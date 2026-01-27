Ajax x Olympiacos – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Ajax x Olympiacos pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Amsterdam Arena, em Amsterdam, na Holanda, em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Ajax x Olympiacos (28/01/2026)

O confronto entre Ajax e Olympiacos apresenta boas condições para o mercado de "ambas as equipes marcam". O Ajax busca manter seu padrão ofensivo em casa, aproveitando a pressão da torcida e o ritmo alto de jogo, enquanto o Olympiacos, ainda com chances matemáticas de classificação, deve explorar transições rápidas e buscar gols mesmo fora de casa. Essa postura garante oportunidades para ambas as equipes balançarem as redes ao longo do jogo.

Além disso, a natureza decisiva da última rodada da fase de grupos tende a abrir o jogo, com os dois times tentando impor ritmo e evitar surpresas na tabela. A combinação de times com capacidade ofensiva consistente e necessidade de resultados aumenta a probabilidade de que os gols venham de ambos os lados, reforçando o mercado de "ambas as equipes marcam".

Ajax marcou em cinco dos últimos seis jogos

Olympiacos marcou em quatro de cinco partidas recentes

Ambas as equipes balançaram as redes em quatro dos últimos seis confrontos do Ajax

Outros palpites para Ajax x Olympiacos

O Ajax chega como favorito para vencer o confronto contra o Olympiacos, mantendo um bom momento de invencibilidade, sem derrotas nos últimos três jogos. A equipe holandesa costuma impor ritmo intenso desde o início, refletido no fato de ter vencido o primeiro tempo em sete de nove partidas recentes, o que aumenta a probabilidade de abrir o placar cedo.

Além disso, os confrontos do Ajax têm apresentado bastante movimentação ofensiva, com mais de 2,5 gols em sete de oito jogos, reforçando a tendência de partidas com gols. O mercado de "marcar primeiro gol" também se confirma, já que o time da casa consegue impor seu domínio desde o início e pressionar a defesa adversária.

Análise e Forma dos Times

Ajax - Momento e escalação

O Ajax entra para o duelo contra o Olympiacos em um momento delicado na Liga dos Campeões. Com apenas seis pontos em sete jogos, o time soma duas vitórias e cinco derrotas, ocupando a 32ª posição na fase de grupos da temporada.

O cenário obriga a equipe a buscar a vitória para manter qualquer possibilidade de classificação para os playoffs, aumentando a pressão sobre os jogadores desde o apito inicial. O time também vem de uma campanha irregular na liga local, o que evidencia os altos e baixos da equipe neste período.

Provável escalação do Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer; Mokio, Klaassen; Gloukh, Godts; Dolberg. Técnico: Fred Grim.

Olympiacos - Momento e escalação

O Olympiacos chega a Amsterdã em uma situação delicada, mas ainda com chances claras de classificação na Liga dos Campeões. Com oito pontos em sete jogos, o time ocupa a 24ª posição, última vaga para os playoffs, fruto de duas vitórias, dois empates e três derrotas na fase de grupos da temporada.

A equipe vem motivada após vencer o Bayer Leverkusen por 2 a 0, resultado que mantém vivas as esperanças europeias e representa a segunda vitória consecutiva na competição, algo que não acontecia desde a fase de grupos de 2015/16.

Provável escalação do Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola e Ortega; Mouzakitis, Hezze; Rodinei, Chiquinho, Gelson Martins e El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.

Confronto direto e estatísticas de Ajax x Olympiacos

O histórico recente entre Ajax e Olympiacos é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Ajax x Olympiacos

04/11/1998 – Ajax 2 x 0 Olympiacos (Champions League)

21/10/1998 – Olympiacos 1 x 0 Ajax (Champions League)

05/11/1986 – Olympiacos 1 x 1 Ajax (Recopa Europeia)

22/10/1986 – Ajax 4 x 0 Olympiacos (Recopa Europeia)

28/09/1983 – Olympiacos 2 x 0 Ajax (Taça dos Campeões)

Estatísticas e curiosidades de Ajax x Olympiacos

Ajax sem derrotas nos últimos três confrontos diretos Ajax com mais de 2,5 gols em sete dos últimos oito jogos Olympiacos com menos de 2,5 gols em todos os seis últimos jogos Olympiacos foi o primeiro a marcar em seis dos últimos sete jogos Ajax venceu o primeiro tempo em sete dos últimos nove jogos

Comparação de Odds para Ajax x Olympiacos

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,60 2,30 Betano 1,62 2,32 Bet365 1,60 2,30

Resumo dos palpites do Lance! para Ajax x Olympiacos

Ambas as equipes marcam (1,55 na Betsson) Resultado: Ajax vence (2,92 na Betsson) Mais de 2,5 gols (1,65 na Superbet) Marcar primeiro gol: Ajax (2,12 na Betano)

