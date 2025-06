Palpite Seattle Sounders x Atlético de Madrid – Mundial de Clubes – 19/06/2025

Seattle Sounders e Atlético de Madrid se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (19), às 19h (horário de Brasília). As duas equipes não pontuaram na estreia, e uma nova derrota pode significar eliminação antes da rodada final. O local da partida será no Lumen Field, em Seattle (EUA).

Palpite Seattle Sounders x Atlético de Madrid

Depois da derrota na estreia, o Seattle Sounders chega pressionado para encarar um elenco ainda mais forte na segunda rodada. Do outro lado, o Atlético de Madrid também perdeu na estreia, mas agora tem a chance de se redimir diante do adversário mais frágil da chave.

A diferença técnica entre as equipes é bastante evidente, e a necessidade de vitória por parte dos europeus deve influenciar ainda mais no duelo. A tendência é de domínio absoluto do Atlético desde os primeiros minutos, com maior posse de bola e criação das principais jogadas.

Vitória do Atlético de Madrid

Por ser muito superior tecnicamente e taticamente, o palpite Seattle Sounders x Atlético de Madrid vai para a vitória do clube espanhol na 2ª rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Seattle Sounders

Antes de iniciar sua campanha no Mundial, o Seattle já demonstrava problemas no setor defensivo. Afinal, sofreu seis gols nos dois jogos que antecederam a competição, em derrotas por 3 a 2 para o Minnesota e 3 a 0 diante do Vancouver Whitecaps.

Na primeira partida do torneio, encarou o segundo adversário menos qualificado do grupo (na teoria). Mesmo assim, o Botafogo começou melhor e abriu dois de vantagem ainda na primeira etapa.

Porém, o clube norte-americano não se deu por vencido e foi bem melhor no segundo tempo, chegando a diminuir com Roldan. Todavia, mesmo terminando com 60% de posse de bola e quase o dobro de finalizações, perdeu por 2 a 1.

As últimas notícias do Atlético de Madrid

Por outro lado, o Atlético de Madrid chegou ao Mundial com a missão de se redimir de campanhas abaixo do esperado na temporada 2024/25, que terminou sem títulos conquistados.

No entanto, a estreia do clube espanhol no torneio foi trágica. Encarando o atual vencedor da Liga dos Campeões, o PSG, não teve a menor chance de pontuar.

Na primeira etapa, sofreu dois gols; na segunda, mais dois. No total, acabou goleado por 4 a 0 pelo clube francês e amarga a lanterna do Grupo B ao final da 1ª rodada.

Onde assistir Seattle Sounders x Atlético de Madrid?

A partida entre Seattle Sounders e Atlético de Madrid terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.