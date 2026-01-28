Confira os principais palpites e uma análise completa para Al-Fateh x Al-Ittihad pelo Campeonato Saudita. O confronto da 19ª rodada acontece nesta quinta-feira, 29 de janeiro, no Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, em Al-Ahsa. A bola rola a partir das 12h (horário de Brasília). Além dos mercados, veja também aqui no Lance! as informações dos times para o duelo.

Palpite do Lance! para Al-Fateh x Al-Ittihad (29/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A principal análise para o confronto do Sauditão nesta quinta-feira é do primeiro tempo ter ao menos dois gols. O Al-Fateh venceu a etapa em cinco dos últimos sete jogos. Já o mercado proposto se repetiu em quatro dos cinco duelos recentes do Al-Ittihad. Essa marca goleadora também é favorecida por equipes que buscam atacar com maior disposição física logo na etapa inicial.

Essa intensidade expõe um pouco os sistemas defensivos, principalmente dos visitantes. 12 dos 21 gols sofridos na liga foram no primeiro tempo. A partida com expectativa para um ritmo agressivo promete entregar tentos na etapa inicial.

Metade dos gols feitos pelo Al-Fateh na competição foram nos primeiros 45 minutos Já o Al-Ittihad tem 17 tentos marcados na etapa em partidas da Saudi Pro League

Outros palpites para Al-Fateh x Al-Ittihad

Assim como dito no primeiro palpites, o confronto tem alto favorecimento para mais de 2,5 gols. Este mercado se repetiu em cinco dos últimos seis jogos do Al-Fateh como mandante na Saudi Pro League. Em todos, um dos lados saiu vencendo a partida. O Al-Ittihad empatou apenas um dos últimos nove jogos na competição, com seis vitórias. Liderado por Benzema, o time tem um leve favoritismo para buscar uma vitória com muitos gols fora de casa.

O time visitante foi o primeiro a chegar ao sétimo escanteio em 70% dos últimos dez duelos. E muito disso passa pelo estilo que favorece o número de cobranças. A média nesse recorte é de 8,7 por jogo. O Nadi Al-Sha'ab deve buscar pressionar no campo de ataque, favorecendo chegar primeiro a sétima cobrança.

Uma das apostas é para ambos os times marcarem. Com isso, o Al-Fateh deve balançar as redes no tempo final. O time marcou no período nos últimos seis jogos como mandante na competição. Seis dos últimos 14 tentos feitos foram nos 45 minutos finais. O Al-Ittihad sofreu pelo menos um tento após o intervalo nas três partidas recentes.

Análise e Forma dos Times

Al-Fateh - Momento e escalação

O Al-Fateh tenta encerrar uma sequência de três jogos sem vitórias ampliada na última segunda-feira (25). A equipe perdeu para o Al-Fayha por 2 a 0 fora de casa, estacionando na décima posição. O Abna Al Nakhil chegou a ter cinco vitórias antes desse recorte, o que ajudou a se afastar da zona de rebaixamento do Sauditão. Jose Manuel Gomes pode repetir a última escalação, buscando surpreender a equipe de Benzema e companhia.

Provável escalação do Al-Fateh: Fernando Pacheco; Saeed Baattia, Ziyad Aljari, Jorge Fernandes, Abdulaziz Alswealem e Wesley Delgado; Marwane Saadane, Abdullah Al-Anazi e Zaydou Youssouf; Mourad Batna e Fahad Zubaidi. Técnico: Jose Manuel Gomes.

Al-Ittihad - Momento e escalação

Após duas derrotas, o Al-Ittihad voltou a vencer na Saudi Pro League ao bater o Al-Okhdood na última rodada. A vitória foi confirmada com gols de N'Golo Kanté e Houssem Aouar, com o meia Burak Ince descontando para o adversário. Os resultados da jornada anterior manteve a diferença para o G3 em dez pontos, já que Al-Ahli e Al-Nassr venceram seus jogos.

Sérgio Conceição pode mandar a campo força máxima, já que não terá novos desfalques no duelo. Apenas Saad Al Mousa, Al Obud e Faisal Al Ghamdi estão no momento entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Al-Ittihad: Predrag Rajkovic; Muhannad Shanqeeti, Danilo Pereira, Hassan Kadesh e Mario Mitaj; Fabinho, N'Golo Kanté e Mahamadou Doumbia; Moussa Diaby, Houssen Aouar e Karim Benzema. Técnico: Sérgio Conceição.

Confronto direto e estatísticas de Al-Fateh x Al-Ittihad

O histórico recente entre Al-Fateh e Al-Ittihad é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Al-Fateh e Al-Ittihad

12/09/2025 - Al-Ittihad 4 x 2 Al-Fateh - (Campeonato Saudita)

17/04/2025 - Al-Fateh 2 x 0 Al-Ittihad - (Campeonato Saudita)

24/11/2024 - Al-Ittihad 2 x 0 Al-Fateh - (Campeonato Saudita)

16/03/2024 - Al-Fateh 2 x 4 Al-Ittihad - (Campeonato Saudita)

21/09/2023 - Al-Ittihad 2 x 1 Al-Fateh - (Campeonato Saudita)

Estatísticas e curiosidades de Al-Fateh x Al-Ittihad

O Al-Ittihad venceu oito dos últimos dez confrontos diretos entre as equipes, sendo sete acima de 2,5 gols Sete dos últimos nove confrontos tiveram ambas as equipes marcando A equipe de Benzema foi a primeira a chegar ao sétimo escanteio nos últimos quatro duelos contra o Al-Fateh O time mandante foi o primeiro a marcar em cinco dos últimos sete jogos O Al-Ittihad teve uma média de 1,9 gols marcados nas últimas dez partidas

Comparação de Odds para Al-Fateh x Al-Ittihad

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de escanteios na partida:

Casa Mais de 10,5 escanteios Menos de 10,5 escanteios Betsson 2,02 1,70 Betano 2,05 1,72 Bet365 2,00 1,80

Resumo dos palpites do Lance! para Al-Fateh x Al-Ittihad

Mais de 1,5 gols no 1º tempo (1,94 na Betsson) Al-Ittihad vence e mais de 2,5 gols (1,88 na Betsson) Corrida até o sétimo escanteio: Al-Ittihad (1,75 na Betano) Al-Fateh marca no 2º tempo (1,83 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.