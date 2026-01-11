Al-Hilal x Al-Nassr – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Al-Hilal x Al-Nassr, pelas 15ª rodada do Campeonato Saudita. O confronto acontece nesta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, às 14h30 (horário de Brasília), na Kingdom Arena. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Al-Hilal x Al-Nassr (12/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Al-Hilal entra em campo como favorito e, atuando em casa, raramente demonstra instabilidade diante de adversários de nível técnico semelhante. O confronto será contra o Al-Nassr, atual segundo colocado. Mesmo em caso de vitória do visitante, a liderança não mudaria de mãos, já que o topo da tabela segue com o mandante.

O Al-Hilal se mostra uma equipe eficiente, com ataque intenso e bem estruturado, e chega com boas chances de confirmar mais um triunfo. O Al-Nassr, por sua vez, deve oferecer resistência e dificultar as ações ofensivas, o que aponta para um jogo equilibrado e de placar curto, mas com favoritismo para a equipe da casa.

O Al-Hilal venceu 19 dos últimos 20 jogos que disputou

Em casa, o Al-Hilal venceu dez dos últimos 11 jogos

Pelo Campeonato Saudita, a equipe mandante registra 73% de vitórias até o momento

Outros palpites para Al-Hilal x Al-Nassr

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O confronto se encaminha para um placar curto, cenário reforçado pelo histórico recente entre as equipes. Seis dos últimos sete confrontos diretos terminaram com menos de 3,5 gols, e, além disso, em jogos recentes do Al-Hilal, o mandante não ultrapassou a marca de três gols nas últimas três partidas, indicando duelos mais controlados e com poucos gols.

Há também forte expectativa para que o Al-Hilal abra o placar, impulsionado pelo apoio da torcida e pela confiança demonstrada atuando em casa. A equipe abriu o placar em todos os últimos nove jogos que disputou. Do outro lado, o Al-Nassr apresenta sinais de fragilidade defensiva, já que sofreu o primeiro gol em três das últimas quatro partidas.

Por fim, o duelo tende a registrar alto número de escanteios, conforme indicam os dados recentes. Três dos últimos cinco jogos do Al-Nassr terminaram com mais de 9,5 escanteios, enquanto quatro dos últimos cinco confrontos envolvendo o Al-Hilal tiveram ao menos dez escanteios, fortalecendo esse mercado como uma opção consistente.

Análise e Forma dos Times

Al-Hilal - Momento e escalação

O Al-Hilal vive um excelente momento no Campeonato Saudita e ocupa atualmente a liderança da competição. A equipe tem se mostrado consistente e bem entrosada, mantendo-se invicta há cinco partidas, com vitórias sobre adversários como Al-Hazem, Damac e Al-Kholood. O time entra em campo completo, sem desfalques importantes, e totalmente preparado para o clássico diante de seu maior rival e atual vice-líder, o Al-Nassr.

Provável escalação do Al-Hilal: Al-Rubaie; Al-Yami, Tambakti, Neves e Al-Harbi; Malcom, Milinkovic-Savic, Kanno e Hernandez; Leonardo e Núñez. Técnico: Simone Inzaghi

Al-Nassr - Momento e escalação

O Al-Nassr ocupa atualmente a segunda colocação do Campeonato Saudita e atravessa uma fase apenas regular. A equipe vem de derrota por 2 x 1 para o Al-Qadsiah e, antes disso, também perdeu para o Al-Ahli por 3 x 2. Empatou com o Al-Ettifaq em 2 x 2, mas anteriormente havia vencido dois confrontos consecutivos. O time tem demonstrado fragilidades defensivas e sofre gols com frequência, o que faz com que a maioria de suas partidas termine com placares mais elásticos.

Para o clássico, o técnico pode ter problemas na escalação. Saad Haqawi e Sami Al-Najei são dúvidas, enquanto o ponta Sadio Mané está fora por estar a serviço de sua seleção. Além disso, o zagueiro Mohamed Simakan e o meia Abdulmalik Al-Jaber seguem no departamento médico e não estarão disponíveis para o confronto.

Provável escalação do Al-Nassr: Al-Aqidi; Al-Ghannam, Al-Amri, Iñigo Martínez e Nasser; Brozovic, Wesley, Ângelo e Coman; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus

Confronto direto e estatísticas de Al-Hilal x Al-Nassr

O histórico recente entre Al-Hilal x Al-Nassr é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Al-Hilal e Al-Nassr

04/04/2025 – Al-Hilal 1 x 3 Al-Nassr – Campeonato Saudita

01/11/2024 – Al-Nassr 1 x 1 Al-Hilal – Campeonato Saudita

17/08/2024 – Al-Nassr 1 x 4 Al-Hilal – Supercopa da Arábia Saudita

31/05/2024 – Al-Hilal 1 x 1 Al-Nassr – Copa do Rei da Arábia Saudita

17/05/2024 – Al-Nassr 1 x 1 Al-Hilal – Campeonato Saudita

Estatísticas e curiosidades de Al-Hilal x Al-Nassr

Em confrontos diretos, o Al-Hilal venceu o Al-Nassr cinco vezes, empatou quatro e perdeu apenas uma Nos encontros entre as equipes, a média é de 2,7 gols nas últimas dez partidas Considerando gols sofridos, as equipes registram média conjunta de 1,91 por jogo Al-Hilal e Al-Nassr somam média de 9,7 escanteios combinados nos dez confrontos diretos A equipe mandante marcou o primeiro gol em 80% das partidas que disputou

Comparação de Odds para Al-Hilal x Al-Nassr

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Al-Hilal vence Empate Al-Nassr vence Betsson 2,35 3,75 2,58 Superbet 2,42 3,40 2,90

Resumo dos palpites do Lance! para Al-Hilal x Al-Nassr

Al Hilal vence (2,35 na Betsson) Menos 3,5 Gols (1,92 na Superbet) Mais de 9,5 Escanteios (Odds em breve) Al-Hilal faz o 1º gol (1,92 na Superbet)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.