrag Rajkovic; Muhannad Shanqeeti (Ahmed Al-Julaidan), Danilo Pereira, Hassan Kadesh e Mario Mitaj; Fabinho, N'Golo Kanté e Mahamadou Doumbia; Moussa Diaby, Houssen Aouar e Karim Benzema. Técnico: Sérgio Conceição.

Al-Okhdood - Momento e escalação

O Al-Okhdood está brigando contra o rebaixamento para a segunda divisão saudita. A equipe tem apenas nove pontos somados em 16 jogos. A terceira vitória quase veio na última rodada. O time estava ganhando do Al-Riyadh por 2 a 1 até os 95 minutos, mas Sultan Harun empatou o jogo no último lance.

O empate manteve o Al-Okhdood a dois pontos de deixar o temido Z3, sendo o atual 17º colocado. Marius Sumudica terá apenas uma nova baixa, após Tokmac Nguen sendo expulso no último duelo.

Provável escalação do Al-Okhdood: Samuel; Mohammed Abo Abd, Al-Rabiei, Gökhan Gül, Koray Günter e Burak Ince; Christian Bassogog, Petros, Juan Pedroza e Saleh Al-Harthi; Saleh Al Abbas. Técnico: Marius Sumudica.

Confronto direto e estatísticas de Al-Ittihad e Al-Okhdood

O histórico recente entre Al-Ittihad e Al-Okhdood é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Al-Ittihad e Al-Okhdood

30/08/2025 - Al-Okhdood 2 x 5 Al-Ittihad - (Campeonato Saudita)

02/03/2025 - Al-Ittihad 1 x 1 Al-Okhdood - (Campeonato Saudita)

03/10/2024 - Al-Okhdood 1 x 2 Al-Ittihad - (Campeonato Saudita)

08/03/2024 - Al-Ittihad 2 x 1 Al-Okhdood - (Campeonato Saudita)

14/09/2023 - Al-Okhdood 0 x 1 Al-Ittihad - (Campeonato Saudita)

Estatísticas e curiosidades de Al-Ittihad x Al-Okhdood

O Al-Ittihad venceu quatro dos últimos cinco confrontos diretos entre os times Apenas um deles foi sem a equipe sofrer gol, em setembro de 2023 Os dois confrontos diretos neste recorte na casa do Al-Ittihad tiveram mais de 9,5 escanteios O time de Benzema foi o primeiro a marcar em sete das últimas nove partidas na temporada O Al-Okhdood ficou apenas dois jogos sem sofrer gol no torneio

Comparação de Odds para Al-Ittihad x Al-Okhdood

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,95 1,75 Betano 1,93 1,82 Bet365 2,00 1,72

Resumo dos palpites do Lance! para Al-Ittihad x Al-Okhdood

Mais de 1,5 gols do Al-Ittihad no 1ºtempo (2,32 na Betsson) Mais de 9,5 escanteios (1,62 na Betsson) Karim Benzema chuta no gol três ou mais vezes (2,02 na Betano) Al-Ittihad para vencer de zero (1,90 na Bet365)

