Ajax x Olympiacos – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Ajax x Olympiacos pela Champions League
Confira os palpites do Lance para Ajax x Olympiacos pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Amsterdam Arena, em Amsterdam, na Holanda, em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Ajax x Olympiacos (28/01/2026)
O confronto entre Ajax e Olympiacos apresenta boas condições para o mercado de "ambas as equipes marcam". O Ajax busca manter seu padrão ofensivo em casa, aproveitando a pressão da torcida e o ritmo alto de jogo, enquanto o Olympiacos, ainda com chances matemáticas de classificação, deve explorar transições rápidas e buscar gols mesmo fora de casa. Essa postura garante oportunidades para ambas as equipes balançarem as redes ao longo do jogo.
Além disso, a natureza decisiva da última rodada da fase de grupos tende a abrir o jogo, com os dois times tentando impor ritmo e evitar surpresas na tabela. A combinação de times com capacidade ofensiva consistente e necessidade de resultados aumenta a probabilidade de que os gols venham de ambos os lados, reforçando o mercado de "ambas as equipes marcam".
- Ajax marcou em cinco dos últimos seis jogos
- Olympiacos marcou em quatro de cinco partidas recentes
- Ambas as equipes balançaram as redes em quatro dos últimos seis confrontos do Ajax
Outros palpites para Ajax x Olympiacos
O Ajax chega como favorito para vencer o confronto contra o Olympiacos, mantendo um bom momento de invencibilidade, sem derrotas nos últimos três jogos. A equipe holandesa costuma impor ritmo intenso desde o início, refletido no fato de ter vencido o primeiro tempo em sete de nove partidas recentes, o que aumenta a probabilidade de abrir o placar cedo.
Além disso, os confrontos do Ajax têm apresentado bastante movimentação ofensiva, com mais de 2,5 gols em sete de oito jogos, reforçando a tendência de partidas com gols. O mercado de "marcar primeiro gol" também se confirma, já que o time da casa consegue impor seu domínio desde o início e pressionar a defesa adversária.
Análise e Forma dos Times
Ajax - Momento e escalação
O Ajax entra para o duelo contra o Olympiacos em um momento delicado na Liga dos Campeões. Com apenas seis pontos em sete jogos, o time soma duas vitórias e cinco derrotas, ocupando a 32ª posição na fase de grupos da temporada.
O cenário obriga a equipe a buscar a vitória para manter qualquer possibilidade de classificação para os playoffs, aumentando a pressão sobre os jogadores desde o apito inicial. O time também vem de uma campanha irregular na liga local, o que evidencia os altos e baixos da equipe neste período.
Provável escalação do Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer; Mokio, Klaassen; Gloukh, Godts; Dolberg. Técnico: Fred Grim.
Olympiacos - Momento e escalação
O Olympiacos chega a Amsterdã em uma situação delicada, mas ainda com chances claras de classificação na Liga dos Campeões. Com oito pontos em sete jogos, o time ocupa a 24ª posição, última vaga para os playoffs, fruto de duas vitórias, dois empates e três derrotas na fase de grupos da temporada.
A equipe vem motivada após vencer o Bayer Leverkusen por 2 a 0, resultado que mantém vivas as esperanças europeias e representa a segunda vitória consecutiva na competição, algo que não acontecia desde a fase de grupos de 2015/16.
Provável escalação do Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola e Ortega; Mouzakitis, Hezze; Rodinei, Chiquinho, Gelson Martins e El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.
Confronto direto e estatísticas de Ajax x Olympiacos
O histórico recente entre Ajax e Olympiacos é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Ajax x Olympiacos
- 04/11/1998 – Ajax 2 x 0 Olympiacos (Champions League)
- 21/10/1998 – Olympiacos 1 x 0 Ajax (Champions League)
- 05/11/1986 – Olympiacos 1 x 1 Ajax (Recopa Europeia)
- 22/10/1986 – Ajax 4 x 0 Olympiacos (Recopa Europeia)
- 28/09/1983 – Olympiacos 2 x 0 Ajax (Taça dos Campeões)
Estatísticas e curiosidades de Ajax x Olympiacos
- Ajax sem derrotas nos últimos três confrontos diretos
- Ajax com mais de 2,5 gols em sete dos últimos oito jogos
- Olympiacos com menos de 2,5 gols em todos os seis últimos jogos
- Olympiacos foi o primeiro a marcar em seis dos últimos sete jogos
- Ajax venceu o primeiro tempo em sete dos últimos nove jogos
Comparação de Odds para Ajax x Olympiacos
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam
Resumo dos palpites do Lance! para Ajax x Olympiacos
