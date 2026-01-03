África do Sul x Camarões – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para África do Sul x Camarões, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. O confronto acontece neste domingo, 4 de janeiro de 2026, às 16h (horário de Brasília), no estádio Al Barid, com transmissão ao vivo da TV Band e Band Sports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para África do Sul x Camarões (04/01/2026)

A África do Sul aparece como a seleção mais provável para vencer a partida. Embora as odds estejam elevadas para ambos os lados, o fator mando de campo e o desempenho recente colocam a equipe sul-africana em leve vantagem nos principais prognósticos. Atuando diante de sua torcida, a seleção tende a adotar uma postura mais dominante, explorando melhor a posse de bola e o controle do ritmo do jogo.

O Camarões também chega embalado por bons resultados recentes e não deve ser um adversário fácil, especialmente pela tradição e força física características da equipe. No entanto, a África do Sul apresenta maior consistência coletiva e um nível técnico superior no momento, fatores que podem ser determinantes em um confronto equilibrado.

A África do Sul venceu, como mandante, todos os últimos quatro jogos disputados

Considerando jogos dentro e fora de casa, a seleção sul-africana venceu cinco dos últimos seis confrontos

A África do Sul registra 54% de aproveitamento em vitórias na temporada atual

Outros palpites para África do Sul x Camarões

A partida tende a ser equilibrada, com leve vantagem para a África do Sul, que costuma iniciar os jogos de forma mais agressiva. A equipe abriu o placar em cinco dos últimos seis jogos disputados, evidenciando força e intensidade logo nos minutos iniciais. Além disso, a expectativa é de um número elevado de escanteios, com a linha de mais de 8,5 cantos combinados, cenário que se confirmou em três dos últimos quatro jogos do mandante.

Por fim, o confronto também indica tendência de poucos gols, com um placar mais justo e controlado, considerando o histórico recente das equipes. A seleção camaronesa registrou menos de 2,5 gols em 11 dos últimos 12 jogos, enquanto a média combinada de gols das duas seleções é de apenas 2,5 por partida, o que confirma a baixa incidência ofensiva nos jogos recentes.

Análise e Forma dos Times

África do Sul - Momento e escalação

A África do Sul atravessa um momento bastante positivo e garantiu vaga nas oitavas de final após vencer o Zimbábue por 3 x 2. Antes disso, a equipe já havia superado Angola por 2 x 1, goleado a Zâmbia por 3 x 1 e vencido Ruanda por 3 x 0, resultados que evidenciam a boa fase ofensiva da seleção.

Para o confronto decisivo, o técnico Hugo Broos contará com o elenco completo e deve manter a base que vem apresentando bom desempenho. A equipe entra em campo confiante e preparada para buscar a classificação diante da tradicional e forte seleção de Camarões.

Provável escalação de África do Sul: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Siyabonga Ngezana e Khuliso Mudau; Yaya Sithole e Teboho Mokoena; Oswin Appollis, Sipho Mbule e Tshepang Moremi; Lyle Foster. Técnico: Hugo Broos

Camarões - Momento e escalação

A seleção de Camarões também chega em bom momento às oitavas de final da Copa Africana de Nações. A equipe sofreu apenas uma derrota nos últimos cinco jogos, conquistando vitórias importantes diante de seleções como Moçambique e República Democrática do Congo, o que reforça sua consistência recente.

Defensivamente, Camarões tem se mostrado sólido, conseguindo limitar as ações ofensivas dos adversários e evitando gols com frequência. Com o elenco completo à disposição, a equipe entra em campo forte e preparada para o duelo contra a África do Sul, no confronto marcado para domingo.

Provável escalação da Camarões: Devis Epassy; Nouhou Tolo, Gerzino Nyamsi e Enzo Boyomo; Mahamadou Nagida, Carlos Baleba, Olivier Kemen e Bryan Mbeumo; Danny Namaso; Frank Magri e Christian Kofane. Técnico: David Pagou

Confronto direto e estatísticas de África do Sul e Camarões

O histórico recente entre África do Sul e Camarões é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre África do Sul e Camarões

29/03/2016 – África do Sul 0 x 0 Camarões – Copa Africana de Nações

26/03/2016 – Camarões 2 x 2 África do Sul – Copa Africana de Nações

10/01/2015 – Camarões 1 x 1 África do Sul – Amistoso Internacional

Estatísticas e curiosidades de África do Sul x Camarões

Camarões sofreu o primeiro gol em três dos últimos quatro confrontos A seleção mandante abriu o placar em 60% das partidas disputadas neste ano A seleção de Camarões registra média de apenas 0,8 gol nas últimas cinco partidas A equipe camaronesa teve menos de 2,5 gols em 66% de seus jogos nesta temporada As duas seleções ainda somam, juntas, mais de 10 escanteios de média por partida na temporada atual, reforçando esse prognóstico.

Comparação de Odds para África do Sul x Camarões

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas África do Sul vence Empate Camarões vence Betsson 3,20 2,92 2,52 Betano 3,45 2,85 2,45 Bet365 3,50 2,87 2,40

Resumo dos palpites do Lance! para África do Sul x Camarões

África do sul vence (3,20 na Betsson) África do Sul marca o 1º gol (2,30 na Betsson) Acima de 8,5 Escanteios (1,95 na Betsson) Menos de 2,5 Gols (1,57 na Betsson)

