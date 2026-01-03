África do Sul x Camarões – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para África do Sul x Camarões pelas oitavas da Copa Africana
O Lance! apresenta os melhores palpites para África do Sul x Camarões, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. O confronto acontece neste domingo, 4 de janeiro de 2026, às 16h (horário de Brasília), no estádio Al Barid, com transmissão ao vivo da TV Band e Band Sports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para África do Sul x Camarões (04/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
A África do Sul aparece como a seleção mais provável para vencer a partida. Embora as odds estejam elevadas para ambos os lados, o fator mando de campo e o desempenho recente colocam a equipe sul-africana em leve vantagem nos principais prognósticos. Atuando diante de sua torcida, a seleção tende a adotar uma postura mais dominante, explorando melhor a posse de bola e o controle do ritmo do jogo.
O Camarões também chega embalado por bons resultados recentes e não deve ser um adversário fácil, especialmente pela tradição e força física características da equipe. No entanto, a África do Sul apresenta maior consistência coletiva e um nível técnico superior no momento, fatores que podem ser determinantes em um confronto equilibrado.
- A África do Sul venceu, como mandante, todos os últimos quatro jogos disputados
- Considerando jogos dentro e fora de casa, a seleção sul-africana venceu cinco dos últimos seis confrontos
- A África do Sul registra 54% de aproveitamento em vitórias na temporada atual
Outros palpites para África do Sul x Camarões
A partida tende a ser equilibrada, com leve vantagem para a África do Sul, que costuma iniciar os jogos de forma mais agressiva. A equipe abriu o placar em cinco dos últimos seis jogos disputados, evidenciando força e intensidade logo nos minutos iniciais. Além disso, a expectativa é de um número elevado de escanteios, com a linha de mais de 8,5 cantos combinados, cenário que se confirmou em três dos últimos quatro jogos do mandante.
Por fim, o confronto também indica tendência de poucos gols, com um placar mais justo e controlado, considerando o histórico recente das equipes. A seleção camaronesa registrou menos de 2,5 gols em 11 dos últimos 12 jogos, enquanto a média combinada de gols das duas seleções é de apenas 2,5 por partida, o que confirma a baixa incidência ofensiva nos jogos recentes.
Análise e Forma dos Times
África do Sul - Momento e escalação
A África do Sul atravessa um momento bastante positivo e garantiu vaga nas oitavas de final após vencer o Zimbábue por 3 x 2. Antes disso, a equipe já havia superado Angola por 2 x 1, goleado a Zâmbia por 3 x 1 e vencido Ruanda por 3 x 0, resultados que evidenciam a boa fase ofensiva da seleção.
Para o confronto decisivo, o técnico Hugo Broos contará com o elenco completo e deve manter a base que vem apresentando bom desempenho. A equipe entra em campo confiante e preparada para buscar a classificação diante da tradicional e forte seleção de Camarões.
Provável escalação de África do Sul: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Siyabonga Ngezana e Khuliso Mudau; Yaya Sithole e Teboho Mokoena; Oswin Appollis, Sipho Mbule e Tshepang Moremi; Lyle Foster. Técnico: Hugo Broos
Camarões - Momento e escalação
A seleção de Camarões também chega em bom momento às oitavas de final da Copa Africana de Nações. A equipe sofreu apenas uma derrota nos últimos cinco jogos, conquistando vitórias importantes diante de seleções como Moçambique e República Democrática do Congo, o que reforça sua consistência recente.
Defensivamente, Camarões tem se mostrado sólido, conseguindo limitar as ações ofensivas dos adversários e evitando gols com frequência. Com o elenco completo à disposição, a equipe entra em campo forte e preparada para o duelo contra a África do Sul, no confronto marcado para domingo.
Provável escalação da Camarões: Devis Epassy; Nouhou Tolo, Gerzino Nyamsi e Enzo Boyomo; Mahamadou Nagida, Carlos Baleba, Olivier Kemen e Bryan Mbeumo; Danny Namaso; Frank Magri e Christian Kofane. Técnico: David Pagou
Confronto direto e estatísticas de África do Sul e Camarões
O histórico recente entre África do Sul e Camarões é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre África do Sul e Camarões
- 29/03/2016 – África do Sul 0 x 0 Camarões – Copa Africana de Nações
- 26/03/2016 – Camarões 2 x 2 África do Sul – Copa Africana de Nações
- 10/01/2015 – Camarões 1 x 1 África do Sul – Amistoso Internacional
Estatísticas e curiosidades de África do Sul x Camarões
- Camarões sofreu o primeiro gol em três dos últimos quatro confrontos
- A seleção mandante abriu o placar em 60% das partidas disputadas neste ano
- A seleção de Camarões registra média de apenas 0,8 gol nas últimas cinco partidas
- A equipe camaronesa teve menos de 2,5 gols em 66% de seus jogos nesta temporada
- As duas seleções ainda somam, juntas, mais de 10 escanteios de média por partida na temporada atual, reforçando esse prognóstico.
Comparação de Odds para África do Sul x Camarões
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:
|Casa de Apostas
|África do Sul vence
|Empate
|Camarões vence
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para África do Sul x Camarões
- África do sul vence (3,20 na Betsson)
- África do Sul marca o 1º gol (2,30 na Betsson)
- Acima de 8,5 Escanteios (1,95 na Betsson)
- Menos de 2,5 Gols (1,57 na Betsson)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
